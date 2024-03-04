https://sputniknews.com.tr/20240304/dunyanin-en-pahali-ligleriaciklandi-turkiye-devlerin-arasina-girdi-1081340109.html

Dünyanın en pahalı ligleri açıklandı: Türkiye devlerin arasına girdi

Dünyanın en pahalı ligleri açıklandı: Türkiye devlerin arasına girdi

Sputnik Türkiye

Yayın ihalesinin sonuçlanmasının ardından Trendyol Süper Lig, en pahalı ligler kategorisinde uçuşa geçti. Daha önce arka sıralarda yer alan Türkiye Süper Lig'i... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T11:16+0300

2024-03-04T11:16+0300

2024-03-04T11:16+0300

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tff 1. lig

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maç

futbol

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TFF, beIN Sports ile yıllık 182 milyon dolarlık sözleşme konusunda el sıkıştı. Bu anlaşmanın imzalanmasının ardından yayın gelirinde müthiş bir sıçrama yaşandı. Bu bedel Süper Lig'in Avrupa sıralamasında yerini değiştirdi.5 büyük ligin hemen arkasına yerleşen Türkiye Süper Lig'i, diğer tüm ligleri geride bırakarak dünyaya büyük bir mesaj verdi.

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Sputnik Türkiye

lig, süper lig, tff 1. lig, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, futbol