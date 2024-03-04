Saat vererek uyardı: 'İstanbul'a çamur yağacak'
© AATekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı.
© AA
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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Afrika’dan gelen tozla yarın İstanbul’a çamur yağabileceğini söyledi. Çamurlu yağış için saat veren Orhan Şen, “Balkonda, camlarda çamaşırlarınızı tutmayın, arabalarınızı yıkamayın” uyarısında bulundu. Ayrıca Şen, Ege’de sabah saatlerinde çok kuvvetli yağışın olacağını vurguladı.
Meteoroloji'nin haftalık verilerine göre yarından itibaren yağışlı hava hâkim olacak. Doğu Anadolu ve Batı'da ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
'Çamaşır asmayın, arabanızı yıkamayın'
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve birçok ilde yağışlar konusunda önemli uyarılarda bulundu. CNN TÜRK’e konuk olan Şen’in konuşmasından satır başları şöyle:
"Bahar aylarında Afrika üzerinden toz gelir bize. Bu yüzey tozu değil yukarıdan gelir. Bu da Marmara ve kuzeyini etkiler. 200 metreküp toz şeklinde olacak. Adana, Mersin, Bilecek, Düzce, İstanbul’da tozun olduğunu görüyoruz. Bu toz havada durur, görmeyiz ama yağmur yağarsa etkisini hissederiz. Yarın da İstanbul’a öğlenden sonra yağmur gelecek. Bu yağmurla İstanbul’un batı ilçelerinde çamurlu şekilde görülebilir. Böyle üzerimize toprak gibi yağmayacak ama yağmur damlacığının içerisinde çamur olacak. Balkonda, camlarda çamaşırlarınızı tutmayın, arabalarınızı yıkamayın. Yağmurlu çamur 1 gün yağacak."
Ege'yi uyardı
"Kararlı bir atmosferden kararsız bir atmosfere geçiyor Türkiye. Sis kararlı atmosferin göstergesidir. Yarın sabah 9 civarında Muğla, İzmir Aydın taa ki Çanakkale’ye olan kısımda çok kuvvetli yağmur geliyor. Su baskınları yapabilir. Salı günü bu yağmur İstanbul’a da öğleden sonra gelecek ama o kadar şiddetli olmayacak. Akşam saatlerinde ise bu yağmurun Ankara’da etkisini göreceğiz. Bu hafta böyle kararsız atmosfer var dedik bu da yağışlar olacak demektir. Sıcaklıklar da ilk 2 gün düşüş olmuyor ama Perşembe gününden itibaren kuzeyden gelecek soğuk havayla tüm Türkiye’de sıcaklıklar düşecek. Bu hafta soğuk etkili olacak. Cuma Cumartesi ise soğuklarla birlikte Anadolu ve Doğu Karadeniz’e ciddi kar yağışı geliyor."
13 Şubat, 13:57