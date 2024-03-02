https://sputniknews.com.tr/20240302/olayli-mac-arda-turan-tribune-yurudu-ugur-demirok-hastaneye-kaldirildi-1081297498.html

Olaylı maç: Arda Turan tribüne yürüdü, Uğur Demirok hastaneye kaldırıldı

Olaylı maç: Arda Turan tribüne yürüdü, Uğur Demirok hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Trendyol 1. Lig'de oynanan Bodrum FK-Eyüpspor karşılaşmasında olay çıktı. Konuk ekibin teknik patronu Arda Turan ile Uğur Demirok'a tribünlerden yabancı madde... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T15:34+0300

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spor

arda turan

maç

eyüpspor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

kavga

olay

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Trendyol 1. Lig'de oynanan Bodrumspor-Eyüpspor maçında olaylar çıktı. Lider Eyüpspor ile Bodrum FK'yı Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya getiren maç, ilk yarının son bölümünde yaşanan olaylar nedeniyle 15 dakika durdu, sahaya başkanlar girdi. Bodrum'daki maçta 45'inci dakikada Celal'e yapılan hareketin faul olduğu gerekçesiyle sert bir şekilde ve küfürlü sözcüklerle itiraz eden ev sahibi Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Hakem Gürcan Hasova tarafından kırmızı kartla sahadan atılınca ortalık karıştı.Ev sahibi taraftarlar tribünden sahaya ve konuk ekibin yedek kulübesine yabancı madde yağdırırken, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile yedek futbolculardan Uğur Demirok'a atılan yabancı maddeler isabet etti. Turan, kendisine yabancı madde atan taraftarlara sert tepki verirken, küfürlü cümleler de kullandı.Uğur Demirok hastaneye kaldırıldıUğur Demirok, yüzüne isabet eden madde nedeniyle zor anlar yaşayıp, yüzünde morluklar oluşurken, ambulansla sahadan alınarak hastaneye götürüldü. Olaylar üzerine kulüp başkanları gerginliği yatıştırmak için sahaya indi. Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya sahanın içine girerek tribünlere gitti. Öztürk ve Özkaya kol kola girerek tribünlerin önüne gidip taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. İki başkan tek tek tribünleri gezip uzun süre taraftarlarla diyalog kurarak taşkınlıkların son bulmasını istediler. Yaklaşık 15 dakika duran oyun, gerginliğin azalmasıyla tekrar başlatıldı. Hakem Gürcan Hasova ve yardımcıları oyunun durmasıyla yaklaşık 65 dakika süren ilk yarı tamamlandığında saha içinde çevik kuvvet ekipleri nezaretinde soyunma odasına gidebildi.

https://sputniknews.com.tr/20240302/super-ligin-yayin-ihalesi-sonuclandi-maclarin-oynayacagi-kanal-belli-oldu-1081289430.html

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arda turan, maç, eyüpspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), kavga, olay