https://sputniknews.com.tr/20240213/bakan-yerlikaya-antalyada-selden-etkilenen-989-vatandasin-tahliye-edildigini-bildirdi-1080684080.html
Bakan Yerlikaya, Antalya’da selden etkilenen 989 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi
Bakan Yerlikaya, Antalya’da selden etkilenen 989 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’da selden etkilenen 989 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından ise Antalya... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T13:38+0300
2024-02-13T13:38+0300
2024-02-13T13:38+0300
türkiye
bakan
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
antalya
sel
sel felaketi
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Afetin yaşandığı ilk andan itibaren çalışmaların başlatıldığını belirten Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240213/yerlikaya-acikladi-7-suc-orgutu-daha-cokertildi-1080670331.html
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bakan, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, antalya, sel, sel felaketi
bakan, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, antalya, sel, sel felaketi
Bakan Yerlikaya, Antalya’da selden etkilenen 989 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’da selden etkilenen 989 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından ise Antalya, Burdur ve Isparta için ‘Turuncu Uyarı’ yapıldı.
Afetin yaşandığı ilk andan itibaren çalışmaların başlatıldığını belirten Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
“Antalya’da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla 248 personel, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıç görevlendirildi. 989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 3 ilimizde: Antalya, Burdur ve Isparta ‘turuncu uyarı’ verdi. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın uyarılarını an be an takip etmelerini önemle rica ediyorum. Antalya’mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun.”