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Ankara ve İstanbul'da bazı noktalarda Ramazan boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi
Ankara ve İstanbul'da bazı noktalarda Ramazan boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi
Sputnik Türkiye
Ankara ve İstanbul'da Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan işbirliği kapsamında ramazan boyunca kırmızı et fiyatları sabitlendi. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T00:30+0300
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ekonomi
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Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Kesimal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarında spekülatif artış olduğunu ifade etti.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın devreye girdiğine işaret eden Kesimal, "ESK marifetiyle özellikle ramazan ayında tüketicinin daha ucuz et alabilmesi konusunda Ankara PERDER ile bir anlaşma zemini oluştu. Bu anlaşmaya göre et fiyatlarında çok ciddi bir gerileme yaşandı. 450 liraya kadar çıkan kıymanın ve kuşbaşının kilogramı 324 liradan satılacak. Ramazan boyunca kırmızı et, bu fiyattan tüketicilere sunulacak" diye konuştu.Ramazan ayında gıdaya talebin yüksek olduğunu belirten Kesimal, bu nedenle fiyat sabitleme uygulamasının tüketicilere çok faydalı olacağını dile getirdi.Kesimal, Ankara'da PERDER üyesi 1000'e yakın mağazada yoğun et satışı yapıldığına dikkati çekerek, ESK'nin bu noktaları tercih etmesinin vatandaşın uygun fiyatla ete ulaşması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.Kırmızı ette merdiven altı ürünler konusunda uyarıda bulunan Kesimal, "Ürünlerin son kullanma tarihine dikkat edilmeli. Özellikle kıymada, mümkün olduğunca bilindik marka ve marketler tercih edilmeli. Her türlü etten kıyma yapabiliyorlar, dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.İstanbul'da kırmızı etin fiyatı sabitlendiİstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapmış oldukları protokol ile İstanbul PERDER olarak, ramazan boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam edeceklerini bildirdi.Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İstanbul PERDER, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Et ve Süt Kurumu ile yaptığı protokol çerçevesinde ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararı aldı.İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Güzeldere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak, 57 üye marketi, 2 bin 500'e yakın şubesi ve yaklaşık 40 bin civarı çalışanıyla İstanbul’da tüm hanelere temas ettiklerini belirterek, yıl boyunca gerçekleştirdikleri kampanyalarla tüketiciyi fiyat artışlarına karşı korumaya çalıştıklarını ifade etti.Geçen yıl mart ayından bu yana ESK ile yaptıkları protokol sayesinde hanelere en uygun fiyatlı eti ulaştırdıklarını vurgulayan Güzeldere, son zamanlarda kırmızı et fiyatlarında yukarı doğru çok ciddi bir hareketlilik olduğunu ve dernek olarak bu spekülatif fiyat hareketliliğini yakından takip ettiklerini söyledi.Bu yıl da geçen yıl ramazan ayında olduğu gibi sofralara makul fiyatlarda kırmızı et ulaştıracaklarını bildiren Güzeldere, şunları kaydetti:Ramazan'da hangi marketlerde et fiyatları sabitlendi?Güzeldere, İstanbul'da kampanyaya katılan üye marketleri şöyle sıraladı:Güzeldere, ramazan ayı boyunca tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı ete ulaştırmanın kendilerinin bir görevi olduğunu belirterek, sabit fiyat kampanyasının ramazan ayı boyunca devam edeceğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240301/kirmizi-ette-kartellesme-uyarisi-1081283325.html
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ankara, istanbul, kırmızı, kırmızı, kırmızı et, tarım ve orman bakanlığı, ramazan
ankara, istanbul, kırmızı, kırmızı, kırmızı et, tarım ve orman bakanlığı, ramazan

Ankara ve İstanbul'da bazı noktalarda Ramazan boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi

