https://sputniknews.com.tr/20240301/besiktas-teknik-direktoru-fernando-santos-pazar-gunu-ilk-derbisine-cikiyor-1081255068.html
Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos Pazar günü ilk derbisine çıkıyor
Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos Pazar günü ilk derbisine çıkıyor
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 3 Mart Pazar günü Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmayla birlikte Süper Lig’de ilk derbi sınavına çıkacak. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T12:54+0300
2024-03-01T12:54+0300
2024-03-01T12:54+0300
fernando santos
beşiktaş
derbi
beşiktaş vodafone park
vodafone park
teknik direktör
spor
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Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, 3 Mart Pazar günü Galatasaray’ı konuk edecek. Siyah-beyazlı ekibin Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, ilk kez derbi karşılaşmasına çıkacak.Süper Lig’in 20. haftasında takımın başına geçen Santos, ligde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Santos yönetiminde 9 gol atan siyah-beyazlı ekip ağlarında 5 gol gördü.
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fernando santos, beşiktaş, derbi, beşiktaş vodafone park, vodafone park, teknik direktör
Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos Pazar günü ilk derbisine çıkıyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 3 Mart Pazar günü Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmayla birlikte Süper Lig’de ilk derbi sınavına çıkacak.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, 3 Mart Pazar günü Galatasaray’ı konuk edecek.
Siyah-beyazlı ekibin Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, ilk kez derbi karşılaşmasına çıkacak.
Süper Lig’in 20. haftasında takımın başına geçen Santos, ligde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Santos yönetiminde 9 gol atan siyah-beyazlı ekip ağlarında 5 gol gördü.