https://sputniknews.com.tr/20240302/cinin-uzay-istasyonundan-duyuruldu-taykonot-ekibi-ikinci-uzay-yuruyusunu-gerceklestirdi-1081293976.html
Çin'in uzay istasyonundan duyuruldu: Taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi
Çin'in uzay istasyonundan duyuruldu: Taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda görev yapan Şıncou-17 taykonot ekibi, ikinci uzay yürüyüşünü yaptı. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T12:50+0300
2024-03-02T12:50+0300
2024-03-02T12:50+0300
dünya
çin
uzay istasyonu
taykonot
tiengong
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Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Tang Hongbo, Tang Şıngcie ve Ciang Şinlin, yer ekibinin desteğiyle istasyon dışındaki faaliyeti tamamladı.Taykonot ekibi, yaklaşık 8 saat süren uzay yürüyüşünde, istasyonun çekirdek modülü Tienhı'nın güneş panelinin tamiri ve diğer bakım işlemlerini yerine getirdi.Bu, istasyonda gerçekleştirilen 13'üncü uzay yürüyüşü ve Şıncou-17 görevi kapsamında istasyona yollanan taykonot ekibinin ikinci araç dışı etkinliği oldu.Şıncou-17 taykonot ekibi, 26 Ekim'de istasyona gönderilmişti. İstasyonda 6 ay süreyle görev yapacak ekip, uzay bilimi deneyleri, teknik testler ve araç dışı modüllerin kurulumunu yürütüyor.
çin
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çin, uzay istasyonu, taykonot, tiengong
çin, uzay istasyonu, taykonot, tiengong
Çin'in uzay istasyonundan duyuruldu: Taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi
Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda görev yapan Şıncou-17 taykonot ekibi, ikinci uzay yürüyüşünü yaptı.
Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Tang Hongbo, Tang Şıngcie ve Ciang Şinlin, yer ekibinin desteğiyle istasyon dışındaki faaliyeti tamamladı.
Taykonot ekibi, yaklaşık 8 saat süren uzay yürüyüşünde, istasyonun çekirdek modülü Tienhı'nın güneş panelinin tamiri ve diğer bakım işlemlerini yerine getirdi.
Bu, istasyonda gerçekleştirilen 13'üncü uzay yürüyüşü ve Şıncou-17 görevi kapsamında istasyona yollanan taykonot ekibinin ikinci araç dışı etkinliği oldu.
Şıncou-17 taykonot ekibi, 26 Ekim'de istasyona gönderilmişti. İstasyonda 6 ay süreyle görev yapacak ekip, uzay bilimi deneyleri, teknik testler ve araç dışı modüllerin kurulumunu yürütüyor.