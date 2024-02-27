https://sputniknews.com.tr/20240227/arac-alim-satimi-yapacak-herkesi-ilgilendiriyor-fiyatlar-dustu-iste-en-cok-satilan-otomobiller-1081133579.html

Araç alım-satımı yapacak herkesi ilgilendiriyor: Fiyatlar düştü, işte en çok satılan otomobiller

Araç alım-satımı yapacak herkesi ilgilendiriyor: Fiyatlar düştü, işte en çok satılan otomobiller

Sputnik Türkiye

Yeni yıl itibarıyla ikinci el araç fiyatlarında nominal bazda bir miktar yükseliş görülse de enflasyona indirgendiğinde alıcı bulabilen reel fiyatlarda düşüş... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T12:57+0300

2024-02-27T12:57+0300

2024-02-27T12:57+0300

ekonomi

otomobil

ikinci el otomobil

sıfır araç

araç

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satış

satış fiyatı

otomotiv

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2023 yılının kasım ve aralık aylarına doğru gerileyen ikinci el otomobil fiyatları 2024 yılı Ocak döneminde nominal (enflasyona indirgenmemiş) bazda bir miktar artış gösterse de enflasyona indirgenen reel fiyatlar halen düşük seyrini koruyor.İkinci el ilan sitesinden elde edilen sonuçlara göre ocak ayında satılık otomobil reel fiyatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 8.5, bir önceki aya göre ise yüzde 6 düşüş gösterdi. Öte yandan otomobil nominal fiyatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 50.9 artarken, aralık ayına kıyasla ise değişmedi.Peki şu anda yaş ve kilometreye göre en çok tercih edilen araçlar hangileri? İkinci el piyasasında reel fiyatlarda düşüş devam eder mi? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konuyla ilgili merak edilenleri anlattı. Ertemel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:.'Ortalama otomobil fiyatları düştü'"Yine piyasadan alınan ve alıcı bulabilen reel fiyatlamalar doğrultusunda ikinci el pazarında bir yıllık süreçte fiyatların yüzde 50 arttığı, alınan tedbirler sonrası yılın ikinci yarısında bu oranın marka ve segmente göre değişiklik göstererek ortalama yüzde 30’a düştüğünü söyleyebiliri" diyen uzmna, sözlerine şöyle devam etti:Yaş ve kilometreye göre en çok tercih edilen otomobiller hangileri?Milliyet'te yer alan habere göre mevcut piyasa koşulları ve kullanıcı satın alma refleksi itibarıyla şu an talebin önemli bir kısmının sıfır araç pazarına yönelim gösterdiğinin altıı çizen Ertemel, "Yeni yıl itibarıyla sıfır araç fiyatlarının bir miktar artması ve ikinci el otomobil fiyatlarının halen sabit olması sebebiyle genç ikinci el araçlar fiyat cazibesi sunduğundan, son 1 aylık süreçte 2 ya da 3 yaşa kadar olan ve 50.000 km’yi aşmamış ikinci el araç talebinde canlılık olduğunu söylemek mümkün" dedi.'İlan sayıları düşerken satış adetleri arttı'2. elde reel fiyatlarda düşüş var mı?Piyasa ne zaman hareketlenir?

https://sputniknews.com.tr/20240216/otomobil-almak-isteyenler-dikkat-bu-araclar-yari-fiyatina-satiliyor-1080785611.html

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otomotiv, ikinci el araba, araç fiyatlarında düşüş devam edecek mi