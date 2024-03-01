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Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos Pazar günü ilk derbisine çıkıyor
Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos Pazar günü ilk derbisine çıkıyor
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 3 Mart Pazar günü Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmayla birlikte Süper Lig’de ilk derbi sınavına çıkacak. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, 3 Mart Pazar günü Galatasaray’ı konuk edecek. Siyah-beyazlı ekibin Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, ilk kez derbi karşılaşmasına çıkacak.Süper Lig’in 20. haftasında takımın başına geçen Santos, ligde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Santos yönetiminde 9 gol atan siyah-beyazlı ekip ağlarında 5 gol gördü.
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fernando santos, beşiktaş, derbi, beşiktaş vodafone park, vodafone park, teknik direktör

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos Pazar günü ilk derbisine çıkıyor

12:54 01.03.2024
© İHAFernando Santos
Fernando Santos - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© İHA
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 3 Mart Pazar günü Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmayla birlikte Süper Lig’de ilk derbi sınavına çıkacak.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, 3 Mart Pazar günü Galatasaray’ı konuk edecek.
Siyah-beyazlı ekibin Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, ilk kez derbi karşılaşmasına çıkacak.

Süper Lig’in 20. haftasında takımın başına geçen Santos, ligde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Santos yönetiminde 9 gol atan siyah-beyazlı ekip ağlarında 5 gol gördü.
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