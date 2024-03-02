https://sputniknews.com.tr/20240302/super-ligin-yayin-ihalesi-sonuclandi-maclarin-oynayacagi-kanal-belli-oldu-1081289430.html

Süper Lig'in yayın ihalesi sonuçlandı: Maçların oynayacağı kanal belli oldu

Süper Lig'in yayın ihalesi sonuçlandı: Maçların oynayacağı kanal belli oldu

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de 29 Şubat'ta iptal edilen yayın ihalesinde olumlu gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu yayın ihale komisyonu son yapılan teklifi... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T10:24+0300

2024-03-02T10:24+0300

2024-03-02T11:21+0300

spor

ihale

süper lig

türkiye futbol federasyonu (tff)

maç

maç yayını

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yayın hakkı

canlı yayın

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Futbol kamuoyunu günlerdir meşgul eden naklen yayın ihalesi süreci sonuçlandı. TFF ihale komisyonu, son yapılan teklifi kabul etti. İhalenin iptal edilmesinin ardından mevcut yayıncı Beinsports, dün resmi bir girişimde daha bulundu. Beinsports adına TFF ihale komisyonuna yeni bir teklif götüren Digiturk, miktarı 160 milyon dolara çıkardı.3 yıllık yeni dönemMilliyet'in haberine göre, bu teklif aynı zamanda en yüksek ve mevcut durumda tek teklif olduğu için komisyon tarafından kabul edildi. Bugün 14.00’e kadar resmi olarak sonlandırılması gereken ihale süreci böylece gayriresmi olarak son bulmuş oldu. TFF’nin yapacağı açıklama ile 3 yıllık yeni dönemin resmen başlaması bekleniyor.160 milyon dolarlık anlaşma160 milyon dolarlık miktar bugünkü mevcut kurla yaklaşık 5 milyar TL’ye geliyor. Bilindiği üzere beIN Sports devam eden 2023-2024 sezonunda Süper Lig naklen yayınları için 2 milyar 635 milyon 490 bin lira ödüyor. Bu bakımdan bakıldığında yayın ihalesi gelirinin iki katına çıktığı görülüyor. Özellikle yıllık bütçelerinin yüzde 70-80’lik kısmını yayın gelirleri oluşturan Anadolu kulüplerinin ciddi kazanım sağlaması muhtemel.Ne olmuştu?Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek 3 sezonu kapsayan Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesinin iptal edildiğini 29 Şubat’ta duyurmuştu. İhale’nin bu tarihte tamamlanması beklenmiş, ancak teklif düşük bulunduğu için bir sonuç alınamamıştı.İki teklif sunulmuştuTürkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin yer aldığı Yayın İhale Komisyonu 29 Şubat’ta toplanmıştı. 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenen ihalede Saran Medya ile beIN Sports yer almıştı.Mevcut yayıncı kuruluş beIN ise 120 Milyon euroda kaldı. Edinilen bilgiye göre; TFF, beIN'den yıllık 185 milyon euroya çıkmalarını istedi, dolar bazında bunun adı 200 milyon Dolar olarak konuldu. Bu teklif beİN tarafından kabul görmedi. TFF, Saran grubundan ise yıllık 150 milyon euroyu peşin istedi. Bu da kabul görmeyince ihale iptal oldu.

https://sputniknews.com.tr/20240301/tff-acikladi-super-ligde-var-support-sistemi-kullanilacak-1081284334.html

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