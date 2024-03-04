https://sputniknews.com.tr/20240304/dunyanin-en-pahali-ligleriaciklandi-turkiye-devlerin-arasina-girdi-1081340109.html
Dünyanın en pahalı ligleri açıklandı: Türkiye devlerin arasına girdi
Dünyanın en pahalı ligleri açıklandı: Türkiye devlerin arasına girdi
Sputnik Türkiye
Yayın ihalesinin sonuçlanmasının ardından Trendyol Süper Lig, en pahalı ligler kategorisinde uçuşa geçti. Daha önce arka sıralarda yer alan Türkiye Süper Lig'i... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T11:16+0300
2024-03-04T11:16+0300
2024-03-04T11:16+0300
spor
lig
süper lig
tff 1. lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
futbol
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TFF, beIN Sports ile yıllık 182 milyon dolarlık sözleşme konusunda el sıkıştı. Bu anlaşmanın imzalanmasının ardından yayın gelirinde müthiş bir sıçrama yaşandı. Bu bedel Süper Lig'in Avrupa sıralamasında yerini değiştirdi.5 büyük ligin hemen arkasına yerleşen Türkiye Süper Lig'i, diğer tüm ligleri geride bırakarak dünyaya büyük bir mesaj verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240304/besiktas-derbisinde-galatasarayin-galibiyeti-sonrasi-arda-gulerden-surpriz-hamle-1081332374.html
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lig, süper lig, tff 1. lig, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, futbol
lig, süper lig, tff 1. lig, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, futbol
Dünyanın en pahalı ligleri açıklandı: Türkiye devlerin arasına girdi
Yayın ihalesinin sonuçlanmasının ardından Trendyol Süper Lig, en pahalı ligler kategorisinde uçuşa geçti. Daha önce arka sıralarda yer alan Türkiye Süper Lig'i yükselişe geçerek gündeme geldi.
TFF, beIN Sports ile yıllık 182 milyon dolarlık sözleşme konusunda el sıkıştı. Bu anlaşmanın imzalanmasının ardından yayın gelirinde müthiş bir sıçrama yaşandı. Bu bedel Süper Lig'in Avrupa sıralamasında yerini değiştirdi.
5 büyük ligin hemen arkasına yerleşen Türkiye Süper Lig'i, diğer tüm ligleri geride bırakarak dünyaya büyük bir mesaj verdi.
1.İngiltere Premier Lig:
1 milyar 900 milyon Euro
2.Almanya Bundesliga:
1.08 milyar Euro
3.İspanya La Liga:
990 milyon Euro
4.İtalya Serie A:
840 milyon Euro
5.Fransa Ligue 1:
582 milyon Euro
6.Türkiye Süper Lig:
168 milyon Euro
7.Portekiz Primeira:
160 milyon Euro
8.Hollanda Eredivisie:
150 milyon Euro
9.Belçika Jüpiler Pro:
103 milyon Euro
10.İskoçya Premiership:
29 milyon Euro