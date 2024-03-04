Saat vererek uyardı: 'İstanbul'a çamur yağacak'

"Kararlı bir atmosferden kararsız bir atmosfere geçiyor Türkiye. Sis kararlı atmosferin göstergesidir. Yarın sabah 9 civarında Muğla, İzmir Aydın taa ki Çanakkale’ye olan kısımda çok kuvvetli yağmur geliyor. Su baskınları yapabilir. Salı günü bu yağmur İstanbul’a da öğleden sonra gelecek ama o kadar şiddetli olmayacak. Akşam saatlerinde ise bu yağmurun Ankara’da etkisini göreceğiz. Bu hafta böyle kararsız atmosfer var dedik bu da yağışlar olacak demektir. Sıcaklıklar da ilk 2 gün düşüş olmuyor ama Perşembe gününden itibaren kuzeyden gelecek soğuk havayla tüm Türkiye’de sıcaklıklar düşecek. Bu hafta soğuk etkili olacak. Cuma Cumartesi ise soğuklarla birlikte Anadolu ve Doğu Karadeniz’e ciddi kar yağışı geliyor."