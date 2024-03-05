https://sputniknews.com.tr/20240305/sifir-otomobil-fiyatlari-artti-en-ucuza-satilan-araba-hangisi-1081380953.html

Sıfır otomobil fiyatları arttı: En ucuza satılan araba hangisi?

Sıfır otomobil fiyatları arttı: En ucuza satılan araba hangisi?

Sputnik Türkiye

2024 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 40.6 oranında arttı. Döviz kurlarındaki hareketlilikten dolayı da otomobillere Mart... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T10:49+0300

2024-03-05T10:49+0300

2024-03-05T10:49+0300

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 40,6 oranında arttığını açıkladı.Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre %52,11 oranında artarak 146.318 adet, hafif ticari araç pazarı %9,8 artarak 39.373 adet oldu.C segmentine yoğun ilgiOtomobil pazarı segmentlere göre ayrıldığında pazarın yüzde 88,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 85.263 adetle yüzde 58,3 pay, B segmenti otomobiller 44.198 adetle yüzde 30,2 pay aldı.Hürriyet gazetesinin haberine göre gövde tiplerinde en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 50,7 pay, 74.143 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 29,7 pay ve 43.509 adet satış ile sedan, yüzde 17,8 pay ve 26.051 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.Benzinli otomobil açık ara öndeBenzinli otomobil satışları 97.861 adetle yüzde 66,9 pay, hibrit otomobil satışları 21.594 adetle yüzde 14,8 pay, dizel otomobil satışları 15.910 adetle yüzde 10,9 pay, elektrikli otomobil satışları 9.772 adetle yüzde 6,7 pay ve otogazlı otomobil satışları 1.181 adetle yüzde 0,8 pay aldı.Fiyatlar yükseldiŞubat ayında otomobil fiyatları genel olarak yükseliş yaşadı. Sadece Suzuki Swift'in fiyatı yüzde 7.42 oranında düşüş gösterdi. Zam oranında liderliği Honda City üstlenirken Skoda Fabia da zam konusunda ikinci oldu. Üçüncülük ise Nissan Juke'un oldu.En ucuz otomobil hangisi?En ucuz sıfır otomobil listesinde liderliği Kia Picanto bırakmazken Citroen C3 ikinci, Fiat Egea ise üçüncü oldu.

https://sputniknews.com.tr/20240227/arac-alim-satimi-yapacak-herkesi-ilgilendiriyor-fiyatlar-dustu-iste-en-cok-satilan-otomobiller-1081133579.html

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