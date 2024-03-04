https://sputniknews.com.tr/20240304/besiktas-derbisinde-galatasarayin-galibiyeti-sonrasi-arda-gulerden-surpriz-hamle-1081332374.html

Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Arda Güler'den sürpriz hamle

Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Arda Güler'den sürpriz hamle

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Bu maçın ardından Real Madrid forması giyen Arda Güler'den sürpriz... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T06:49+0300

2024-03-04T06:49+0300

2024-03-04T06:49+0300

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beşiktaş jimnastik kulübü

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derbi

transfer

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın bitiminden kısa süre sonra Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in derbinin ardından yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu.Milli yıldızın, Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmesi, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.Fenerbahçeli taraftarların tepkilerinin ardından Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımlardaki beğenilerini kaldırdı. Galatasaray taraftarı ise bu beğenileri paylaşarak milli futbolcuyu destekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240303/hasan-arattan-galatasaray-yonetimine-tepki-1081330476.html

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Sputnik Türkiye

galatasaray, galatasaray sk, arda güler, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, derbi, transfer, real madrid