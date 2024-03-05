https://sputniknews.com.tr/20240305/rusya-ve-cin-2033-yilinda-ayda-nukleer-santral-insaat-etmeyi-dusunuyor--1081404380.html

Rusya ve Çin, 2033 yılında Ay'da nükleer santral inşa etmeyi düşünüyor

Rusya ve Çin, 2033 yılında Ay'da nükleer santral inşa etmeyi düşünüyor

Sputnik Türkiye

Roscosmos Başkanı Yuri Borisov, Rusya'nın Çin ile birlikte Ay'da nükleer santral inşa etmeyi düşündüğünü belirtti. 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T16:24+0300

2024-03-05T16:24+0300

2024-03-05T16:35+0300

dünya

rusya

çin

roscosmos

rusya federal uzay ajansı roscosmos

rusya federal uzay ajansı (roscosmos)

uzay

nükleer

nükleer silah

nükleer santral

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076456048_0:28:1024:604_1920x0_80_0_0_a0fec5e05cb4b9bd3dc4fcb37f2a62ad.jpg

Rusya Uluslarası Gençlik Festivali'nde konuşan Roscosmos Başkanı Yuri Borisov, Rusya ve Çin'in barışçıl amaçlarla Ay'da nükleer santral inşa etmeyi düşündüğünü belirtti. Çin ile Ay'a yönelik ortak çalışmalar için anlaşma imzaladıklarını söyleyen Başkan, "2033-2035 yıllarında Çinli meslektaşlarımızla birlikte Ay yüzeyine bir nükleer enerji ünitesinin ulaştırılması ve kurulmasına yönelik bir projeyi değerlendiriyoruz." dedi.Borisov, söz konusu ünitenin robot teknolojileri kullanılarak yapılması gerekeceğini sözlerine ekledi. Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) arasında, Ay'da araştırmalar yapmak üzere ortak bir istasyon kurulması konusunda 2021'de mutabakat zaptı imzalanmıştı.'Uzay barış alanı olmalı'Bununla beraber uzayda herhangi bir nükleer silah türünün bulunmaması gerektiğini söyleyen Borisov, "Uzay herkesin sahip olduğu bir barış alanı olmalıdır. Biz de Rusya olarak bu pozisyonu kararlı olarak savunacak ve meslektaşlarımızla uyum içinde olacağız" dedi.20 Şubat tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de benzer bir şekilde uzayda nükleer silah bulundurulmasına karşı olduğunu belirtmişti. Bu yanıtlar, ABD yönetiminin Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme planları olduğu iddiasından sonra verildi. ABD Temsilciler Meclisi'nden Mike Turner, 15 Şubat'ta Rusya'nın 'ulusal güvenliğe ciddi bir tehdit' olarak nitelendirdiği uzaya nükleer silah konumlandırma iddialarını ortaya koymuş, devamında ise ABD Dışişleri Bakanı bu tehditin sayede potansiyel bir durum olduğunu, Rusya'nın aktif bir eylemde olmadığını da söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240302/cinin-uzay-istasyonundan-duyuruldu-taykonot-ekibi-ikinci-uzay-yuruyusunu-gerceklestirdi-1081293976.html

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, çin, roscosmos, rusya federal uzay ajansı roscosmos, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), uzay, nükleer, nükleer silah, nükleer santral