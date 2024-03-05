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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240305/singapurlu-bakanin-abd-ukraynada-f-35-kullaniyor-aciklamalari-ortaligi-karistirdi-1081384565.html
Singapurlu bakanın ‘ABD Ukrayna’da F-35 kullanıyor’ açıklamaları ortalığı karıştırdı
Singapurlu bakanın ‘ABD Ukrayna’da F-35 kullanıyor’ açıklamaları ortalığı karıştırdı
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2024-03-05T11:15+0300
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Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen, ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine aktif olarak yardım ettiğini belirttiği açıklamasında, özellikle F-35 savaş uçaklarının Rus hava savunma sistemlerinin tam yerini tespit etmek için kullanıldığını söyledi.Bulgar savunma dergisi BulgarianMilitary tarafından yayınlanan haberde, Singapurlu bakanın açıklamalarına atıfta bulunulurken, Hen’in, “Son olarak ABD, F-35'lerini Ukrayna'daki Rus birliklerinin karadan havaya füze mevzilerini tespit etmek ve tanımlamak için kullandı ve bu bilgiler NATO ülkelerine iletildi” sözlerine yer verildi.Pentagon’dan yalanlama gecikmediABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen’in, ABD’nin Ukrayna’daki Rus hava savunma sistemlerini aramak için F-35 savaş uçaklarını kullandığı iddiasını yalanladı.Pentagon temsilcisi, Sputnik muhabirinin Ng Eng Hen’in söz konusu iddiasıyla ilgili bir soru üzerine, “ABD, Ukrayna’da F-35 kullanmıyor” diye konuştu.Rusya, Batı’nın sağladığı askeri yardımla Ukrayna’ya iyilik yapmadığını ve sadece çatışmayı uzattığını, silah taşıyan araçların da Rus ordusu için meşru hedef olduğunu defalarca dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, amaçlarının Ukrayna’daki çatışmayı büyütmek değil, sona erdirmek olduğunu vurgulamıştı. Batı ülkeleri, savaşın devam etmesi gerektiğini savunarak silah sevkiyatlarını artırıyor ve Ukraynalı askerlere eğitim veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20240303/natonun-ukraynaya-asker-gondermeyi-tartismasinin-nedeni-belli-oldu-1081319592.html
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Singapurlu bakanın ‘ABD Ukrayna’da F-35 kullanıyor’ açıklamaları ortalığı karıştırdı

11:15 05.03.2024
© AAF-35
F-35 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AA
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Alman ordusuna bağlı üst düzey subayların Ukrayna’daki çatışmalardaki rolünü kanıtlayan ses kayıtlarının ortaya çıkmasıyla karışan dünya gündemi, şimdi de Singapur Savunma Bakanı’nın ‘ABD’nin Ukrayna’da F-35 kullandığı’ iddiasıyla sarsılıyor.
Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen, ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine aktif olarak yardım ettiğini belirttiği açıklamasında, özellikle F-35 savaş uçaklarının Rus hava savunma sistemlerinin tam yerini tespit etmek için kullanıldığını söyledi.
Bulgar savunma dergisi BulgarianMilitary tarafından yayınlanan haberde, Singapurlu bakanın açıklamalarına atıfta bulunulurken, Hen’in, “Son olarak ABD, F-35'lerini Ukrayna'daki Rus birliklerinin karadan havaya füze mevzilerini tespit etmek ve tanımlamak için kullandı ve bu bilgiler NATO ülkelerine iletildi” sözlerine yer verildi.

Pentagon’dan yalanlama gecikmedi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen’in, ABD’nin Ukrayna’daki Rus hava savunma sistemlerini aramak için F-35 savaş uçaklarını kullandığı iddiasını yalanladı.
Pentagon temsilcisi, Sputnik muhabirinin Ng Eng Hen’in söz konusu iddiasıyla ilgili bir soru üzerine, “ABD, Ukrayna’da F-35 kullanmıyor” diye konuştu.
Rusya, Batı’nın sağladığı askeri yardımla Ukrayna’ya iyilik yapmadığını ve sadece çatışmayı uzattığını, silah taşıyan araçların da Rus ordusu için meşru hedef olduğunu defalarca dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, amaçlarının Ukrayna’daki çatışmayı büyütmek değil, sona erdirmek olduğunu vurgulamıştı. Batı ülkeleri, savaşın devam etmesi gerektiğini savunarak silah sevkiyatlarını artırıyor ve Ukraynalı askerlere eğitim veriyor.
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