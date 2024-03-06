https://sputniknews.com.tr/20240306/almanya-basbakani-scholz-sizan-askeri-kayitlar-muttefiklerin-almayanya-olan-guvenini-sarsmadi-1081452377.html

Başbakan Scholz: Sızan askeri kayıtlar müttefiklerin Almanya'ya olan güvenini sarsmadı

Başbakan Scholz: Sızan askeri kayıtlar müttefiklerin Almanya'ya olan güvenini sarsmadı

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Scholz, Alman subayların sızan konuşma Almanya'nın müttefikleri ile olan ilişkilerine zarar vermediğini belirtti. 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T19:59+0300

2024-03-06T19:59+0300

2024-03-06T20:04+0300

dünya

almanya

olaf scholz

rusya

kırım

taurus

alman ordusu (bundeswehr)

handelsblatt gazetesi

bild gazetesi

dmitriy peskov

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, federal eyalet başkanlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında, Almanya ile müttefikleri arasındaki güven ilişkilerinin çok iyi olduğuna ve Alman subaylarının dinlenmesi skandalının bu ilişkilere zarar vermediğini söyledi.Alman subaylarının Taurus füzeleriyle ilgili konuşmalarının dinlenmesinin diğer ülkelerle ilişkilere verip vermediği sorusuna Scholz, "Almanya ile müttefikleri ve dostları arasındaki güvenin o kadar güçlü olduğundan eminim ki, yaşananlar bu güveni etkilemeyecektir" dedi.Daha önce Handelsblatt gazetesi, hassas bilgilerin sızdırılması nedeniyle Almanya'nın müttefiklerinin güvenini kaybettiği yönünde bir görüş yayımlamıştı.Bild gazetesi ise subaylar arasındaki bir konuşmanın dinlenmesinin, Batı'nın müttefikleri arasında Alman ortaklara yönelik yaygın güvensizliği teyit ettiğini kaydetmiş ve Batı'da yaygın bir söz olan "Eğer bir şeyin Moskova'ya gitmesini istiyorsan, onu Almanlara ver" cümlesine atıf yapılmıştı.Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Bundeswehr subayları arasında Kırım köprüsüne saldırı olasılığı hakkında yapılan bir konuşmanın yayımlanmasının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından açıklanan teftişin sonuçlarını öğrenmeyi umduklarını dile getirmişti.

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almanya, olaf scholz, rusya, kırım, taurus, alman ordusu (bundeswehr), handelsblatt gazetesi, bild gazetesi, dmitriy peskov