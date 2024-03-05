https://sputniknews.com.tr/20240305/putin-rusya-tarim-urunleri-ihracatinda-dunyada-dorduncu-ulke-1081415511.html

Putin: Rusya tarım ürünleri ihracatında dünyada dördüncü ülke

Putin: Rusya tarım ürünleri ihracatında dünyada dördüncü ülke

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın tarım ürünleri ihracatında dünyada dördüncü ülke haline geldiğini söyledi. 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T20:20+0300

2024-03-05T20:20+0300

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dünya

vladimir putin

tarım

ihracat

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ziyaret ettiği Stavropol kentindeki bir tarımsal-endüstriyel kompleksin çalışanlarıyla bir araya geldi.Putin, “Tarım ürünleri ihracatında dünyada dördüncü, buğdayda ise birinci ülke olduk. Dış pazarda ürün satışından elde edilen gelir 43.5 milyar dolar oldu. Ayrıca et üretiminde başta gelen ülkelerden biriyiz" dedi.Rus tarım-sanayi kompleksinde bu tür sonuçların 'Çarlık döneminde bile hiç görülmediğini' belirten Putin, domates ve diğer bazı ürün türlerinin üretiminin artırılmasının sağlanması gerektiğini, böylece Türkiye veya diğer dost ülkelerden bunları tedarik etmelerini istemek zorunda kalmayacaklarını vurguladı.Rus lider, son yıllarda yerli tarımsal sanayi kompleksinde çok şeyin değiştiğine dikkat çekerek, “Dürüst olmak gerekirse, 2000 yılında ülkeye gıda sağlama konusunda neredeyse tüm alanlarda dışa bağımlı haldeydik. Artık böyle bir bağımlılık yok” diye konuştu.Putin ayrıca, dış zorluklara (yaptırımlar) rağmen Rus tarım ürünlerinin dünyada yaklaşık 150 ülkeye ihraç edildiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240304/putin-rusyanin-dusmandan-cok-dostu-var-1081352596.html

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vladimir putin, tarım, ihracat