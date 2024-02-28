https://sputniknews.com.tr/20240228/putinden-rusya-azerbaycan-iliskilerinin-onemine-dair-aciklama-1081188594.html
Putin'den Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin önemine dair açıklama
Putin'den Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin önemine dair açıklama
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Bakü arasındaki ilişkilerin büyük önem taşıdığını ve halklar arasındaki güven ve anlayışın pekişmesini... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T17:15+0300
2024-02-28T17:15+0300
2024-02-28T17:15+0300
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ilham aliyev
stratejik ortaklık
ticaret
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Rusya lideri Putin, 12. Rusya-Azerbaycan Bölgeler Arası Forumu'nun katılımcılarına selamlama mesajı gönderdi.İki ülke bölgeleri düzeyinde yürütülen işbirliğini Rus-Azeri stratejik ortaklığının ve müttefikliğinin önemli bileşeni olarak tanımlayan Putin, bunun halklar arasındaki güven ve anlayışın pekişmesine büyük katkı sunduğunu, karşılıklı çıkarlara dayalı ticari, yatırım ve insani bağların teşviki için fırsatlar yarattığını, halkların refahının artması için gereken koşulları oluşturduğunu vurguladı.Rusya lideri, iyi bir gelenek haline gelen bu tür forumların iki ülkenin hükümet yetkilileri, toplumsal, bilimsel çevrelerinin ve iş dünyasının temsilcileri arasında bölgeler arası etkileşimle ilgili güncel konularda doğrudan diyalog kurulmasını sağladığını vurguladı.Putin, forumdaki tartışmaların yararlı ve yapıcı olacağına ve aynı zamanda umut verici yeni fikirlere ve girişimlere yol açacağına olan güvenini de dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240228/rusya-disisleri-bakani-lavrov-turkiyeye-geliyor-1081176549.html
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rusya, azerbaycan, vladimir putin, ilham aliyev, stratejik ortaklık, ticaret
rusya, azerbaycan, vladimir putin, ilham aliyev, stratejik ortaklık, ticaret
Putin'den Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin önemine dair açıklama
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Bakü arasındaki ilişkilerin büyük önem taşıdığını ve halklar arasındaki güven ve anlayışın pekişmesini sağladığını söyledi.
Rusya lideri Putin, 12. Rusya-Azerbaycan Bölgeler Arası Forumu'nun katılımcılarına selamlama mesajı gönderdi.
İki ülke bölgeleri düzeyinde yürütülen işbirliğini Rus-Azeri stratejik ortaklığının ve müttefikliğinin önemli bileşeni olarak tanımlayan Putin, bunun halklar arasındaki güven ve anlayışın pekişmesine büyük katkı sunduğunu, karşılıklı çıkarlara dayalı ticari, yatırım ve insani bağların teşviki için fırsatlar yarattığını, halkların refahının artması için gereken koşulları oluşturduğunu vurguladı.
Rusya lideri, iyi bir gelenek haline gelen bu tür forumların iki ülkenin hükümet yetkilileri, toplumsal, bilimsel çevrelerinin ve iş dünyasının temsilcileri arasında bölgeler arası etkileşimle ilgili güncel konularda doğrudan diyalog kurulmasını sağladığını vurguladı.
Putin, forumdaki tartışmaların yararlı ve yapıcı olacağına ve aynı zamanda umut verici yeni fikirlere ve girişimlere yol açacağına olan güvenini de dile getirdi.