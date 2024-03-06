https://sputniknews.com.tr/20240306/aliyev-rusya-basbakani-misustini-kabul-etti-1081446366.html

Aliyev, Rusya Başbakanı Mişustin'i kabul etti

Aliyev, Rusya Başbakanı Mişustin'i kabul etti

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve beraberindeki heyeti kabul etti. 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T17:10+0300

2024-03-06T17:10+0300

2024-03-06T17:10+0300

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, kabulde yaptığı konuşmada, 2023'ün Azerbaycan-Rusya ilişkileri açısından başarılı geçtiğini, ilişkilerin planlandığı gibi geliştiğini söyledi.Aliyev, Rusya ile Azerbaycan arasında ekonomik ve ticari alanda elde edilen sonuçların gayet tatmin edici olduğunu, yüzde 17'lik artış kaydedildiğini belirtti.Rusya ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 4,5 milyar dolara ulaştığını aktaran Aliyev, "Hem bu yıl hem de gelecek yıl ticarette daha büyük bir artışa tanık olacağımıza eminim" dedi.Aliyev, sanayi alanında da Rusya ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Tarımda birbirimizi tamamlıyoruz. Sizden ihtiyacımız olanı alıyoruz, siz de aynı şekilde yapıyorsunuz. Azerbaycan tarım ürünlerinin, Rusya pazarına büyük hacimli tedariki artıyor" ifadesini kullandı.Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun iki ülkeyi birleştiren proje olduğuna işaret eden Aliyev, "Hem Azerbaycan'da hem de Rusya'da altyapı mevcuttur. Gereken tek şey, bu altyapıyı planlanandan daha fazla kargo taşıyacak şekilde modernize etmektir" diye konuştu.Mişustin de Aliyev'i 7 Şubat'ta yapılan seçimleri kazanarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.Azerbaycanlı mevkidaşı Ali Asadov'la mütemadi temas halinde olduğunu aktaran Mişustin, "Aldığınız tüm kararların (Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) hükümetlerimiz tarafından sürekli kontrol altında tutulduğu ve uygulandığı konusunda sizi temin ederim" dedi.

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rusya, azerbaycan, ilham aliyev, mihail mişustin, ticaret, tarım, bakü, moskova