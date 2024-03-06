https://sputniknews.com.tr/20240306/abd-disisleri-bakanligi-ukrayna-rusyaya-askeri-surprizler-hazirliyor-1081420905.html

ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna Rusya'ya askeri ‘sürprizler’ hazırlıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna Rusya'ya askeri ‘sürprizler’ hazırlıyor

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Ukrayna'nın Rusya için askeri ‘sürprizler’ hazırladığını ve sonuçlarını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T00:52+0300

2024-03-06T00:52+0300

2024-03-06T00:52+0300

ukrayna krizi

abd dışişleri

abd dışişleri bakanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

matthew miller

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugünkü basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya için askeri ‘sürprizler’ hazırladığını düşündüğünü ve sabırsızlıkla bunların sonuçlarını beklediğini söyledi.Miller, “Birkaç sürprizleri olduğunu düşünüyoruz ve sonuçlarını görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.Miller, ABD’nin Ukrayna'nın ‘savaş alanında zafer elde etmek için uygulayabilecekleri bir planı’ olduğunu düşündüğünü kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240305/nariskin-abd-ve-ingiltere-rusyaya-karsi-yikici-faaliyetlerde-yer-aliyor-1081419618.html

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abd dışişleri, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, matthew miller