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https://sputniknews.com.tr/20240306/almanya-basbakani-scholz-sizan-askeri-kayitlar-muttefiklerin-almayanya-olan-guvenini-sarsmadi-1081452377.html
Başbakan Scholz: Sızan askeri kayıtlar müttefiklerin Almanya'ya olan güvenini sarsmadı
Başbakan Scholz: Sızan askeri kayıtlar müttefiklerin Almanya'ya olan güvenini sarsmadı
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Scholz, Alman subayların sızan konuşma Almanya'nın müttefikleri ile olan ilişkilerine zarar vermediğini belirtti. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T19:59+0300
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, federal eyalet başkanlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında, Almanya ile müttefikleri arasındaki güven ilişkilerinin çok iyi olduğuna ve Alman subaylarının dinlenmesi skandalının bu ilişkilere zarar vermediğini söyledi.Alman subaylarının Taurus füzeleriyle ilgili konuşmalarının dinlenmesinin diğer ülkelerle ilişkilere verip vermediği sorusuna Scholz, "Almanya ile müttefikleri ve dostları arasındaki güvenin o kadar güçlü olduğundan eminim ki, yaşananlar bu güveni etkilemeyecektir" dedi.Daha önce Handelsblatt gazetesi, hassas bilgilerin sızdırılması nedeniyle Almanya'nın müttefiklerinin güvenini kaybettiği yönünde bir görüş yayımlamıştı.Bild gazetesi ise subaylar arasındaki bir konuşmanın dinlenmesinin, Batı'nın müttefikleri arasında Alman ortaklara yönelik yaygın güvensizliği teyit ettiğini kaydetmiş ve Batı'da yaygın bir söz olan "Eğer bir şeyin Moskova'ya gitmesini istiyorsan, onu Almanlara ver" cümlesine atıf yapılmıştı.Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Bundeswehr subayları arasında Kırım köprüsüne saldırı olasılığı hakkında yapılan bir konuşmanın yayımlanmasının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından açıklanan teftişin sonuçlarını öğrenmeyi umduklarını dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240304/lavrov-alman-siyasetcilerin-kirim-koprusu-ile-ilgili-tepkileri-cok-sey-anlatiyor-1081359819.html
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almanya, olaf scholz, rusya, kırım, taurus, alman ordusu (bundeswehr), handelsblatt gazetesi, bild gazetesi, dmitriy peskov
almanya, olaf scholz, rusya, kırım, taurus, alman ordusu (bundeswehr), handelsblatt gazetesi, bild gazetesi, dmitriy peskov

Başbakan Scholz: Sızan askeri kayıtlar müttefiklerin Almanya'ya olan güvenini sarsmadı

19:59 06.03.2024 (güncellendi: 20:04 06.03.2024)
© AP Photo / Markus SchreiberGerman Chancellor Olaf Scholz reads in his documents after he arrives for the weekly cabinet meeting at the chancellery in Berlin, Germany, Wednesday, Dec. 14, 2022
German Chancellor Olaf Scholz reads in his documents after he arrives for the weekly cabinet meeting at the chancellery in Berlin, Germany, Wednesday, Dec. 14, 2022 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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Almanya Başbakanı Scholz, Alman subayların sızan konuşma Almanya'nın müttefikleri ile olan ilişkilerine zarar vermediğini belirtti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, federal eyalet başkanlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında, Almanya ile müttefikleri arasındaki güven ilişkilerinin çok iyi olduğuna ve Alman subaylarının dinlenmesi skandalının bu ilişkilere zarar vermediğini söyledi.
Alman subaylarının Taurus füzeleriyle ilgili konuşmalarının dinlenmesinin diğer ülkelerle ilişkilere verip vermediği sorusuna Scholz, "Almanya ile müttefikleri ve dostları arasındaki güvenin o kadar güçlü olduğundan eminim ki, yaşananlar bu güveni etkilemeyecektir" dedi.
Daha önce Handelsblatt gazetesi, hassas bilgilerin sızdırılması nedeniyle Almanya'nın müttefiklerinin güvenini kaybettiği yönünde bir görüş yayımlamıştı.
Bild gazetesi ise subaylar arasındaki bir konuşmanın dinlenmesinin, Batı'nın müttefikleri arasında Alman ortaklara yönelik yaygın güvensizliği teyit ettiğini kaydetmiş ve Batı'da yaygın bir söz olan "Eğer bir şeyin Moskova'ya gitmesini istiyorsan, onu Almanlara ver" cümlesine atıf yapılmıştı.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Bundeswehr subayları arasında Kırım köprüsüne saldırı olasılığı hakkında yapılan bir konuşmanın yayımlanmasının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından açıklanan teftişin sonuçlarını öğrenmeyi umduklarını dile getirmişti.
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