https://sputniknews.com.tr/20240301/kirmizi-ette-kartellesme-uyarisi-1081283325.html

Kırmızı ette kartelleşme uyarısı

Kırmızı ette kartelleşme uyarısı

Sputnik Türkiye

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tunç, kırmızı et fiyatlarındaki yükselişte bazı büyük işletmelerin tutumlarının etkili olduğunu... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T20:19+0300

2024-03-01T20:19+0300

2024-03-01T20:19+0300

türkiye

kırmızı et

türkiye kırmızı et türkiye kırmızı et üreticileri merkez birliği

et

et

et

et ve süt kurumu (esk)

ithalat

ithalat

ibrahim yumaklı

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Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, kırmızı et piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ithalat noktasında başarılı bir politika uyguladığını ifade eden Tunç, kurumun şeffaf bir şekilde piyasayı yönettiğini söyledi.Tunç, geçmişte küçük işletmelerin ESK'nin hayvan ithalatından pay alamadığına dikkati çekerek, "ESK tarafından ithal edilen hayvanların 150 bin tanesinin küçük işletmelere verilmesi kararı var. Bu, küçük aile işletmeleri açısından çok mutlu edici ve ileriye dönük bu işin yapılabilmesi için de heyecan verici bir durum oluşturdu. Bunlar belli bir kesimin işine gelmiyor ve durumu bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar" diye konuştu.'Belli başlı illerdeki büyük işletmeler kırmızı et fiyatını tırmandırıyorlar'Büyük işletmelerin kırmızı et fiyatlarını etkilediğini savunan Tunç, "kartelleşme" uyarısında bulundu. Tunç, şunları ifade etti:'Üretici yol haritasına göre plan yapabilecek'Tunç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklanan, 2024-2028 yıllarında uygulanacak "Hayvancılık Yol Haritası"na ilişkin de değerlendirmede bulundu.Daha önce sektör için bir yol haritası olmadığına işaret eden Tunç, "Günübirlik kararlar bizim yön belirlememize engel teşkil ediyordu. Verilen yol haritası üreticimizin yönünü belirlemesinde etkili olacak. Üretici yol haritasına göre plan yapacak" dedi.Tunç, yol haritasında sektör açısından eksik bir tarafın kalmadığını belirterek, aile işletmelerinin ön plana çıkarılmasının dikkati çeken bir unsur olduğunu dile getirdi.Yol haritasına göre küçük aile işletmelerine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından üretilen damızlık hayvanların verileceğini söyleyen Tunç, "Gerçekten bu işi yapan insanlara bu hayvanların bedelsiz verilmesi çok daha iyi olur. Çünkü aile işletmelerimiz yok olmak üzere. 3 yetiştiricinin elindeki hayvan sayısı, 20 ildeki besi hayvan sayısına bedel. Bu insanlar da piyasaya yön vermeye meyilli" diye konuştu.Tunç, dünyada ABD dışında büyük besi işletmeciliğinin olmadığını, Türkiye'de 50-60 bin hayvanı olan işletmeler bulunduğunu bildirdi.Büyük işletmelerin hayvanları ithalat yoluyla sağladığına dikkati çeken Tunç, ülkede hayvan ırklarının ıslah edilmesiyle verim artışı sağlanması gerektiğini ve bu şekilde sektörün daha sürdürülebilir olacağını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240228/kirmizi-ette15-gunde-iki-zam-et-fiyatlari-neden-artiyor--1081196388.html

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