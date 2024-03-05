https://sputniknews.com.tr/20240305/rus-hava-savunma-gucleri-belgorodda-3-ukrayna-ihasi-imha-etti-1081378557.html
Rus hava savunma güçleri Belgorod'da 3 Ukrayna İHA’sı imha etti
Rus hava savunma güçleri Belgorod'da 3 Ukrayna İHA’sı imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece saatlerinde Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait üç insansız hava aracını (İHA) tespit ederek vurduğunu... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T09:43+0300
2024-03-05T09:43+0300
2024-03-05T09:43+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
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askeri operasyon
ukrayna
ukrayna ordusu
artyomovsk
belgorod
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dün gece, Kiev rejiminin, üç adet uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Rus hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesi’nde tespit ettiği İHA’ları imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.Rus paraşüt timi, Artyomovsk’ta bir grup Ukraynalı piyadeyi etkisiz hale getirdiBununla birlikte Rus Hava İndirme Ulan-Ude Muhafız Birliği’ne bağlı anti-tank timinin Artyomovsk istikametinde bir kamyonet üzerinde ani saldırı gerçekleştirerek Ukrayna ordusunun piyade grubunu etkisiz hale getirdiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı, “Güney Askeri Grubuna bağlı olan Buryatyalı muhafızlar, özel askeri harekat bölgesinin Artyomovsk istikametinde görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam ediyor” açıklamasında bulundu.Hava indirme timinin, Fagot tanksavar füze sistemiyle donatılan kamyonetle ani saldırı gerçekleştirerek, Rus mevzileri yakınında rotasyon gerçekleştirmeye çalışan Ukrayna ordusunun 8 piyadesini öldürdüğü ifade edildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, Donetsk cephesinde son 24 saatte Ukrayna ordusunun kaybı en az 360 kişi, iki zırhlı savaş aracı, iki otomobil, Grad çoklu roketatar, İngiltere yapımı FH-70 obüsü ve Msta-B topu olarak gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20240304/rus-ordusu-donbassta-abd-yapimi-bir-abrams-tankini-daha-imha-etti-1081353497.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, artyomovsk, belgorod, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, artyomovsk, belgorod, insansız hava aracı (iha)
Rus hava savunma güçleri Belgorod'da 3 Ukrayna İHA’sı imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece saatlerinde Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait üç insansız hava aracını (İHA) tespit ederek vurduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dün gece, Kiev rejiminin, üç adet uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Rus hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesi’nde tespit ettiği İHA’ları imha ettiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Rus paraşüt timi, Artyomovsk’ta bir grup Ukraynalı piyadeyi etkisiz hale getirdi
Bununla birlikte Rus Hava İndirme Ulan-Ude Muhafız Birliği’ne bağlı anti-tank timinin Artyomovsk istikametinde bir kamyonet üzerinde ani saldırı gerçekleştirerek Ukrayna ordusunun piyade grubunu etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, “Güney Askeri Grubuna bağlı olan Buryatyalı muhafızlar, özel askeri harekat bölgesinin Artyomovsk istikametinde görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam ediyor” açıklamasında bulundu.
Hava indirme timinin, Fagot tanksavar füze sistemiyle donatılan kamyonetle ani saldırı gerçekleştirerek, Rus mevzileri yakınında rotasyon gerçekleştirmeye çalışan Ukrayna ordusunun 8 piyadesini öldürdüğü ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, Donetsk cephesinde son 24 saatte Ukrayna ordusunun kaybı en az 360 kişi, iki zırhlı savaş aracı, iki otomobil, Grad çoklu roketatar, İngiltere yapımı FH-70 obüsü ve Msta-B topu olarak gerçekleşti.