Yerlikaya duyurdu: 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 1️⃣1️⃣ İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-4”Operasyonlarında:

1️⃣ Ton 1️⃣8️⃣0️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve

2️⃣3️⃣ bin 4️⃣5️⃣7️⃣ Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗️



2️⃣7️⃣ Zehir imalatçısı, zehir taciri ve sokak… pic.twitter.com/elAhDtc8qb