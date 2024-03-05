https://sputniknews.com.tr/20240305/sicakliklar-10-derece-dusecek-siddetli-saganaklar-geliyor-1081372744.html
Sıcaklıklar 10 derece düşecek, şiddetli sağanaklar geliyor
Sıcaklıklar 10 derece düşecek, şiddetli sağanaklar geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, sıcaklıkların Türkiye genelinde 10 derece kadar düşeceğini ve bütün haftanın yağışlı geçeceğini bildirdi. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T00:28+0300
2024-03-05T00:28+0300
2024-03-05T00:28+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sıcaklık
hava sıcaklığı
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
türkiye
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Yavuz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde, Türkiye genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Batı bölgelerinde yarın sabah başlayacak yağışların 5 günlük periyotta yurdun büyük bölümünde görüleceğini belirten Yavuz, "Batı bölgelerindeki yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, çarşambadan itibaren kuzeyden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklarının düşmesini, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin yükseklerinde karla karışık yağmurla kar yağışının görülmesini bekliyoruz." dedi.Ege'nin güneyi, Akdeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun güneyinde yarın kuvvetli lodosun etkili olacağını bildiren Yavuz, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.Yağışların hafta sonu Doğu Anadolu'da görülmesinin ardından yurdu terk edeceğini ve yeni bir sistemin görüleceğini ifade eden Yavuz, şunları söyledi:3 büyükşehirde hava durumuAnkara'da hafta boyunca görülecek yağışların gün içerisinde aralıklı olacağını ve etkisini kaybedeceğini belirten Yavuz, perşembe ve cuma günü özellikle Kızılcahamam gibi kuzey ilçelerde kar yağışı ihtimali olduğunu söyledi.Yavuz, "Ankara'da hava sıcaklığı 18 derece iken sıcaklık hafta sonu 8 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklıklarının ise 4 dereceden eksi 2'ye kadar düşmesini bekliyoruz" dedi.İstanbul'da dört gün boyunca yağış görüleceğini dile getiren Yavuz, sıcaklıkların gündüz 15-16 dereceden 10 dereceye, gece ise 8-10 dereceden 4 dereceye kadar ineceğini aktardı.İzmir'de de dört gün boyunca aralıklarla yağış görüleceğini bildiren Yavuz, gündüz ve gece sıcaklıkların 7-8 derece kadar düşeceğini kaydetti.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcaklık, hava sıcaklığı, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, türkiye
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcaklık, hava sıcaklığı, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, türkiye
Sıcaklıklar 10 derece düşecek, şiddetli sağanaklar geliyor
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, sıcaklıkların Türkiye genelinde 10 derece kadar düşeceğini ve bütün haftanın yağışlı geçeceğini bildirdi.
Yavuz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde, Türkiye genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Batı bölgelerinde yarın sabah başlayacak yağışların 5 günlük periyotta yurdun büyük bölümünde görüleceğini belirten Yavuz, "Batı bölgelerindeki yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, çarşambadan itibaren kuzeyden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklarının düşmesini, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin yükseklerinde karla karışık yağmurla kar yağışının görülmesini bekliyoruz." dedi.
Ege'nin güneyi, Akdeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun güneyinde yarın kuvvetli lodosun etkili olacağını bildiren Yavuz, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yağışların hafta sonu Doğu Anadolu'da görülmesinin ardından yurdu terk edeceğini ve yeni bir sistemin görüleceğini ifade eden Yavuz, şunları söyledi:
"Sıcaklıklar şu an mevsim normallerinin üstünde ancak çarşamba gününden itibaren düşüşler başlıyor. Perşembe ve cuma günü sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak, hafta sonu ise mevsim normallerinin altına düşecek. İlk değerlendirmelere göre mart ayı adeta kapıdan baktıracak. Yurt genelinde 10 derece gibi hızlı bir sıcaklık düşüşü görülebilecek. Mevsim geçişlerinde vatandaşlarımız sıcak havayı görünce rahatlıyorlar ama bahara aldanmamak gerekiyor. Çarşambadan itibaren hava durumuna dikkat etmek gerekiyor."
3 büyükşehirde hava durumu
Ankara'da hafta boyunca görülecek yağışların gün içerisinde aralıklı olacağını ve etkisini kaybedeceğini belirten Yavuz, perşembe ve cuma günü özellikle Kızılcahamam gibi kuzey ilçelerde kar yağışı ihtimali olduğunu söyledi.
Yavuz, "Ankara'da hava sıcaklığı 18 derece iken sıcaklık hafta sonu 8 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklıklarının ise 4 dereceden eksi 2'ye kadar düşmesini bekliyoruz" dedi.
İstanbul'da dört gün boyunca yağış görüleceğini dile getiren Yavuz, sıcaklıkların gündüz 15-16 dereceden 10 dereceye, gece ise 8-10 dereceden 4 dereceye kadar ineceğini aktardı.
İzmir'de de dört gün boyunca aralıklarla yağış görüleceğini bildiren Yavuz, gündüz ve gece sıcaklıkların 7-8 derece kadar düşeceğini kaydetti.