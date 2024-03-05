https://sputniknews.com.tr/20240305/sicakliklar-10-derece-dusecek-siddetli-saganaklar-geliyor-1081372744.html

Sıcaklıklar 10 derece düşecek, şiddetli sağanaklar geliyor

Sıcaklıklar 10 derece düşecek, şiddetli sağanaklar geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, sıcaklıkların Türkiye genelinde 10 derece kadar düşeceğini ve bütün haftanın yağışlı geçeceğini bildirdi. 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T00:28+0300

2024-03-05T00:28+0300

2024-03-05T00:28+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sıcaklık

hava sıcaklığı

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

türkiye

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Yavuz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde, Türkiye genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Batı bölgelerinde yarın sabah başlayacak yağışların 5 günlük periyotta yurdun büyük bölümünde görüleceğini belirten Yavuz, "Batı bölgelerindeki yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, çarşambadan itibaren kuzeyden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklarının düşmesini, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin yükseklerinde karla karışık yağmurla kar yağışının görülmesini bekliyoruz." dedi.Ege'nin güneyi, Akdeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun güneyinde yarın kuvvetli lodosun etkili olacağını bildiren Yavuz, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.Yağışların hafta sonu Doğu Anadolu'da görülmesinin ardından yurdu terk edeceğini ve yeni bir sistemin görüleceğini ifade eden Yavuz, şunları söyledi:3 büyükşehirde hava durumuAnkara'da hafta boyunca görülecek yağışların gün içerisinde aralıklı olacağını ve etkisini kaybedeceğini belirten Yavuz, perşembe ve cuma günü özellikle Kızılcahamam gibi kuzey ilçelerde kar yağışı ihtimali olduğunu söyledi.Yavuz, "Ankara'da hava sıcaklığı 18 derece iken sıcaklık hafta sonu 8 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklıklarının ise 4 dereceden eksi 2'ye kadar düşmesini bekliyoruz" dedi.İstanbul'da dört gün boyunca yağış görüleceğini dile getiren Yavuz, sıcaklıkların gündüz 15-16 dereceden 10 dereceye, gece ise 8-10 dereceden 4 dereceye kadar ineceğini aktardı.İzmir'de de dört gün boyunca aralıklarla yağış görüleceğini bildiren Yavuz, gündüz ve gece sıcaklıkların 7-8 derece kadar düşeceğini kaydetti.

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