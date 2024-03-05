https://sputniknews.com.tr/20240305/dunya-basini-konusuyor-trabzonspor-futbol-tarihinin-en-garip-gollerinden-birini-yedi-1081376260.html
Dünya basını konuşuyor: 'Trabzonspor, futbol tarihinin en garip gollerinden birini yedi'
Dünya basını konuşuyor: 'Trabzonspor, futbol tarihinin en garip gollerinden birini yedi'
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk oldu. Oba Stadyumu'ndaki müsabakanın ilk yarısında Trabzonspor'da Stefano Denswil'in yaptığı... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T07:48+0300
2024-03-05T07:48+0300
2024-03-05T07:48+0300
spor
trabzonspor
futbol
gol
maç
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Süper Lig'de Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta çok ilginç bir an yaşandı. Alanyaspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'ndaki müsabakanın ilk yarısının son anlarında yaşananlar maçın önüne geçti.Maçın 38. dakikasında Trabzonspor kendi ceza sahası içinden serbest vuruş kullandı. Kaleci Uğurcan topu stoper arkadaşı Denswil'e yolladı. O anlarda topun kendine geldiğini fark etmeyen tecrübeli oyuncu kısa süreli bir dalgınlık yaşadı. Araya giren Oğuz Aydın, Alanyaspor'un karşılaşmadaki ikinci golünü attı. Atılan bu gol dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240304/dunyanin-en-pahali-ligleriaciklandi-turkiye-devlerin-arasina-girdi-1081340109.html
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trabzonspor, futbol, gol, maç
trabzonspor, futbol, gol, maç
Dünya basını konuşuyor: 'Trabzonspor, futbol tarihinin en garip gollerinden birini yedi'
Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk oldu. Oba Stadyumu'ndaki müsabakanın ilk yarısında Trabzonspor'da Stefano Denswil'in yaptığı hata maça damga vurdu. Trabzonspor'un yediği gol dünya basınında yankı uyandırdı.
Süper Lig'de Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta çok ilginç bir an yaşandı. Alanyaspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'ndaki müsabakanın ilk yarısının son anlarında yaşananlar maçın önüne geçti.
Maçın 38. dakikasında Trabzonspor kendi ceza sahası içinden serbest vuruş kullandı. Kaleci Uğurcan topu stoper arkadaşı Denswil'e yolladı. O anlarda topun kendine geldiğini fark etmeyen tecrübeli oyuncu kısa süreli bir dalgınlık yaşadı. Araya giren Oğuz Aydın, Alanyaspor'un karşılaşmadaki ikinci golünü attı. Atılan bu gol dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.