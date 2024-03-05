https://sputniknews.com.tr/20240305/yerlikaya-duyurdu-1-ton-180-kilogram-uyusturucu-madde-ele-gecirildi-1081376866.html
Yerlikaya duyurdu: 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Yerlikaya duyurdu: 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde düzenlenen Narkoçelik 4 operasyonlarında 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T08:37+0300
2024-03-05T08:37+0300
2024-03-05T09:00+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
uyuşturucu
uyuşturucu imalatı
sentetik uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu kaçakçılığı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/04/1076029827_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_fb31dd9505d96037163c27f16b1a5437.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240305/16-kent-icin-alarm-verildi-meteoroloji-ve-bakanlik-uyardi-cok-kuvvetli-geliyor-1081375605.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/04/1076029827_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_33b11bb99f533ce9fb11508e8dc7c262.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali yerlikaya, operasyon, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu mafyası, uyuşturucu baronu, uyuşturucu satıcısı
ali yerlikaya, operasyon, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu mafyası, uyuşturucu baronu, uyuşturucu satıcısı
Yerlikaya duyurdu: 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
08:37 05.03.2024 (güncellendi: 09:00 05.03.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde düzenlenen Narkoçelik 4 operasyonlarında 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: