https://sputniknews.com.tr/20240305/mhp-lideri-bahceliden-turgut-altinokun-secim-calismasina-destek-1081406308.html
MHP lideri Bahçeli'den Turgut Altınok'un seçim çalışmasına destek
MHP lideri Bahçeli'den Turgut Altınok'un seçim çalışmasına destek
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok’la beraber... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T17:09+0300
2024-03-05T17:09+0300
2024-03-05T17:09+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ak parti
mhp
devlet bahçeli
ankara
turgut altınok
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin partilerin seçim çalışmaları devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim otobüsü içerisinde Keçiören'de halkı selamladı. Selamlama, Kızlarpınarı Caddesi üzerinde başlayarak Keçiören Belediye Başkanlığında sona erdi. Ardından Bahçeli, Turgut Altınok'un daveti üzerine belediyeye geçerek başkanlık makamında ağırlandı.MHP Lideri Bahçeli'yi makamında ağırlayan Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, MHP liderinin verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür etti. Ziyaretin ardından Bahçeli, seçim otobüsüyle belediyeden ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240227/cumhur-ittifakinin-abb-baskan-adayi-altinok-31-marttan-sonra-suda-yuzde-50-indirim-yapacagiz-1081158511.html
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ak parti, mhp, devlet bahçeli, ankara, turgut altınok
ak parti, mhp, devlet bahçeli, ankara, turgut altınok
MHP lideri Bahçeli'den Turgut Altınok'un seçim çalışmasına destek
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok’la beraber Keçiören'de halkı selamladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin partilerin seçim çalışmaları devam ediyor.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim otobüsü içerisinde Keçiören'de halkı selamladı.
Selamlama, Kızlarpınarı Caddesi üzerinde başlayarak Keçiören Belediye Başkanlığında sona erdi. Ardından Bahçeli, Turgut Altınok'un daveti üzerine belediyeye geçerek başkanlık makamında ağırlandı.
MHP Lideri Bahçeli'yi makamında ağırlayan Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, MHP liderinin verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür etti. Ziyaretin ardından Bahçeli, seçim otobüsüyle belediyeden ayrıldı.