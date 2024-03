https://sputniknews.com.tr/20240305/rekor-seviyede-gezinen-gram-altin-icin-uzmanindan-uyari-almali-mi-satmali-mi-1081385521.html

Rekor seviyede gezinen gram altın için uzmanından uyarı: Almalı mı satmalı mı?

Rekor seviyede gezinen gram altın için uzmanından uyarı: Almalı mı satmalı mı?

Sputnik Türkiye

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın konusunda yıl sonu beklentilerini yenilediğini duyurdu. Memiş, düşüşlerin altın için bir fırsat olarak... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T11:36+0300

2024-03-05T11:36+0300

2024-03-05T11:36+0300

ekonomi

gram altın

yarım gram altın

islam memiş

altın

ons altın

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0a/1058543780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_71b9c1229012758839c3ccb9ed3ba7ef.jpg

Altının ons fiyatını değerlendirip öngörüsünü paylaşan İslam Memiş, "Ons altın 2080 dolarda. 2150 ve devamında 2350 doları bekliyoruz ons altında. Bu yükselişler sürpriz değil altın fiyatlarında. 2024'te altın, altın çağını yaşayacak demiştik. Her ay rekor tazeleyen altın piyasası göreceğiz. Altın fiyatları yeni rekor gördü haberleri göreceksiniz her ay. Bu rekor haberlerine alışın, her ay yeni bir zirveyi test eden altın fiyatları karşımızda olacak. 2060-2085 doları takip edeceğim bu hafta ons altında. 2085'den satış gelirse aşağıda 2060'a kadar gerileyebilir. Bu yıl için 2150-2350 öngörüm devam ediyor" dedi.İslam Memiş'in gram altın tahmini ise şöyle: 'Yüzde 50'sini ayırın'

https://sputniknews.com.tr/20240304/rekor-sonrasi-piyasada-beklentiler-degisti-dugun-sezonu-oncesi-gram-altin-icin-yeni-tarih-verildi-1081334060.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın fiyatları,altın rekor,gram altın fiyatı,gram altın satış,gram altın alış,islam memiş altın