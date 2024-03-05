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Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi yorumu: 'Stres birikimi var'
Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi yorumu: 'Stres birikimi var'
Sputnik Türkiye
Çanakkale'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, depremin Yenice-Gönen fayı üzerinde olduğunu belirtti. "Stres... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T13:30+0300
2024-03-05T13:30+0300
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.10 kilometre derinlikte meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem paniğe yol açtı.Bursa'da sarsıntı nedeniyle korkuya kapılıp 2. kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti.İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.''Bu fayda en son deprem 1953 yılında oldu'Depremin Yenice-Gönen fayı üzerinde olduğunu belirten Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Görür, ''Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge böyle görece küçük depremler beklenir.'' ifadelerine yer verdi.Çanakkale'de hangi fay hatları var?2021 yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) tarafından yayımlanan İl Afet Risk Azaltma Planı içerisinde Çanakkale hakkında detaylar yer alıyor.Çanakkale il sınırları içerisinde Saroz-Gaziköy Fayı, Anafarta Fayları, Etili Fayı, Çan-Biga Fay Zonu, Sarıköy Fayı, Yenice-Gönen Fayı, Evciler Fayı, Pazarköy Fayı ve Edremit Fayı yer almakta.Çanakkale'nin Biga ilçesinde 28 Şubat'ta da deprem oldu. AFAD verilerine göre, 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Bu bölgede yaklaşık bir aylık sürede 150’yi aşan büyüklükleri 2,0 ile 3,0 arasında değişen büyüklükte depremlerin yaşandığını söyleyen ÇOMÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, "Çok dağınık bir alanda bu deprem dağılımları. Dünkü olan deprem de bu dağınıklığın hemen hemen ortasında bir noktaya denk geliyor." ifadelerini kullanmıştı.Bu bölgede Türkiye’nin fay haritasından da bilindiği üzere bir aktif fayın olmadığını vurgulayan Özden, "Hemen güneyinde Çan, Biga fay hattı, kuzeyinde ise Karabiga fay hattı var. Bu bölgede haritalarda yer alan bir fay hattı yoktur. Özellikle şunu belirtmek isterim ki, ülkemiz coğrafyası içerisinde deprem kuşağı içerisinde yaşıyoruz. 5 büyüklüğüne kadar hemen her yerde deprem olabilir." diye konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240305/canakkalede-49luk-deprem-sonrasi-uzmanlardan-aciklama-buyuk-istanbul-depremini-tetikler-mi-1081375420.html
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deprem, çanakkale, naci görür, artçı, fay hattı
deprem, çanakkale, naci görür, artçı, fay hattı

Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi yorumu: 'Stres birikimi var'

13:30 05.03.2024
© AA / Özkan BilginProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AA / Özkan Bilgin
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Çanakkale'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, depremin Yenice-Gönen fayı üzerinde olduğunu belirtti. "Stres birikiminin olduğu bir bölge'' ifadesini kullanan Prof. Dr. Görür, bu fayda en son depremin 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde gerçekleştiğini kaydetti.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10 kilometre derinlikte meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem paniğe yol açtı.
Bursa'da sarsıntı nedeniyle korkuya kapılıp 2. kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

''Bu fayda en son deprem 1953 yılında oldu'

Depremin Yenice-Gönen fayı üzerinde olduğunu belirten Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Görür, ''Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge böyle görece küçük depremler beklenir.'' ifadelerine yer verdi.

Çanakkale'de hangi fay hatları var?

2021 yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) tarafından yayımlanan İl Afet Risk Azaltma Planı içerisinde Çanakkale hakkında detaylar yer alıyor.

Çanakkale il sınırları içerisinde Saroz-Gaziköy Fayı, Anafarta Fayları, Etili Fayı, Çan-Biga Fay Zonu, Sarıköy Fayı, Yenice-Gönen Fayı, Evciler Fayı, Pazarköy Fayı ve Edremit Fayı yer almakta.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 28 Şubat'ta da deprem oldu. AFAD verilerine göre, 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu bölgede yaklaşık bir aylık sürede 150’yi aşan büyüklükleri 2,0 ile 3,0 arasında değişen büyüklükte depremlerin yaşandığını söyleyen ÇOMÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, "Çok dağınık bir alanda bu deprem dağılımları. Dünkü olan deprem de bu dağınıklığın hemen hemen ortasında bir noktaya denk geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bu bölgede Türkiye’nin fay haritasından da bilindiği üzere bir aktif fayın olmadığını vurgulayan Özden, "Hemen güneyinde Çan, Biga fay hattı, kuzeyinde ise Karabiga fay hattı var. Bu bölgede haritalarda yer alan bir fay hattı yoktur. Özellikle şunu belirtmek isterim ki, ülkemiz coğrafyası içerisinde deprem kuşağı içerisinde yaşıyoruz. 5 büyüklüğüne kadar hemen her yerde deprem olabilir." diye konuşmuştu.
Prof. Dr. Şükrü Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
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