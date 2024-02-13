https://sputniknews.com.tr/20240213/antalyada-sel-1-kisi-hayatini-kaybetti-1080684409.html
Antalya'da sel: 1 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da sel: 1 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Antalya'da şiddetli yağış etkili oldu. Selde bir kişi hayatını kaybetti. 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T13:57+0300
2024-02-13T13:57+0300
2024-02-13T14:38+0300
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antalya
sel
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Antalya'da etkili olan şiddetli yağışta 1 kişi yaşamını yitirdi.Kentte etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki su birikintisinde kalan otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Bölgede çalışmalar devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240213/bakan-yerlikaya-antalyada-selden-etkilenen-989-vatandasin-tahliye-edildigini-bildirdi-1080684080.html
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antalya, sel
Antalya'da sel: 1 kişi hayatını kaybetti
13:57 13.02.2024 (güncellendi: 14:38 13.02.2024)
Antalya'da şiddetli yağış etkili oldu. Selde bir kişi hayatını kaybetti.
Antalya'da etkili olan şiddetli yağışta 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kentte etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki su birikintisinde kalan otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Bölgede çalışmalar devam ediyor.