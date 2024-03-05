https://sputniknews.com.tr/20240305/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-belgorod-bolgesinde-bir-iha-daha-engellendi-1081402713.html

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde bir İHA daha engellendi

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde bir İHA daha engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısında Ukrayna sınırında yer alan Belgorod bölgesinde bir insansız hava aracının (İHA) daha imha edildiğini duyurdu. 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T16:40+0300

2024-03-05T16:40+0300

2024-03-05T16:40+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

rusya savunma bakanlığı

belgorod

insansız hava aracı (iha)

askeri operasyon

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “5 Mart saat 12.30 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Hava savunma görev araçları, Ukrayna İHA’sını Belgorod bölgesinde tespit ederek imha etti” ifadesine yer verildi.Belgorod Valisi, Telegram paylaşımında, Ukrayna İHA’sının Grayvoron ilçesinin Kosilovo ve İvanovskaya Lisitsa köyleri arasında vurulduğunu belirterek, “Alınan ilk bilgilere göre olayda can kaybı ve hasar yok” diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20240305/rus-hava-savunma-gucleri-belgorodda-3-ukrayna-ihasi-imha-etti-1081378557.html

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ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, insansız hava aracı (iha), askeri operasyon