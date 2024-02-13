https://sputniknews.com.tr/20240213/yerlikaya-acikladi-7-suc-orgutu-daha-cokertildi-1080670331.html
Yerlikaya açıkladı: 7 suç örgütü daha çökertildi
Yerlikaya açıkladı: 7 suç örgütü daha çökertildi
Sputnik Türkiye
7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-39' operasyonlarında; İstanbul’da Budaklar, Antalya’da Soner Tayyar, Kocaeli’de Uğur Özgen, Samsun’da Sadi Yıldırım... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T08:48+0300
2024-02-13T08:48+0300
2024-02-13T08:59+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde yapılan ‘KAFES-39' operasyonu ile ilgili sosyal medyadan önemli bir açıklama yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/baku-ile-erivandan-karsilikli-ateskesi-bozma-suclamasi-1080670093.html
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ali yerlikaya, operasyon
Yerlikaya açıkladı: 7 suç örgütü daha çökertildi
08:48 13.02.2024 (güncellendi: 08:59 13.02.2024)
7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-39' operasyonlarında; İstanbul’da Budaklar, Antalya’da Soner Tayyar, Kocaeli’de Uğur Özgen, Samsun’da Sadi Yıldırım, Bilecik’te Melik Korkut, Kars’ta Mürsel Özağdaş, Konya’da Bülent Şimşek'in ele başı olduğu çeteler çökertildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde yapılan ‘KAFES-39' operasyonu ile ilgili sosyal medyadan önemli bir açıklama yaptı.