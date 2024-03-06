https://sputniknews.com.tr/20240306/arda-turan-galatasaraydan-once-kendimi-bir-atletico-madrid-efsanesi-olarak-goruyorum-1081458327.html
Arda Turan: Galatasaray'dan önce kendimi bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum
Arda Turan: Galatasaray'dan önce kendimi bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum
Sputnik Türkiye
- Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kendisini Atletico Madrid efsanesi olarak gördüğünü söyledi. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T22:47+0300
2024-03-06T22:47+0300
2024-03-06T22:47+0300
spor
atletico madrid
atletico madrid
arda turan
uefa avrupa ligi
galatasaray sk
galatasaray
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104157/16/1041571695_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7417bd1899f85c691fe4f81610d56b6e.jpg
UEFA TV'ye yaptığı açıklamada, Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldukları 2011-2012 sezonunu değerlendiren Arda Turan, "Güzel bir hikayeydi. İlk günden Avrupa Ligi'ni kazanabileceğimize inanıyorduk. Öyle de oldu. İçten mücadele eden, iyi bir takımdık. Gol attığımız zaman maçları kaybetmek çok zordu. Kazanmak için büyük avantaj sağlıyorduk" ifadelerini kullandı.'Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum büyüdüm, orada yetiştim ama...'AA'nın aktardığına göre kupada finale kadar güzel bir serüven geçirdiklerini kaydeden eski milli futbolcu, "Gruptaki Celtic maçları zordu. Benim orada gol attığım maç, çok kolay değildi. Bükreş'teki finalde Iker Muniain ve Javi Martinez gibi oyuncuların olduğu, teknik direktör Marcelo Bielsa'nın takımı Bilbao'ya karşı oynadık. Hala çok etkili olan Bilbao takımının temelleri atılıyordu. Hepimiz iyi oynamıştık ama Falcao çok ekstra oynamıştı. 3-0 kazanmıştık. Kupa dedikleri kadar ağırmış. Kaldırılması zor bir kupa. Hala o günleri hatırladığımda çok duygulanıyorum. Çünkü çok uzun ve zorlu bir yolculuk. Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum büyüdüm, orada yetiştim ama Galatasaray'dan önce kendimi bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum" diye konuştu.Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin İstanbul'da kendisini ziyaret ettiğini hatırlatan Arda Turan, "Benim için çok nezaketli bir davranıştı. Sahaya inip tek tek oyuncularımın ellerini sıkarak onlarla konuşma yaptı. Şuna inanırım, oyuncularıma da hep bunu söylerim; hangi sistemle oynarsanız oynayın, oyunun temeli, bire bir temasa ve coşkuya dayanır. Eğer temasa ve bire bire hazır değilseniz hiçbir sistem geçerli değildir." yorumunu yaptı.Eyüpspor'daki hedeflerinden de bahseden genç teknik direktör, "Çok hayalperest biriyimdir. Hedefimiz hemen Süper Lig'e çıkmak. Sonra da inşallah en kısa sürede Eyüpsultan'a, bu güzel semte Avrupa'da maç oynatmak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20240302/olayli-mac-arda-turan-tribune-yurudu-ugur-demirok-hastaneye-kaldirildi-1081297498.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104157/16/1041571695_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_8a86975c191d6611882d7895afa70315.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
atletico madrid, atletico madrid, arda turan, uefa avrupa ligi, galatasaray sk, galatasaray
atletico madrid, atletico madrid, arda turan, uefa avrupa ligi, galatasaray sk, galatasaray
Arda Turan: Galatasaray'dan önce kendimi bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum
- Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kendisini Atletico Madrid efsanesi olarak gördüğünü söyledi.
UEFA TV'ye yaptığı açıklamada, Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldukları 2011-2012 sezonunu değerlendiren Arda Turan, "Güzel bir hikayeydi. İlk günden Avrupa Ligi'ni kazanabileceğimize inanıyorduk. Öyle de oldu. İçten mücadele eden, iyi bir takımdık. Gol attığımız zaman maçları kaybetmek çok zordu. Kazanmak için büyük avantaj sağlıyorduk" ifadelerini kullandı.
'Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum büyüdüm, orada yetiştim ama...'
AA'nın aktardığına göre kupada finale kadar güzel bir serüven geçirdiklerini kaydeden eski milli futbolcu, "Gruptaki Celtic maçları zordu. Benim orada gol attığım maç, çok kolay değildi. Bükreş'teki finalde Iker Muniain ve Javi Martinez gibi oyuncuların olduğu, teknik direktör Marcelo Bielsa'nın takımı Bilbao'ya karşı oynadık. Hala çok etkili olan Bilbao takımının temelleri atılıyordu. Hepimiz iyi oynamıştık ama Falcao çok ekstra oynamıştı. 3-0 kazanmıştık. Kupa dedikleri kadar ağırmış. Kaldırılması zor bir kupa. Hala o günleri hatırladığımda çok duygulanıyorum. Çünkü çok uzun ve zorlu bir yolculuk. Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum büyüdüm, orada yetiştim ama Galatasaray'dan önce kendimi bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum" diye konuştu.
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin İstanbul'da kendisini ziyaret ettiğini hatırlatan Arda Turan, "Benim için çok nezaketli bir davranıştı. Sahaya inip tek tek oyuncularımın ellerini sıkarak onlarla konuşma yaptı. Şuna inanırım, oyuncularıma da hep bunu söylerim; hangi sistemle oynarsanız oynayın, oyunun temeli, bire bir temasa ve coşkuya dayanır. Eğer temasa ve bire bire hazır değilseniz hiçbir sistem geçerli değildir." yorumunu yaptı.
Eyüpspor'daki hedeflerinden de bahseden genç teknik direktör, "Çok hayalperest biriyimdir. Hedefimiz hemen Süper Lig'e çıkmak. Sonra da inşallah en kısa sürede Eyüpsultan'a, bu güzel semte Avrupa'da maç oynatmak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.