https://sputniknews.com.tr/20240305/muglada-35-buyuklugunde-deprem-derinlik-yuzeye-yakin-1081418513.html
Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem: Derinlik yüzeye yakın
Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem: Derinlik yüzeye yakın
Sputnik Türkiye
AFAD Muğla'da 3.5 büyüklüğünde yerin 5.76 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T21:53+0300
2024-03-05T21:53+0300
2024-03-05T22:08+0300
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AFAD; saat 21.26'da Akdeniz açıklarında Muğla'nın Datça ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 5.76 kilometre olarak kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240304/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1081370608.html
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Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem: Derinlik yüzeye yakın
21:53 05.03.2024 (güncellendi: 22:08 05.03.2024)
AFAD Muğla'da 3.5 büyüklüğünde yerin 5.76 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD; saat 21.26'da Akdeniz açıklarında Muğla'nın Datça ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 5.76 kilometre olarak kaydedildi.