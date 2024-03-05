https://sputniknews.com.tr/20240305/ukraynali-uzman-bondarenko-fransiz-generaller-macronun-ukraynaya-asker-gondermesine-engel-oldu-1081384805.html

Ukraynalı uzman Bondarenko: Fransız generaller, Macron’un Ukrayna’ya asker göndermesine engel oldu

Ukraynalı uzman Bondarenko: Fransız generaller, Macron’un Ukrayna’ya asker göndermesine engel oldu

Sputnik Türkiye

Ukrayna Politikası Fonu’nun başkanı Konstantin Bondarenko, Fransız generallerin Ukrayna’da savaşmayacağını, çünkü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u sevmediğini... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T18:00+0300

2024-03-05T18:00+0300

2024-03-05T18:00+0300

ukrayna krizi

fransa

asker

yabancı

yabancı asker

nato

ukrayna

ukrayna ordusu

kiev

emmanuel macron

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/03/1081318983_0:497:2755:2047_1920x0_80_0_0_28f851a86e95218448fe07db7b1dbe59.jpg

‘Da eto tak’ (Evet öyle) adlı Youtube kanalına konuşan Ukraynalı siyaset uzmanı Bondarenko, “Macron ve generalleri arasında uzun süredir devam eden bir çatışma var. Generaller son beş yılda en az iki kez, Macron’un politikasını eleştiren açık mektuplar yazdı” şeklinde konuştu.Fransız generallerin, Macron’u ‘sarı yelekler’ protestoları sırasındaki eylemleri ve Afrika’daki askeri ve siyasi başarısızlıklar nedeniyle eleştirdiğini anlatan uzman, baskı ve görevden alınma tehditlerinin generalleri durdurmaya yetmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderebileceğini belirterek, “Rusya’nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” demişti. Ertesi gün birçok Avrupalı lider, Ukrayna’ya asker göndermenin söz konusu olmadığını bildirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya asker göndermesinin kaçınılmaz olarak Rusya-NATO savaşına yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240227/macronun-rusya-aciklamalari-3-dunya-savasinin-habercisi-mi-1081132866.html

fransa

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, asker, yabancı, yabancı asker, nato, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, emmanuel macron, fransız ordusu