Rus hava savunma güçleri Belgorod'da 3 Ukrayna İHA’sı imha etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kakao ve kahve fiyatları füze gibi gidiyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Almanya'daki Türk doktor sayısı 2 bin 600'ü geçti
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı
12:05
84 dk
Dünya Bunu Konuşuyor: Alman Subayların Ses Kaydı.
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:32
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı uzman: Batı, Rusya’ya ciddi zarar vermedi ve veremeyecek
17:42
3 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusunun Kırım açıklamasına Musk’tan destek
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rus BM Misyonu’ndan Alman subaylara tepki
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: NATO’nun yalancılığını kanıtladı
19:17
2 dk
SESLİ HABER
AFD milletvekili: İfşa, güvenliğimize zarar veriyor
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Alman televizyonundan çocuklar için “Ukrayna için Taurus yok” videosu
19:36
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Askerlere göre ses kayıtları gerçek
19:45
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Almanya ile NATO arasındaki gerginliğe dikkat çekti
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Pakistan'dan BRICS'e başvuru
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gıda enflasyonu, resmi enflasyonu katladı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Estetik ameliyatla gelen ölümün bilinmeyenleri
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240305/rus-hava-savunma-gucleri-belgorodda-3-ukrayna-ihasi-imha-etti-1081378557.html
Rus hava savunma güçleri Belgorod'da 3 Ukrayna İHA’sı imha etti
Rus hava savunma güçleri Belgorod'da 3 Ukrayna İHA’sı imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece saatlerinde Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait üç insansız hava aracını (İHA) tespit ederek vurduğunu... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T09:43+0300
2024-03-05T09:43+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
askeri operasyon
ukrayna
ukrayna ordusu
artyomovsk
belgorod
insansız hava aracı (iha)
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/08/1080543899_0:293:3070:2019_1920x0_80_0_0_f151463fa6687e5e751dc07ad085890b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dün gece, Kiev rejiminin, üç adet uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Rus hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesi’nde tespit ettiği İHA’ları imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.Rus paraşüt timi, Artyomovsk’ta bir grup Ukraynalı piyadeyi etkisiz hale getirdiBununla birlikte Rus Hava İndirme Ulan-Ude Muhafız Birliği’ne bağlı anti-tank timinin Artyomovsk istikametinde bir kamyonet üzerinde ani saldırı gerçekleştirerek Ukrayna ordusunun piyade grubunu etkisiz hale getirdiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı, “Güney Askeri Grubuna bağlı olan Buryatyalı muhafızlar, özel askeri harekat bölgesinin Artyomovsk istikametinde görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam ediyor” açıklamasında bulundu.Hava indirme timinin, Fagot tanksavar füze sistemiyle donatılan kamyonetle ani saldırı gerçekleştirerek, Rus mevzileri yakınında rotasyon gerçekleştirmeye çalışan Ukrayna ordusunun 8 piyadesini öldürdüğü ifade edildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, Donetsk cephesinde son 24 saatte Ukrayna ordusunun kaybı en az 360 kişi, iki zırhlı savaş aracı, iki otomobil, Grad çoklu roketatar, İngiltere yapımı FH-70 obüsü ve Msta-B topu olarak gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20240304/rus-ordusu-donbassta-abd-yapimi-bir-abrams-tankini-daha-imha-etti-1081353497.html
rusya
ukrayna
artyomovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/08/1080543899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b311704cec23043ce69e8bbebb5423f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, artyomovsk, belgorod, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, artyomovsk, belgorod, insansız hava aracı (iha)

Rus hava savunma güçleri Belgorod'da 3 Ukrayna İHA’sı imha etti

09:43 05.03.2024
© Sputnik / Евгений БиятовRus insansız hava aracı Orlan
Rus insansız hava aracı Orlan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece saatlerinde Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait üç insansız hava aracını (İHA) tespit ederek vurduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dün gece, Kiev rejiminin, üç adet uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Rus hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesi’nde tespit ettiği İHA’ları imha ettiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

Rus paraşüt timi, Artyomovsk’ta bir grup Ukraynalı piyadeyi etkisiz hale getirdi

Bununla birlikte Rus Hava İndirme Ulan-Ude Muhafız Birliği’ne bağlı anti-tank timinin Artyomovsk istikametinde bir kamyonet üzerinde ani saldırı gerçekleştirerek Ukrayna ordusunun piyade grubunu etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, “Güney Askeri Grubuna bağlı olan Buryatyalı muhafızlar, özel askeri harekat bölgesinin Artyomovsk istikametinde görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam ediyor” açıklamasında bulundu.
Hava indirme timinin, Fagot tanksavar füze sistemiyle donatılan kamyonetle ani saldırı gerçekleştirerek, Rus mevzileri yakınında rotasyon gerçekleştirmeye çalışan Ukrayna ordusunun 8 piyadesini öldürdüğü ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, Donetsk cephesinde son 24 saatte Ukrayna ordusunun kaybı en az 360 kişi, iki zırhlı savaş aracı, iki otomobil, Grad çoklu roketatar, İngiltere yapımı FH-70 obüsü ve Msta-B topu olarak gerçekleşti.
M1A2 Abrams tank - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu, Donbass'ta ABD yapımı bir Abrams tankını daha imha etti
Dün, 15:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала