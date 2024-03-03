https://sputniknews.com.tr/20240303/hasan-arattan-galatasaray-yonetimine-tepki-1081330476.html

Hasan Arat'tan Galatasaray yönetimine tepki

Hasan Arat'tan Galatasaray yönetimine tepki

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, derbinin ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı sarı-lacivert salıncaklı Kartal paylaşımına tepki... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T23:59+0300

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2024-03-03T23:59+0300

spor

hasan arat

galatasaray sk

galatasaray

galatasay kulübü

beşiktaş

kartal

kartal

kartal

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybetti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından sarı-lacivert salıncaklı Kartal paylaşımı yaptı. İHA'nın haberine göre bu paylaşım sonrası protokol karıştı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, bu paylaşıma sinirlenerek, Galatasaraylı yöneticilere, "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz" diye bağırdı. Tansiyonun yükselmesinin ardından karşılıklı diyaloglar, araya girenlerin sakinleştirmesiyle son buldu.

https://sputniknews.com.tr/20240301/besiktas-teknik-direktoru-fernando-santos-pazar-gunu-ilk-derbisine-cikiyor-1081255068.html

kartal

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