https://sputniknews.com.tr/20240305/turkiyenin-tamamini-etkileyecek-4-gun-surecek-1081407527.html

Türkiye'nin tamamını etkileyecek: 4 gün sürecek

Türkiye'nin tamamını etkileyecek: 4 gün sürecek

Sputnik Türkiye

Mart ayının gelmesiyle uzmanların hava durumuna ilişkin uyarılarına bir yenisi daha eklendi. Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik Türkiye genelini yağışlı havanın... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T18:23+0300

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hava durumu

türkiye

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izmir

ankara

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Türkiye genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.Önümüzdeki 4 gün Türkiye'nin tamamında etkili olacakÇelik, Türkiye’nin yeni yağışlı sistemin içerisine girdiğini belirterek, “Önümüzdeki 4 gün boyunca Cumartesi de dahil olmak üzere yurdumuzun tamamında yağış bekliyoruz. Bu yağışlar; yağmur ve sağanak şeklinde ama havanın soğumasıyla doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülecek” ifadesini kullandı.Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecekYağış rejiminin önümüzdeki günlerde Ege Bölgesi'nden başlayarak Doğu Anadolu Bölgesi'ne doğru ilerleyeceğini aktaran Çelik, “Cuma ve Cumartesi günleri yağışlar aralıklarla devam edecek. Bu gelen sistemle birlikte sıcaklıklar hızla azalıyor. 5 ve 6 derecelik düşüş olacak. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin altına inecek diyebiliriz” diye konuştu.Ankara, İstanbul ve İzmir kaç derece olacak?Cumartesi günü de yağışların devam edeceğini dile getiren Çelik, “3 büyük şehirde sıcaklıklarda 6 ve 7 derecelik bir düşüş öngörüyoruz. Çarşamba günü İstanbul’daki en yüksek sıcaklıklar 10 ve 11 derecelere düşüyor. Ankara’da da sıcaklıklar 10 ve 11 derece ama hafta sonu en yüksek sıcaklıklar 8 ve 9 derecelere kadar düşecek. İzmir’deki en yüksek sıcaklıklar da 16 ve 17 derecelerinde seyredecek” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240305/sicakliklar-10-derece-dusecek-siddetli-saganaklar-geliyor-1081372744.html

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ankara, istanbul, izmir kaç derece olacak, türkiye geneli hava durumu, yağışlar kaç gün sürecek, sıcaklık düşüyor mu