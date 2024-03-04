https://sputniknews.com.tr/20240304/rekor-sonrasi-piyasada-beklentiler-degisti-dugun-sezonu-oncesi-gram-altin-icin-yeni-tarih-verildi-1081334060.html

Rekor sonrası piyasada beklentiler değişti: Düğün sezonu öncesi gram altın için yeni tarih verildi

Rekor sonrası piyasada beklentiler değişti: Düğün sezonu öncesi gram altın için yeni tarih verildi

Sputnik Türkiye

Cuma günü, gram altın fiyatlarında önemli bir yükseliş gözlendi, bu son dönemin en belirgin hareketlerinden biri oldu. Gram altın, 2 bin 105 TL seviyesini... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T08:36+0300

2024-03-04T08:36+0300

2024-03-04T08:36+0300

ekonomi

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Gram altın fiyatı geçen cuma günü akşam saatlerinden sonra sert yükseliş gösterdi. Özellikle yurt dışında ons altın fiyatındaki ani hareketler içeride gram altın fiyatı üzerinde etkili oluyor. Yeni rekorun gelmesiyle birlikte gram altında beklentiler değişti.Son haftalarda 9 bin 400 puanın üzerine çıkmakta zorlanan Borsa İstanbul, 9 bin puan seviyesinin üzerindeki seyrini koruyor. Peki borsada 10 bin puan seviyesi ne zaman görülür, gram altında 2 bin 150 lira seviyesi beklenmeli mi?Ekonomist Hikmet Baydar konuyla ilgili uyarılar yaparak şunları söyledi:'Hazine 42 ton altın topladı'Gram altın 2 bin 150 TL'yi ne zaman görür?Borsada kar satışı uyarısıBorsa için tarih verdiAltın, borsa ve mevduatta yatırım oranları ne olmalı?

https://sputniknews.com.tr/20240304/16-milyon-emeklinin-merakla-bekledigi-kabine-toplantisi-bugun-zam-mi-gelecek-odemeler-ne-zaman-1081332530.html

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