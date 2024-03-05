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Rekor seviyede gezinen gram altın için uzmanından uyarı: Almalı mı satmalı mı?
Rekor seviyede gezinen gram altın için uzmanından uyarı: Almalı mı satmalı mı?
Sputnik Türkiye
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın konusunda yıl sonu beklentilerini yenilediğini duyurdu. Memiş, düşüşlerin altın için bir fırsat olarak... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T11:36+0300
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ekonomi
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Altının ons fiyatını değerlendirip öngörüsünü paylaşan İslam Memiş, "Ons altın 2080 dolarda. 2150 ve devamında 2350 doları bekliyoruz ons altında. Bu yükselişler sürpriz değil altın fiyatlarında. 2024'te altın, altın çağını yaşayacak demiştik. Her ay rekor tazeleyen altın piyasası göreceğiz. Altın fiyatları yeni rekor gördü haberleri göreceksiniz her ay. Bu rekor haberlerine alışın, her ay yeni bir zirveyi test eden altın fiyatları karşımızda olacak. 2060-2085 doları takip edeceğim bu hafta ons altında. 2085'den satış gelirse aşağıda 2060'a kadar gerileyebilir. Bu yıl için 2150-2350 öngörüm devam ediyor" dedi.İslam Memiş'in gram altın tahmini ise şöyle: 'Yüzde 50'sini ayırın'
https://sputniknews.com.tr/20240304/rekor-sonrasi-piyasada-beklentiler-degisti-dugun-sezonu-oncesi-gram-altin-icin-yeni-tarih-verildi-1081334060.html
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altın fiyatları,altın rekor,gram altın fiyatı,gram altın satış,gram altın alış,islam memiş altın

Rekor seviyede gezinen gram altın için uzmanından uyarı: Almalı mı satmalı mı?

11:36 05.03.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AA
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın konusunda yıl sonu beklentilerini yenilediğini duyurdu. Memiş, düşüşlerin altın için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi ve "Her ay yeni rekor kıracak ve aylarca yükseliş trendinde olacak" dedi.
Altının ons fiyatını değerlendirip öngörüsünü paylaşan İslam Memiş, "Ons altın 2080 dolarda. 2150 ve devamında 2350 doları bekliyoruz ons altında. Bu yükselişler sürpriz değil altın fiyatlarında. 2024'te altın, altın çağını yaşayacak demiştik. Her ay rekor tazeleyen altın piyasası göreceğiz. Altın fiyatları yeni rekor gördü haberleri göreceksiniz her ay. Bu rekor haberlerine alışın, her ay yeni bir zirveyi test eden altın fiyatları karşımızda olacak. 2060-2085 doları takip edeceğim bu hafta ons altında. 2085'den satış gelirse aşağıda 2060'a kadar gerileyebilir. Bu yıl için 2150-2350 öngörüm devam ediyor" dedi.
İslam Memiş'in gram altın tahmini ise şöyle:
"Gram altın ekranlarda 2100 lira. Serbest piyasalarda gram altın TL fiyatı 2155-2170 lira aralığında. Gram altın yine rekor tazeleyerek haftaya başladı. Bu hafta gram altın TL'de 2150-2200 aralığını takip edeceğiz. 2128 liradan koptu gitti. 2200 lirayı takip edeceğim. Mart ayı sonuna kadar 2150 lirayı bekliyordum, ilk haftada gerçekleşti demek ki yaz aylarında beklediğim 2500-2700 daha erken test edilecek. Bu yılla alakalı 3000 lira öngörümde değişiklik yok. 3000'i hedef alan bir yükseliş olacak. Düşüşler bir alım fırsatı. Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar kafasına 3000 lirayı yazsın. Her geri çekilme bir alım fırsatı. Gram altın yatırımcısı bu hafta 2060 doları takip etmeli ons altında. Bunun karşısındaki gram altın, kaça tekabül ediyorsa burada alım yapılabilir. Her geciken yüksekten mal edecek. Her ay yeni rekor kıracak ve aylarca yükseliş trendinde olacak. 2700'i görenler ocak ayında, 3000'i görenler mart ayında gram altının düşük olduğunu görmüş olacak."

'Yüzde 50'sini ayırın'

"Gümüş onsunda yukarıda 24 dolar direnci var. Altına kıyasla gümüş ucuz. 23 dolar ons fiyatı. Elinde dolar bulunduranlar gümüşün oldukça düşük olduğunu göz önünde bulundurmalı. Bu yıl 32 doları beklemeye devam ediyorum. 32 doları göz önünde bulundurunca 23 dolar ucuz. Gram gümüş 23.30 lira. Elinde TL olanlar, altına göre gümüş daha ucuz. 100 gram altın alan bir yatırımcı en azından 50 gram parasıyla gümüş alırsa daha isabetli bir karar vermiş olur. Bu yıl 32 lira öngörüm devam ediyor gram gümüşle ilgili olarak."
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
EKONOMİ
Rekor sonrası piyasada beklentiler değişti: Düğün sezonu öncesi gram altın için yeni tarih verildi
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