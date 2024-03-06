https://sputniknews.com.tr/20240306/arda-turan-galatasaraydan-once-kendimi-bir-atletico-madrid-efsanesi-olarak-goruyorum-1081458327.html

Arda Turan: Galatasaray'dan önce kendimi bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum

Arda Turan: Galatasaray'dan önce kendimi bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum

Sputnik Türkiye

- Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kendisini Atletico Madrid efsanesi olarak gördüğünü söyledi. 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T22:47+0300

2024-03-06T22:47+0300

2024-03-06T22:47+0300

spor

atletico madrid

atletico madrid

arda turan

uefa avrupa ligi

galatasaray sk

galatasaray

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UEFA TV'ye yaptığı açıklamada, Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldukları 2011-2012 sezonunu değerlendiren Arda Turan, "Güzel bir hikayeydi. İlk günden Avrupa Ligi'ni kazanabileceğimize inanıyorduk. Öyle de oldu. İçten mücadele eden, iyi bir takımdık. Gol attığımız zaman maçları kaybetmek çok zordu. Kazanmak için büyük avantaj sağlıyorduk" ifadelerini kullandı.'Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum büyüdüm, orada yetiştim ama...'AA'nın aktardığına göre kupada finale kadar güzel bir serüven geçirdiklerini kaydeden eski milli futbolcu, "Gruptaki Celtic maçları zordu. Benim orada gol attığım maç, çok kolay değildi. Bükreş'teki finalde Iker Muniain ve Javi Martinez gibi oyuncuların olduğu, teknik direktör Marcelo Bielsa'nın takımı Bilbao'ya karşı oynadık. Hala çok etkili olan Bilbao takımının temelleri atılıyordu. Hepimiz iyi oynamıştık ama Falcao çok ekstra oynamıştı. 3-0 kazanmıştık. Kupa dedikleri kadar ağırmış. Kaldırılması zor bir kupa. Hala o günleri hatırladığımda çok duygulanıyorum. Çünkü çok uzun ve zorlu bir yolculuk. Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum büyüdüm, orada yetiştim ama Galatasaray'dan önce kendimi bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum" diye konuştu.Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin İstanbul'da kendisini ziyaret ettiğini hatırlatan Arda Turan, "Benim için çok nezaketli bir davranıştı. Sahaya inip tek tek oyuncularımın ellerini sıkarak onlarla konuşma yaptı. Şuna inanırım, oyuncularıma da hep bunu söylerim; hangi sistemle oynarsanız oynayın, oyunun temeli, bire bir temasa ve coşkuya dayanır. Eğer temasa ve bire bire hazır değilseniz hiçbir sistem geçerli değildir." yorumunu yaptı.Eyüpspor'daki hedeflerinden de bahseden genç teknik direktör, "Çok hayalperest biriyimdir. Hedefimiz hemen Süper Lig'e çıkmak. Sonra da inşallah en kısa sürede Eyüpsultan'a, bu güzel semte Avrupa'da maç oynatmak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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