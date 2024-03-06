https://sputniknews.com.tr/20240306/abd-disisleri-bakanligi-ukrayna-rusyaya-askeri-surprizler-hazirliyor-1081420905.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna Rusya'ya askeri ‘sürprizler’ hazırlıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna Rusya'ya askeri ‘sürprizler’ hazırlıyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Ukrayna'nın Rusya için askeri ‘sürprizler’ hazırladığını ve sonuçlarını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T00:52+0300
2024-03-06T00:52+0300
2024-03-06T00:52+0300
ukrayna krizi
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugünkü basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya için askeri ‘sürprizler’ hazırladığını düşündüğünü ve sabırsızlıkla bunların sonuçlarını beklediğini söyledi.Miller, “Birkaç sürprizleri olduğunu düşünüyoruz ve sonuçlarını görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.Miller, ABD’nin Ukrayna'nın ‘savaş alanında zafer elde etmek için uygulayabilecekleri bir planı’ olduğunu düşündüğünü kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240305/nariskin-abd-ve-ingiltere-rusyaya-karsi-yikici-faaliyetlerde-yer-aliyor-1081419618.html
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abd dışişleri, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, matthew miller
abd dışişleri, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, matthew miller
ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna Rusya'ya askeri ‘sürprizler’ hazırlıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Ukrayna'nın Rusya için askeri ‘sürprizler’ hazırladığını ve sonuçlarını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugünkü basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya için askeri ‘sürprizler’ hazırladığını düşündüğünü ve sabırsızlıkla bunların sonuçlarını beklediğini söyledi.
Miller, “Birkaç sürprizleri olduğunu düşünüyoruz ve sonuçlarını görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
Miller, ABD’nin Ukrayna'nın ‘savaş alanında zafer elde etmek için uygulayabilecekleri bir planı’ olduğunu düşündüğünü kaydetti.