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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240305/ukraynali-uzman-bondarenko-fransiz-generaller-macronun-ukraynaya-asker-gondermesine-engel-oldu-1081384805.html
Ukraynalı uzman Bondarenko: Fransız generaller, Macron’un Ukrayna’ya asker göndermesine engel oldu
Ukraynalı uzman Bondarenko: Fransız generaller, Macron’un Ukrayna’ya asker göndermesine engel oldu
Sputnik Türkiye
Ukrayna Politikası Fonu’nun başkanı Konstantin Bondarenko, Fransız generallerin Ukrayna’da savaşmayacağını, çünkü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u sevmediğini... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T18:00+0300
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‘Da eto tak’ (Evet öyle) adlı Youtube kanalına konuşan Ukraynalı siyaset uzmanı Bondarenko, “Macron ve generalleri arasında uzun süredir devam eden bir çatışma var. Generaller son beş yılda en az iki kez, Macron’un politikasını eleştiren açık mektuplar yazdı” şeklinde konuştu.Fransız generallerin, Macron’u ‘sarı yelekler’ protestoları sırasındaki eylemleri ve Afrika’daki askeri ve siyasi başarısızlıklar nedeniyle eleştirdiğini anlatan uzman, baskı ve görevden alınma tehditlerinin generalleri durdurmaya yetmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderebileceğini belirterek, “Rusya’nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” demişti. Ertesi gün birçok Avrupalı lider, Ukrayna’ya asker göndermenin söz konusu olmadığını bildirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya asker göndermesinin kaçınılmaz olarak Rusya-NATO savaşına yol açacağı uyarısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240227/macronun-rusya-aciklamalari-3-dunya-savasinin-habercisi-mi-1081132866.html
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Ukraynalı uzman Bondarenko: Fransız generaller, Macron’un Ukrayna’ya asker göndermesine engel oldu

18:00 05.03.2024
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHEFransa askeri NATO tatbikatı
Fransa askeri NATO tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHE
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Ukrayna Politikası Fonu’nun başkanı Konstantin Bondarenko, Fransız generallerin Ukrayna’da savaşmayacağını, çünkü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u sevmediğini belirtti.
‘Da eto tak’ (Evet öyle) adlı Youtube kanalına konuşan Ukraynalı siyaset uzmanı Bondarenko, “Macron ve generalleri arasında uzun süredir devam eden bir çatışma var. Generaller son beş yılda en az iki kez, Macron’un politikasını eleştiren açık mektuplar yazdı” şeklinde konuştu.
Fransız generallerin, Macron’u ‘sarı yelekler’ protestoları sırasındaki eylemleri ve Afrika’daki askeri ve siyasi başarısızlıklar nedeniyle eleştirdiğini anlatan uzman, baskı ve görevden alınma tehditlerinin generalleri durdurmaya yetmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Macron’un bugün çıkıp generallere, ‘Hadi, hep birlikte Ukrayna'yı savunmaya gidiyoruz’ demesi, zamanında Nikolay Azarov’un kürsüden seslendirdiği ‘Canınız cehenneme’ formülüyle karşılaşacak.

Başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderebileceğini belirterek, “Rusya’nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” demişti. Ertesi gün birçok Avrupalı lider, Ukrayna’ya asker göndermenin söz konusu olmadığını bildirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya asker göndermesinin kaçınılmaz olarak Rusya-NATO savaşına yol açacağı uyarısında bulunmuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
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