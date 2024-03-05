https://sputniknews.com.tr/20240305/rusyadan-almanyaya-ultimatom-rus-gazetecilere-dokunursaniz-1081385020.html

Rusya'dan Almanya'ya ültimatom: 'Rus gazetecilere dokunursanız...'

Rusya'dan Almanya'ya ültimatom: 'Rus gazetecilere dokunursanız...'

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman subayların Kırım Köprüsü'ne saldırı planının ifşa olması nedeniyle Almanya hükümetinin ülkedeki Rus... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T11:26+0300

2024-03-05T11:26+0300

2024-03-05T11:26+0300

ukrayna krizi

rusya

almanya

basın özgürlüğü

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

kırım köprüsü

ses kayıtları

alman ordusu (bundeswehr)

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YouTube'da 'Solovyev Live' kanalına konuk olan Zaharova, Alman subayların konuşmasının ifşa edilmesi sonrası Almanya'nın ülkedeki Rus gazetecileri sınır dışı edebileceğine dair iddiaları değerlendirdi.Zaharova, "Hemen belirtmek isterim ki, Berlin'dekiler bundan diplomatik kanallar üzerinden haberdar, eğer Rus muhabirlere dokunurlar ve her şeye rağmen düşündüklerini sonuna kadar yaparlarsa, o halde Alman gazeteciler de Rusya'dan gider" dedi.'Batılı elçiler, Rusya'nın içişlerine müdahaleyle meşgul'AB ülkelerinin Moskova büyükelçilerinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşme önerisini reddetmesine tepki gösteren Zaharova, Batılı ülkelerin, NATO ülkelerinin elçilerinin her zaman tek bir şeyle uğraştığını kaydetti.Zaharova, "İlk olarak onlar, ülkemizin içişlerine müdahale etmekle meşguller. İkincisi de, Rusya'nın içişlerine müdahaleyle de bağlantılı olan 'performanslarla'" diye konuştu.Rusya'nın Sirius Federal Bölgesi'nde gerçekleştirilen Dünya Gençlik Festivali'nde konuşan Lavrov, AB ülkelerinin büyükelçilerini Rusya'daki seçimlerden önce buluşmaya davet ettiğini ancak elçilerden ret cevabı geldiğini söylemişti.Batılı ülkelerin Rusya'yla temasları azaltmasını ve Rus diplomatları sınır dışı etmesini eleştiren Lavrov, bunun adil rekabete hazır olmayan Batılı temsilcilerin korkaklığının tezahürü olduğunu vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240304/lavrov-alman-siyasetcilerin-kirim-koprusu-ile-ilgili-tepkileri-cok-sey-anlatiyor-1081359819.html

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rusya, almanya, basın özgürlüğü, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kırım köprüsü, ses kayıtları, alman ordusu (bundeswehr)