https://sputniknews.com.tr/20240216/otomobil-almak-isteyenler-dikkat-bu-araclar-yari-fiyatina-satiliyor-1080785611.html
Otomobil almak isteyenleri uzmanı uyardı: 'Bu araçlar yarı fiyatına satılıyor'
Otomobil almak isteyenleri uzmanı uyardı: 'Bu araçlar yarı fiyatına satılıyor'
Sputnik Türkiye
Otomobil fiyatları son dönemde bir hayli arttı, araba almak da haliyle epeyi zorlaştı. Ancak uygun fiyata araç sahibi olmak isteyenler için bir yol var. O da... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T06:53+0300
2024-02-16T06:53+0300
2024-02-16T06:54+0300
ekonomi
otomobil
ikinci el otomobil
icra
araç
araba
ikinci el araba satıcısı
sıfır araç
fiyat
fahiş fiyat
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/02/1042575360_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d31e3172dc86c7060bd4081a56304dfa.jpg
Otomobil fiyatları gün geçtikçe artmaya devam ederken, alıcılar da daha düşük modellere ve bütçe dostu çözümleri arama yarışına girdi.İcralık araçlar yarı fiyatına satılabiliyor. Avukat Zafer İşeri "Araçlar icra satışında yüzde 50 bedelle satışa çıkıyor" dedi. Kimi 30 bine, kimi 300 bine satılıyor.Peki icradan araç nasıl alınıyor?Uzmanı, "İcrada olan bir aracı satın almak istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken ilk şey Adalet Bakanlığı'nın kurmuş olduğu UYAP sitesine girmek. Bu siteye girildiğinde satışa çıkan araçlar görülmekte. Siteye e-devlet şifresi veya mobil imza ile giriş yapılabilmekte. İhaleye girmek isteyenler, almak istedikleri araç için belirlenen fiyatın yüzde 10'unu teminat yatırmaları gerekmektedir" diyerek sözlerine şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20231226/en-ucuzu-710-bin-tl-otomotivde-fiyatlar-guncellendi-en-ucuz-arabalar-hangileri-1078939739.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/02/1042575360_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_60567f198a5944fbf2a6125d5bb4e1df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
otomobil, ikinci el otomobil, icra, araç, araba, ikinci el araba satıcısı, sıfır araç, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, uyap, ulusal yargı ağı (uyap)
otomobil, ikinci el otomobil, icra, araç, araba, ikinci el araba satıcısı, sıfır araç, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, uyap, ulusal yargı ağı (uyap)
Otomobil almak isteyenleri uzmanı uyardı: 'Bu araçlar yarı fiyatına satılıyor'
06:53 16.02.2024 (güncellendi: 06:54 16.02.2024)
Otomobil fiyatları son dönemde bir hayli arttı, araba almak da haliyle epeyi zorlaştı. Ancak uygun fiyata araç sahibi olmak isteyenler için bir yol var. O da icradan ihaleyle satılan araçlar. Değerinin yarısına satılan araçlar nasıl alınıyor?
Otomobil fiyatları gün geçtikçe artmaya devam ederken, alıcılar da daha düşük modellere ve bütçe dostu çözümleri arama yarışına girdi.
İcralık araçlar yarı fiyatına satılabiliyor. Avukat Zafer İşeri "Araçlar icra satışında yüzde 50 bedelle satışa çıkıyor" dedi. Kimi 30 bine, kimi 300 bine satılıyor.
Peki icradan araç nasıl alınıyor?
Uzmanı, "İcrada olan bir aracı satın almak istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken ilk şey Adalet Bakanlığı'nın kurmuş olduğu UYAP sitesine girmek. Bu siteye girildiğinde satışa çıkan araçlar görülmekte. Siteye e-devlet şifresi veya mobil imza ile giriş yapılabilmekte. İhaleye girmek isteyenler, almak istedikleri araç için belirlenen fiyatın yüzde 10'unu teminat yatırmaları gerekmektedir" diyerek sözlerine şöyle devam etti:
"Araç almak isteyenler buradaki taşıt ilanını seçerek, aracın türüne (otomobil, cip, ticari vb.) göre tercihini yapıp ihaleye girebilir. İsteyenler aracı gidip otoparkta da görebiliyor."