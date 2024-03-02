https://sputniknews.com.tr/20240302/super-ligin-yayin-ihalesi-sonuclandi-maclarin-oynayacagi-kanal-belli-oldu-1081289430.html
Süper Lig'in yayın ihalesi sonuçlandı: Maçların oynayacağı kanal belli oldu
Süper Lig'in yayın ihalesi sonuçlandı: Maçların oynayacağı kanal belli oldu
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 29 Şubat'ta iptal edilen yayın ihalesinde olumlu gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu yayın ihale komisyonu son yapılan teklifi... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T10:24+0300
2024-03-02T10:24+0300
2024-03-02T11:21+0300
spor
ihale
süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
maç yayını
yayın
yayın hakkı
canlı yayın
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Futbol kamuoyunu günlerdir meşgul eden naklen yayın ihalesi süreci sonuçlandı. TFF ihale komisyonu, son yapılan teklifi kabul etti. İhalenin iptal edilmesinin ardından mevcut yayıncı Beinsports, dün resmi bir girişimde daha bulundu. Beinsports adına TFF ihale komisyonuna yeni bir teklif götüren Digiturk, miktarı 160 milyon dolara çıkardı.3 yıllık yeni dönemMilliyet'in haberine göre, bu teklif aynı zamanda en yüksek ve mevcut durumda tek teklif olduğu için komisyon tarafından kabul edildi. Bugün 14.00’e kadar resmi olarak sonlandırılması gereken ihale süreci böylece gayriresmi olarak son bulmuş oldu. TFF’nin yapacağı açıklama ile 3 yıllık yeni dönemin resmen başlaması bekleniyor.160 milyon dolarlık anlaşma160 milyon dolarlık miktar bugünkü mevcut kurla yaklaşık 5 milyar TL’ye geliyor. Bilindiği üzere beIN Sports devam eden 2023-2024 sezonunda Süper Lig naklen yayınları için 2 milyar 635 milyon 490 bin lira ödüyor. Bu bakımdan bakıldığında yayın ihalesi gelirinin iki katına çıktığı görülüyor. Özellikle yıllık bütçelerinin yüzde 70-80’lik kısmını yayın gelirleri oluşturan Anadolu kulüplerinin ciddi kazanım sağlaması muhtemel.Ne olmuştu?Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek 3 sezonu kapsayan Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesinin iptal edildiğini 29 Şubat’ta duyurmuştu. İhale’nin bu tarihte tamamlanması beklenmiş, ancak teklif düşük bulunduğu için bir sonuç alınamamıştı.İki teklif sunulmuştuTürkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin yer aldığı Yayın İhale Komisyonu 29 Şubat’ta toplanmıştı. 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenen ihalede Saran Medya ile beIN Sports yer almıştı.Mevcut yayıncı kuruluş beIN ise 120 Milyon euroda kaldı. Edinilen bilgiye göre; TFF, beIN'den yıllık 185 milyon euroya çıkmalarını istedi, dolar bazında bunun adı 200 milyon Dolar olarak konuldu. Bu teklif beİN tarafından kabul görmedi. TFF, Saran grubundan ise yıllık 150 milyon euroyu peşin istedi. Bu da kabul görmeyince ihale iptal oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240301/tff-acikladi-super-ligde-var-support-sistemi-kullanilacak-1081284334.html
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ihale, süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, maç yayını, yayın, yayın hakkı, canlı yayın
ihale, süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, maç yayını, yayın, yayın hakkı, canlı yayın
Süper Lig'in yayın ihalesi sonuçlandı: Maçların oynayacağı kanal belli oldu
10:24 02.03.2024 (güncellendi: 11:21 02.03.2024)
Trendyol Süper Lig'de 29 Şubat'ta iptal edilen yayın ihalesinde olumlu gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu yayın ihale komisyonu son yapılan teklifi kabul etti, rakam belli oldu. Buna göre, Beinsports adına TFF ihale komisyonuna yeni bir teklif götüren Digiturk'ün teklifi kabul edildi. İşte o rakam...
Futbol kamuoyunu günlerdir meşgul eden naklen yayın ihalesi süreci sonuçlandı. TFF ihale komisyonu, son yapılan teklifi kabul etti. İhalenin iptal edilmesinin ardından mevcut yayıncı Beinsports, dün resmi bir girişimde daha bulundu. Beinsports adına TFF ihale komisyonuna yeni bir teklif götüren Digiturk, miktarı 160 milyon dolara çıkardı.
Milliyet'in haberine göre, bu teklif aynı zamanda en yüksek ve mevcut durumda tek teklif olduğu için komisyon tarafından kabul edildi. Bugün 14.00’e kadar resmi olarak sonlandırılması gereken ihale süreci böylece gayriresmi olarak son bulmuş oldu. TFF’nin yapacağı açıklama ile 3 yıllık yeni dönemin resmen başlaması bekleniyor.
160 milyon dolarlık anlaşma
160 milyon dolarlık miktar bugünkü mevcut kurla yaklaşık 5 milyar TL’ye geliyor. Bilindiği üzere beIN Sports devam eden 2023-2024 sezonunda Süper Lig naklen yayınları için 2 milyar 635 milyon 490 bin lira ödüyor. Bu bakımdan bakıldığında yayın ihalesi gelirinin iki katına çıktığı görülüyor. Özellikle yıllık bütçelerinin yüzde 70-80’lik kısmını yayın gelirleri oluşturan Anadolu kulüplerinin ciddi kazanım sağlaması muhtemel.
Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek 3 sezonu kapsayan Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesinin iptal edildiğini 29 Şubat’ta duyurmuştu. İhale’nin bu tarihte tamamlanması beklenmiş, ancak teklif düşük bulunduğu için bir sonuç alınamamıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin yer aldığı Yayın İhale Komisyonu 29 Şubat’ta toplanmıştı. 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenen ihalede Saran Medya ile beIN Sports yer almıştı.
Mevcut yayıncı kuruluş beIN ise 120 Milyon euroda kaldı. Edinilen bilgiye göre; TFF, beIN'den yıllık 185 milyon euroya çıkmalarını istedi, dolar bazında bunun adı 200 milyon Dolar olarak konuldu. Bu teklif beİN tarafından kabul görmedi. TFF, Saran grubundan ise yıllık 150 milyon euroyu peşin istedi. Bu da kabul görmeyince ihale iptal oldu.