00:30 06.03.2024
© AAKırmızı et, kasap
Kırmızı et, kasap - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© AA
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Ankara ve İstanbul'da Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan işbirliği kapsamında ramazan boyunca kırmızı et fiyatları sabitlendi.
Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Kesimal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarında spekülatif artış olduğunu ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın devreye girdiğine işaret eden Kesimal, "ESK marifetiyle özellikle ramazan ayında tüketicinin daha ucuz et alabilmesi konusunda Ankara PERDER ile bir anlaşma zemini oluştu. Bu anlaşmaya göre et fiyatlarında çok ciddi bir gerileme yaşandı. 450 liraya kadar çıkan kıymanın ve kuşbaşının kilogramı 324 liradan satılacak. Ramazan boyunca kırmızı et, bu fiyattan tüketicilere sunulacak" diye konuştu.
Ramazan ayında gıdaya talebin yüksek olduğunu belirten Kesimal, bu nedenle fiyat sabitleme uygulamasının tüketicilere çok faydalı olacağını dile getirdi.
Kesimal, Ankara'da PERDER üyesi 1000'e yakın mağazada yoğun et satışı yapıldığına dikkati çekerek, ESK'nin bu noktaları tercih etmesinin vatandaşın uygun fiyatla ete ulaşması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.
Kırmızı ette merdiven altı ürünler konusunda uyarıda bulunan Kesimal, "Ürünlerin son kullanma tarihine dikkat edilmeli. Özellikle kıymada, mümkün olduğunca bilindik marka ve marketler tercih edilmeli. Her türlü etten kıyma yapabiliyorlar, dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

İstanbul'da kırmızı etin fiyatı sabitlendi

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapmış oldukları protokol ile İstanbul PERDER olarak, ramazan boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam edeceklerini bildirdi.
Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İstanbul PERDER, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Et ve Süt Kurumu ile yaptığı protokol çerçevesinde ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararı aldı.
İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Güzeldere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak, 57 üye marketi, 2 bin 500'e yakın şubesi ve yaklaşık 40 bin civarı çalışanıyla İstanbul’da tüm hanelere temas ettiklerini belirterek, yıl boyunca gerçekleştirdikleri kampanyalarla tüketiciyi fiyat artışlarına karşı korumaya çalıştıklarını ifade etti.
Geçen yıl mart ayından bu yana ESK ile yaptıkları protokol sayesinde hanelere en uygun fiyatlı eti ulaştırdıklarını vurgulayan Güzeldere, son zamanlarda kırmızı et fiyatlarında yukarı doğru çok ciddi bir hareketlilik olduğunu ve dernek olarak bu spekülatif fiyat hareketliliğini yakından takip ettiklerini söyledi.
Bu yıl da geçen yıl ramazan ayında olduğu gibi sofralara makul fiyatlarda kırmızı et ulaştıracaklarını bildiren Güzeldere, şunları kaydetti:
"ESK yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar sonucunda ramazan ayı boyunca kırmızı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldık. ESK ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde, İstanbul PERDER olarak, ramazan ayı boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam edeceğiz. Yerel perakende olarak üye zincir marketlerimiz ile ramazan ayının bereketini sofralara taşımaya kararlıyız ve ramazan fırsatçılarına göz açtırmayacağız."

Ramazan'da hangi marketlerde et fiyatları sabitlendi?

Güzeldere, İstanbul'da kampanyaya katılan üye marketleri şöyle sıraladı:
"Hakmar, Happy Center, Kim Market, Gökkuşağı Market, Onur Market, Biçen Market, Mopaş Market, Özkuruşlar Market, Sarıyer Market, Snowy Ulu Kardeşler, Örnek Market, Show Market, Altun Market, Anpa Gross, Birmar, Deniz Group, Ecemar, Şimşekler Market, Birlik Gross, Grup Gökkuşağı, İklim Mağazacılık, Kılıç Market, Karabağ Market, Nar Market, Onur Hipermarketleri, Irmaklar Market, Rota Market, Taş Kasap."
Güzeldere, ramazan ayı boyunca tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı ete ulaştırmanın kendilerinin bir görevi olduğunu belirterek, sabit fiyat kampanyasının ramazan ayı boyunca devam edeceğini sözlerine ekledi.
kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
TÜRKİYE
Kırmızı ette kartelleşme uyarısı
1 Mart, 20:19
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