İçişleri Bakanı Yerlikaya uyardı: Yarın ülke genelinde sağanak yağış ve fırtına bekleniyor
15:53 04.03.2024 (güncellendi: 16:54 04.03.2024)
© AA / Muhammed Gencebay Gürİstanbul'da, şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken Boğaz çevresinde fırtına etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kent genelinde sabahtan itibaren şiddetli yağmur etkisini gösterdi. Yağış öncesinde gökyüzünde "raf bulutları (shelf cloud)" görüldü
© AA / Muhammed Gencebay Gür
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 Mart tarihinde birçok ilde sarı ve turuncu derecede sağanak yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda yarın hakkında sağanak yağış ve şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Yerlikaya 16 ili uyararak şunları yazdı:
Sarı Uyarı verilen illerimiz: Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman.
Turuncu Uyarı verilerin illerimiz: Muğla, Antalya
Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 4, 2024
⚠️ ⏰ 5 Mart 2024 Salı günü
için aşırı yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle;
🟧 2️⃣ ilimizde Turuncu Uyarı,
🟨 1️⃣4️⃣ ilimizde Sarı Uyarıda bulundu.
🟧 Turuncu Uyarı verilerin illerimiz:
📌Muğla
📌Antalya
🟨Sarı Uyarı verilen illerimiz:
Aydın,… pic.twitter.com/pJ5n8abo1i