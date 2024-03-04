https://sputniknews.com.tr/20240304/icisleri-bakani-yerlikaya-uyardi-yarin-ulke-genelinde-saganak-yagis-ve-firtina-bekleniyor--1081353360.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya uyardı: Yarın ülke genelinde sağanak yağış ve fırtına bekleniyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya uyardı: Yarın ülke genelinde sağanak yağış ve fırtına bekleniyor

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 Mart tarihinde birçok ilde sarı ve turuncu derecede sağanak yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T15:53+0300

2024-03-04T15:53+0300

2024-03-04T16:54+0300

türkiye

ali yerlikaya

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul

izmir

antalya

hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/12/1079763289_0:55:2922:1699_1920x0_80_0_0_09ed6406aab76e28de854d165ed45e46.jpg

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda yarın hakkında sağanak yağış ve şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Yerlikaya 16 ili uyararak şunları yazdı:

https://sputniknews.com.tr/20240304/saat-vererek-uyardi-istanbula-camur-yagacak-1081353096.html

türkiye

istanbul

izmir

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, izmir, antalya, hava durumu, istanbul hava durumu