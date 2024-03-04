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Rekor sonrası piyasada beklentiler değişti: Düğün sezonu öncesi gram altın için yeni tarih verildi
Rekor sonrası piyasada beklentiler değişti: Düğün sezonu öncesi gram altın için yeni tarih verildi
Sputnik Türkiye
Cuma günü, gram altın fiyatlarında önemli bir yükseliş gözlendi, bu son dönemin en belirgin hareketlerinden biri oldu. Gram altın, 2 bin 105 TL seviyesini... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T08:36+0300
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Gram altın fiyatı geçen cuma günü akşam saatlerinden sonra sert yükseliş gösterdi. Özellikle yurt dışında ons altın fiyatındaki ani hareketler içeride gram altın fiyatı üzerinde etkili oluyor. Yeni rekorun gelmesiyle birlikte gram altında beklentiler değişti.Son haftalarda 9 bin 400 puanın üzerine çıkmakta zorlanan Borsa İstanbul, 9 bin puan seviyesinin üzerindeki seyrini koruyor. Peki borsada 10 bin puan seviyesi ne zaman görülür, gram altında 2 bin 150 lira seviyesi beklenmeli mi?Ekonomist Hikmet Baydar konuyla ilgili uyarılar yaparak şunları söyledi:'Hazine 42 ton altın topladı'Gram altın 2 bin 150 TL'yi ne zaman görür?Borsada kar satışı uyarısıBorsa için tarih verdiAltın, borsa ve mevduatta yatırım oranları ne olmalı?
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altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altında kaç taksit oluyor
altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altında kaç taksit oluyor

Rekor sonrası piyasada beklentiler değişti: Düğün sezonu öncesi gram altın için yeni tarih verildi

08:36 04.03.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
© AA
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Cuma günü, gram altın fiyatlarında önemli bir yükseliş gözlendi, bu son dönemin en belirgin hareketlerinden biri oldu. Gram altın, 2 bin 105 TL seviyesini aşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Bu artışla birlikte, borsa ve altın fiyatları konusunda uzmanlar yeni hedef seviyelerini açıklayarak gram altın için yeni tarihi verdi.
Gram altın fiyatı geçen cuma günü akşam saatlerinden sonra sert yükseliş gösterdi. Özellikle yurt dışında ons altın fiyatındaki ani hareketler içeride gram altın fiyatı üzerinde etkili oluyor. Yeni rekorun gelmesiyle birlikte gram altında beklentiler değişti.
Son haftalarda 9 bin 400 puanın üzerine çıkmakta zorlanan Borsa İstanbul, 9 bin puan seviyesinin üzerindeki seyrini koruyor. Peki borsada 10 bin puan seviyesi ne zaman görülür, gram altında 2 bin 150 lira seviyesi beklenmeli mi?
Ekonomist Hikmet Baydar konuyla ilgili uyarılar yaparak şunları söyledi:
"Daha önce yaptığım açıklamalarda gram altında 2100 lira seviyesini beklediğimi belirtmiştim. Ons altın cuma günü sert bir hareketle 2039 dolar seviyesinden 2088 dolar seviyesine kadar yükseldi. Teknik olarak zaten yukarı sinyalleri geldiği için beklentimiz dahilinde bir hareketti. İçeride de gram altın bir yandan döviz kurunun bir yandan da yurt dışında ons altının desteğiyle 2049 TL seviyelerinden 2105 TL seviyelerine kadar yükselerek 2100 TL seviyesinden kapanış yaptı. Bir önceki yorumumuzu okuyanlar 2100 TL hedefine doğru bir yükseliş beklediğimizi hatırlayacaklardır."

'Hazine 42 ton altın topladı'

"Bu arada Hazine'nin yıllık yüzde 2 getirili altına dayalı kira sertifikası ve tahvilleri ihracıyla piyasadan 42 ton civarında altın topladığını da unutmamak lazım. Bunun yanında Merkez Bankası’nın altın karşılığı TL swap işlemi yapması da önemliydi. 1 Mart günü yapılan swap işlemiyle 10 ton altın da Merkez Bankası tarafından çekildi. Altın piyasasından altın çıkışına yönelik bu hareketler altın talebinin de artmasına yol açmaktadır."

Gram altın 2 bin 150 TL'yi ne zaman görür?

"Altında sert hareketin bir miktar hazmedilmesi için kısa vadede aşağı yönlü baskı oluşabilir ancak daha sonra yani birkaç gün içerisinde tekrar yukarı yönlü bir hareketlenme ile 2 bin 150 TL seviyesine çıkma ihtimali fazladır."

Borsada kar satışı uyarısı

"Borsada geçen salı gününden beri orta vadeli sinyaller aşağı yönde bir hareket olabileceğini gösterdiği için, kar realizasyonlarının devam etme ihtimali şimdilik daha fazladır. Tabi ki hisse bazında senaryolar değişebilir. Endeksin 9 bin 132 seviyesinin üzerinde kalması çok önemli, aksi halde satış ağırlıklı seansları görme ihtimalimiz artar. 8 bin 929 puan seviyesi ise teknik olarak önemli bir desteğidir. Bu seviyelerde tutunmasını bekliyoruz. Ancak satışlar devam ederse, 8700’lere kadar düşebilir, ancak şimdilik böyle bir beklentimiz yok. 9 bin 400 puan seviyelerinin üzerinde tutunmayı başarabilirse hedefimiz kısa vadede 9 bin 672 puan civarı olacaktır. Ancak aşağı sinyaller devam ettiğinden 1 hafta için bu ihtimali düşük görüyoruz."

Borsa için tarih verdi

"Aylık bazlı grafiklerde yön hala yukarı olduğu için önümüzdeki 3 ay içerisinde 10 bin puan çok uzak bir hedef olarak görülmemelidir. En azından 9 bin 792 puan seviyelerini tekrar test etme ihtimali oldukça fazladır. 3 ay için hedef 307.17 dolar seviyeleridir."

Altın, borsa ve mevduatta yatırım oranları ne olmalı?

"Borsada teknik olarak kısa vade aşağı sinyalleri nedeniyle pozisyon azaltılmalı ve bahsettiğimiz destek seviyelerinde ancak alım düşünülmeli. Altında ise kısa vade kar satışları gelebilir, ancak bu durum alım fırsatı olarak düşünülmeli çünkü teknik olarak şimdilik yön yukarı. Mevduata gelecek olursak diğerleri destek seviyelerine gelene kadar günlük repo gibi araçlarda beklenebilir. Mevduat faizleri reel anlamda güvenilir bir kazanç vadetmediğinden oranı çok da yüksek tutulmamalıdır. Hedeflenen enflasyonun gerçekleşeceğinden emin olununca mevduat düşünülebilir.”
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
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