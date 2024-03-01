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TFF açıkladı: Süper Lig'de VAR SUPPORT sistemi kullanılacak
TFF açıkladı: Süper Lig'de VAR SUPPORT sistemi kullanılacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR Support uygulamasını başlatıyor. - Sistem ilk olarak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kullanılacak. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T21:26+0300
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR Support (VAR Destekleyicisi) uygulamasına geçileceğini duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 28. haftadan itibaren sezon sonuna kadar toplam 4, ayrıca Turkcell Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası finallerinde gelecek sezona hazırlık kapsamında uygulamanın kullanılacağı belirtildi.Açıklamada, "Müsabaka esnasında UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi Finali'nde ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da uygulanan VAR hakeminin yanında, ikinci bir VAR hakemi VAR Destekleyicisi sistemi kullanılacaktır. VAR hakemlerinin gerisinde ikinci bir VAR hakeminin görev yapacağı sistemde nihai karar yine VAR hakemine ait olup, VAR Destekleyicisi sadece ekran takibi ile en iyi açıyı bulma ve kriterlerin teyidi konusunda yardımcı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.Trendyol Süper Lig'de bu sezon VAR Destekleyicisi sistemi ilk olarak 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kullanılacak. Ayrıca, 30. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe, 34. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş ve 37. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında VAR Destekleyicisi sistemi uygulanacak.
https://sputniknews.com.tr/20240227/galatasarayin-macinin-gunu-degisti-1081140253.html
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galatasaray, var, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu
galatasaray, var, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu

TFF açıkladı: Süper Lig'de VAR SUPPORT sistemi kullanılacak

21:26 01.03.2024
© AAFutbol, top, maç
Futbol, top, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR Support uygulamasını başlatıyor. - Sistem ilk olarak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kullanılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR Support (VAR Destekleyicisi) uygulamasına geçileceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 28. haftadan itibaren sezon sonuna kadar toplam 4, ayrıca Turkcell Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası finallerinde gelecek sezona hazırlık kapsamında uygulamanın kullanılacağı belirtildi.
Açıklamada, "Müsabaka esnasında UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi Finali'nde ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da uygulanan VAR hakeminin yanında, ikinci bir VAR hakemi VAR Destekleyicisi sistemi kullanılacaktır. VAR hakemlerinin gerisinde ikinci bir VAR hakeminin görev yapacağı sistemde nihai karar yine VAR hakemine ait olup, VAR Destekleyicisi sadece ekran takibi ile en iyi açıyı bulma ve kriterlerin teyidi konusunda yardımcı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon VAR Destekleyicisi sistemi ilk olarak 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kullanılacak. Ayrıca, 30. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe, 34. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş ve 37. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında VAR Destekleyicisi sistemi uygulanacak.
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