https://sputniknews.com.tr/20240302/cinin-uzay-istasyonundan-duyuruldu-taykonot-ekibi-ikinci-uzay-yuruyusunu-gerceklestirdi-1081293976.html

Çin'in uzay istasyonundan duyuruldu: Taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi

Çin'in uzay istasyonundan duyuruldu: Taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda görev yapan Şıncou-17 taykonot ekibi, ikinci uzay yürüyüşünü yaptı. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T12:50+0300

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2024-03-02T12:50+0300

dünya

çin

uzay istasyonu

taykonot

tiengong

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Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Tang Hongbo, Tang Şıngcie ve Ciang Şinlin, yer ekibinin desteğiyle istasyon dışındaki faaliyeti tamamladı.Taykonot ekibi, yaklaşık 8 saat süren uzay yürüyüşünde, istasyonun çekirdek modülü Tienhı'nın güneş panelinin tamiri ve diğer bakım işlemlerini yerine getirdi.Bu, istasyonda gerçekleştirilen 13'üncü uzay yürüyüşü ve Şıncou-17 görevi kapsamında istasyona yollanan taykonot ekibinin ikinci araç dışı etkinliği oldu.Şıncou-17 taykonot ekibi, 26 Ekim'de istasyona gönderilmişti. İstasyonda 6 ay süreyle görev yapacak ekip, uzay bilimi deneyleri, teknik testler ve araç dışı modüllerin kurulumunu yürütüyor.

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çin, uzay istasyonu, taykonot, tiengong