https://sputniknews.com.tr/20240303/hasan-arattan-galatasaray-yonetimine-tepki-1081330476.html
Hasan Arat'tan Galatasaray yönetimine tepki
Hasan Arat'tan Galatasaray yönetimine tepki
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, derbinin ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı sarı-lacivert salıncaklı Kartal paylaşımına tepki... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T23:59+0300
2024-03-03T23:59+0300
2024-03-03T23:59+0300
spor
hasan arat
galatasaray sk
galatasaray
galatasay kulübü
beşiktaş
kartal
kartal
kartal
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybetti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından sarı-lacivert salıncaklı Kartal paylaşımı yaptı. İHA'nın haberine göre bu paylaşım sonrası protokol karıştı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, bu paylaşıma sinirlenerek, Galatasaraylı yöneticilere, "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz" diye bağırdı. Tansiyonun yükselmesinin ardından karşılıklı diyaloglar, araya girenlerin sakinleştirmesiyle son buldu.
https://sputniknews.com.tr/20240301/besiktas-teknik-direktoru-fernando-santos-pazar-gunu-ilk-derbisine-cikiyor-1081255068.html
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Hasan Arat'tan Galatasaray yönetimine tepki
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, derbinin ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı sarı-lacivert salıncaklı Kartal paylaşımına tepki gösterdi. Arat, sarı-kırmızılı yöneticilere, "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz" diyerek tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybetti.
Müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından sarı-lacivert salıncaklı Kartal paylaşımı yaptı.
İHA'nın haberine göre bu paylaşım sonrası protokol karıştı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, bu paylaşıma sinirlenerek, Galatasaraylı yöneticilere, "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz" diye bağırdı.
Tansiyonun yükselmesinin ardından karşılıklı diyaloglar, araya girenlerin sakinleştirmesiyle son buldu.