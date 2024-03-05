https://sputniknews.com.tr/20240305/rus-sarap-ureticilerinden-nato-ulkelerinden-ithalata-iliskin-vergileri-arttirma-cagrisi-1081418704.html
Rus şarap üreticilerinden NATO ülkelerinden ithalata ilişkin vergileri arttırma çağrısı
Rus şarap üreticilerinden NATO ülkelerinden ithalata ilişkin vergileri arttırma çağrısı
Sputnik Türkiye
Rus şarap üreticileri, yetkili makamlara NATO ülkelerinden gelen şaraplara yüzde 200 gümrük vergisi uygulama çağrısında bulundu. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T22:28+0300
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Rusya Bağcılar ve Şarapçılar Birliği (AVVR) Genel Sekreteri Aleksey Plotnikov, Sputnik’e demecinde birliğin NATO ülkelerinden şarap ithalat vergilerinin yüzde 200 olarak belirlenmesi önerisinde bulunduğunu söyledi.Plotnikov, “Rusya pazarını korumaya yönelik önlemlerin güçlendirilmesi ve NATO ülkelerinden şarap, köpüklü şarap ve fortifiye şaraplara yüzde 200 oranında ithalat vergisinin getirilmesi ile ilgili AVVR’nin pozisyonunu Duma Ekonomi Politikaları Komitesi’nin uzman konseyine iletilmesi için hükümete ve Devlet Duması’na bir kez daha başvurmaya karar verdik” açıklamasında bulundu.Plotnikov, AVVR’in ayrıca Gürcistan’dan şarap, köpüklü şarap ve fortifiye şaraplara yönelik avantajlı ithalat vergileri rejiminin kaldırılmasını önerdiğini de ifade etti.AVVR, iç pazara yönelik önerisinde ise 1 Eylül’den itibaren marketlerde Rus şarabı için yüzde 20’lik kota uygulaması ve söz konusu kotanın daha sonra yüzde 50’ye çıkarılması çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240305/putin-rusya-tarim-urunleri-ihracatinda-dunyada-dorduncu-ulke-1081415511.html
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rusya, şarap, nato
Rus şarap üreticilerinden NATO ülkelerinden ithalata ilişkin vergileri arttırma çağrısı
22:28 05.03.2024 (güncellendi: 22:45 05.03.2024)
Rus şarap üreticileri, yetkili makamlara NATO ülkelerinden gelen şaraplara yüzde 200 gümrük vergisi uygulama çağrısında bulundu.
Rusya Bağcılar ve Şarapçılar Birliği (AVVR) Genel Sekreteri Aleksey Plotnikov, Sputnik’e demecinde birliğin NATO ülkelerinden şarap ithalat vergilerinin yüzde 200 olarak belirlenmesi önerisinde bulunduğunu söyledi.
Plotnikov, “Rusya pazarını korumaya yönelik önlemlerin güçlendirilmesi ve NATO ülkelerinden şarap, köpüklü şarap ve fortifiye şaraplara yüzde 200 oranında ithalat vergisinin getirilmesi ile ilgili AVVR’nin pozisyonunu Duma Ekonomi Politikaları Komitesi’nin uzman konseyine iletilmesi için hükümete ve Devlet Duması’na bir kez daha başvurmaya karar verdik” açıklamasında bulundu.
Plotnikov, AVVR’in ayrıca Gürcistan’dan şarap, köpüklü şarap ve fortifiye şaraplara yönelik avantajlı ithalat vergileri rejiminin kaldırılmasını önerdiğini de ifade etti.
AVVR, iç pazara yönelik önerisinde ise 1 Eylül’den itibaren marketlerde Rus şarabı için yüzde 20’lik kota uygulaması ve söz konusu kotanın daha sonra yüzde 50’ye çıkarılması çağrısında bulundu.