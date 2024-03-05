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Yerlikaya duyurdu: 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Yerlikaya duyurdu: 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde düzenlenen Narkoçelik 4 operasyonlarında 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
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uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu çetesi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
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ali yerlikaya, operasyon, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu mafyası, uyuşturucu baronu, uyuşturucu satıcısı
ali yerlikaya, operasyon, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu mafyası, uyuşturucu baronu, uyuşturucu satıcısı

Yerlikaya duyurdu: 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

08:37 05.03.2024 (güncellendi: 09:00 05.03.2024)
© X/Prof. Dr. Ömer BolatGümrük Muhafaza birimleri tarafından Sarp Gümrük Kapısı'nda pamuk yüküne emdirilmiş 1 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza birimleri tarafından Sarp Gümrük Kapısı'nda pamuk yüküne emdirilmiş 1 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© X/Prof. Dr. Ömer Bolat
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde düzenlenen Narkoçelik 4 operasyonlarında 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
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