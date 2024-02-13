https://sputniknews.com.tr/20240213/antalyada-sel-1-kisi-hayatini-kaybetti-1080684409.html

Antalya'da sel: 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da sel: 1 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Antalya'da şiddetli yağış etkili oldu. Selde bir kişi hayatını kaybetti. 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T13:57+0300

2024-02-13T13:57+0300

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türkiye

antalya

sel

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Antalya'da etkili olan şiddetli yağışta 1 kişi yaşamını yitirdi.Kentte etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki su birikintisinde kalan otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Bölgede çalışmalar devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240213/bakan-yerlikaya-antalyada-selden-etkilenen-989-vatandasin-tahliye-edildigini-bildirdi-1080684080.html

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