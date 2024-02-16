https://sputniknews.com.tr/20240216/otomobil-almak-isteyenler-dikkat-bu-araclar-yari-fiyatina-satiliyor-1080785611.html

Otomobil almak isteyenleri uzmanı uyardı: 'Bu araçlar yarı fiyatına satılıyor'

Otomobil almak isteyenleri uzmanı uyardı: 'Bu araçlar yarı fiyatına satılıyor'

Sputnik Türkiye

Otomobil fiyatları son dönemde bir hayli arttı, araba almak da haliyle epeyi zorlaştı. Ancak uygun fiyata araç sahibi olmak isteyenler için bir yol var. O da... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T06:53+0300

2024-02-16T06:53+0300

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fiyat

fahiş fiyat

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Otomobil fiyatları gün geçtikçe artmaya devam ederken, alıcılar da daha düşük modellere ve bütçe dostu çözümleri arama yarışına girdi.İcralık araçlar yarı fiyatına satılabiliyor. Avukat Zafer İşeri "Araçlar icra satışında yüzde 50 bedelle satışa çıkıyor" dedi. Kimi 30 bine, kimi 300 bine satılıyor.Peki icradan araç nasıl alınıyor?Uzmanı, "İcrada olan bir aracı satın almak istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken ilk şey Adalet Bakanlığı'nın kurmuş olduğu UYAP sitesine girmek. Bu siteye girildiğinde satışa çıkan araçlar görülmekte. Siteye e-devlet şifresi veya mobil imza ile giriş yapılabilmekte. İhaleye girmek isteyenler, almak istedikleri araç için belirlenen fiyatın yüzde 10'unu teminat yatırmaları gerekmektedir" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

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