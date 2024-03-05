Türkiye'nin tamamını etkileyecek: 4 gün sürecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kakao ve kahve fiyatları füze gibi gidiyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Almanya'daki Türk doktor sayısı 2 bin 600'ü geçti
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı
12:05
84 dk
Dünya Bunu Konuşuyor: Alman Subayların Ses Kaydı.
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:32
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzuvlarını kaybetmiş çocuklar için 3D yazıcıyla 'robot el' üreten dernek
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
'Bu insanlar, Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçecek. Geçerken bir kısmı da burada kalacak'
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İran seçiminde toplum, katılımı yükseltmeye motive edilemedi’
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı uzman: Batı, Rusya’ya ciddi zarar vermedi ve veremeyecek
17:42
3 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusunun Kırım açıklamasına Musk’tan destek
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rus BM Misyonu’ndan Alman subaylara tepki
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: NATO’nun yalancılığını kanıtladı
19:17
2 dk
SESLİ HABER
AFD milletvekili: İfşa, güvenliğimize zarar veriyor
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Alman televizyonundan çocuklar için “Ukrayna için Taurus yok” videosu
19:36
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Askerlere göre ses kayıtları gerçek
19:45
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Almanya ile NATO arasındaki gerginliğe dikkat çekti
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'BRICS dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gıda enflasyonu, resmi enflasyonu katladı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Estetik ameliyatla gelen ölümün bilinmeyenleri
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türk şirketlerine yaptırım tehdidi Blinken-Fidan görüşmesinde gündeme gelecek.
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Dönüm noktası oldu
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD’yi Roma’nın akıbeti bekliyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
BRICS ödeme sisteminin ‘şifreleri’: Blok zinciri ve dijital para birimleri
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Generaller Macron’a engel oldu
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna’da doğrudan yer aldıklarının kanıt
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Çin: Çok kutuplu bir dünyadan yanayız
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
NATO içinde ihtilaf tekrar alevlendi
19:16
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere, ifşaya rağmen ısrar etti
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon çalışanı: ABD, Zelenskiy’i tahliye edebilir
19:42
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240305/turkiyenin-tamamini-etkileyecek-4-gun-surecek-1081407527.html
Türkiye'nin tamamını etkileyecek: 4 gün sürecek
Türkiye'nin tamamını etkileyecek: 4 gün sürecek
Sputnik Türkiye
Mart ayının gelmesiyle uzmanların hava durumuna ilişkin uyarılarına bir yenisi daha eklendi. Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik Türkiye genelini yağışlı havanın... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T18:23+0300
2024-03-05T18:25+0300
hava durumu
türkiye
istanbul
izmir
ankara
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/05/1081408450_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98573808d74ae00ebea6d413e49fd2a8.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Türkiye genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.Önümüzdeki 4 gün Türkiye'nin tamamında etkili olacakÇelik, Türkiye’nin yeni yağışlı sistemin içerisine girdiğini belirterek, “Önümüzdeki 4 gün boyunca Cumartesi de dahil olmak üzere yurdumuzun tamamında yağış bekliyoruz. Bu yağışlar; yağmur ve sağanak şeklinde ama havanın soğumasıyla doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülecek” ifadesini kullandı.Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecekYağış rejiminin önümüzdeki günlerde Ege Bölgesi'nden başlayarak Doğu Anadolu Bölgesi'ne doğru ilerleyeceğini aktaran Çelik, “Cuma ve Cumartesi günleri yağışlar aralıklarla devam edecek. Bu gelen sistemle birlikte sıcaklıklar hızla azalıyor. 5 ve 6 derecelik düşüş olacak. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin altına inecek diyebiliriz” diye konuştu.Ankara, İstanbul ve İzmir kaç derece olacak?Cumartesi günü de yağışların devam edeceğini dile getiren Çelik, “3 büyük şehirde sıcaklıklarda 6 ve 7 derecelik bir düşüş öngörüyoruz. Çarşamba günü İstanbul’daki en yüksek sıcaklıklar 10 ve 11 derecelere düşüyor. Ankara’da da sıcaklıklar 10 ve 11 derece ama hafta sonu en yüksek sıcaklıklar 8 ve 9 derecelere kadar düşecek. İzmir’deki en yüksek sıcaklıklar da 16 ve 17 derecelerinde seyredecek” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240305/sicakliklar-10-derece-dusecek-siddetli-saganaklar-geliyor-1081372744.html
türkiye
istanbul
izmir
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/05/1081408450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b012f7cbc396683f0661d4c650140b54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, istanbul, izmir kaç derece olacak, türkiye geneli hava durumu, yağışlar kaç gün sürecek, sıcaklık düşüyor mu
ankara, istanbul, izmir kaç derece olacak, türkiye geneli hava durumu, yağışlar kaç gün sürecek, sıcaklık düşüyor mu

Türkiye'nin tamamını etkileyecek: 4 gün sürecek

18:23 05.03.2024 (güncellendi: 18:25 05.03.2024)
© AP Photo / Francisco Secoİstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak
İstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Abone ol
Mart ayının gelmesiyle uzmanların hava durumuna ilişkin uyarılarına bir yenisi daha eklendi. Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik Türkiye genelini yağışlı havanın beklediğini, yağışların sadece yağmur şeklinde değil bölgelerde farklılık göstermek üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı olarak da görüleceğini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Türkiye genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki 4 gün Türkiye'nin tamamında etkili olacak

Çelik, Türkiye’nin yeni yağışlı sistemin içerisine girdiğini belirterek, “Önümüzdeki 4 gün boyunca Cumartesi de dahil olmak üzere yurdumuzun tamamında yağış bekliyoruz. Bu yağışlar; yağmur ve sağanak şeklinde ama havanın soğumasıyla doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülecek” ifadesini kullandı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek

Yağış rejiminin önümüzdeki günlerde Ege Bölgesi'nden başlayarak Doğu Anadolu Bölgesi'ne doğru ilerleyeceğini aktaran Çelik, “Cuma ve Cumartesi günleri yağışlar aralıklarla devam edecek. Bu gelen sistemle birlikte sıcaklıklar hızla azalıyor. 5 ve 6 derecelik düşüş olacak. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin altına inecek diyebiliriz” diye konuştu.

Ankara, İstanbul ve İzmir kaç derece olacak?

Cumartesi günü de yağışların devam edeceğini dile getiren Çelik, “3 büyük şehirde sıcaklıklarda 6 ve 7 derecelik bir düşüş öngörüyoruz. Çarşamba günü İstanbul’daki en yüksek sıcaklıklar 10 ve 11 derecelere düşüyor. Ankara’da da sıcaklıklar 10 ve 11 derece ama hafta sonu en yüksek sıcaklıklar 8 ve 9 derecelere kadar düşecek. İzmir’deki en yüksek sıcaklıklar da 16 ve 17 derecelerinde seyredecek” ifadelerini kullandı.
İstanbul yağmur, Taksim yağmur, İstanbul sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
TÜRKİYE
Sıcaklıklar 10 derece düşecek, şiddetli sağanaklar geliyor
00:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала