https://sputniknews.com.tr/20240305/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-belgorod-bolgesinde-bir-iha-daha-engellendi-1081402713.html
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde bir İHA daha engellendi
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde bir İHA daha engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısında Ukrayna sınırında yer alan Belgorod bölgesinde bir insansız hava aracının (İHA) daha imha edildiğini duyurdu. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T16:40+0300
2024-03-05T16:40+0300
2024-03-05T16:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
rusya savunma bakanlığı
belgorod
insansız hava aracı (iha)
askeri operasyon
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “5 Mart saat 12.30 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Hava savunma görev araçları, Ukrayna İHA’sını Belgorod bölgesinde tespit ederek imha etti” ifadesine yer verildi.Belgorod Valisi, Telegram paylaşımında, Ukrayna İHA’sının Grayvoron ilçesinin Kosilovo ve İvanovskaya Lisitsa köyleri arasında vurulduğunu belirterek, “Alınan ilk bilgilere göre olayda can kaybı ve hasar yok” diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20240305/rus-hava-savunma-gucleri-belgorodda-3-ukrayna-ihasi-imha-etti-1081378557.html
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ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, insansız hava aracı (iha), askeri operasyon
ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, insansız hava aracı (iha), askeri operasyon
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde bir İHA daha engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısında Ukrayna sınırında yer alan Belgorod bölgesinde bir insansız hava aracının (İHA) daha imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “5 Mart saat 12.30 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Hava savunma görev araçları, Ukrayna İHA’sını Belgorod bölgesinde tespit ederek imha etti” ifadesine yer verildi.
Belgorod Valisi, Telegram paylaşımında, Ukrayna İHA’sının Grayvoron ilçesinin Kosilovo ve İvanovskaya Lisitsa köyleri arasında vurulduğunu belirterek, “Alınan ilk bilgilere göre olayda can kaybı ve hasar yok” diye yazdı.