https://sputniknews.com.tr/20240305/ronaldonun-formasini-giydigi-al-nassrin-macinda-sahaya-uzaylilar-geldi-1081376691.html
Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'ın maçında top havadaki drona çarptı: 'Sahaya uzaylılar geldi'
Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'ın maçında top havadaki drona çarptı: 'Sahaya uzaylılar geldi'
Sputnik Türkiye
AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde karşılaşan Al Ain-Al Nassr maçını çeken drona topun çarpması sonrası ilginç görüntü ortaya çıktı. O anlar sosyal medyada... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T08:23+0300
2024-03-05T08:23+0300
2024-03-05T08:25+0300
spor
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futbol
al-nasr
uzaylı
uzaylılar
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AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain, Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’ı konuk etti.Müsabakanın 89. dakikasında ev sahibi ekibin kalecisinin uzun vuruşunda top, maçı çeken drona çarptı. Mücadelenin hakemi Hiroyuki Kimura, topu alarak hava atışıyla maçı devam ettirdi.Sosyal medyada o anlardan sonra "Uzaylılar mı geldi?" esprisi yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240305/dunya-basini-konusuyor-trabzonspor-futbol-tarihinin-en-garip-gollerinden-birini-yedi-1081376260.html
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ronaldo, cristiano ronaldo, maç, futbol, al-nasr, uzaylı, uzaylılar
ronaldo, cristiano ronaldo, maç, futbol, al-nasr, uzaylı, uzaylılar
Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'ın maçında top havadaki drona çarptı: 'Sahaya uzaylılar geldi'
08:23 05.03.2024 (güncellendi: 08:25 05.03.2024)
AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde karşılaşan Al Ain-Al Nassr maçını çeken drona topun çarpması sonrası ilginç görüntü ortaya çıktı. O anlar sosyal medyada ''Ronaldo'nun maçında "sahaya uzaylılar geldi" şeklinde esprili bir şekilde yorumlandı.
AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain, Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’ı konuk etti.
Müsabakanın 89. dakikasında ev sahibi ekibin kalecisinin uzun vuruşunda top, maçı çeken drona çarptı. Mücadelenin hakemi Hiroyuki Kimura, topu alarak hava atışıyla maçı devam ettirdi.
Sosyal medyada o anlardan sonra "Uzaylılar mı geldi?" esprisi yapıldı.