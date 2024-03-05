https://sputniknews.com.tr/20240305/mhp-lideri-bahceliden-turgut-altinokun-secim-calismasina-destek-1081406308.html

MHP lideri Bahçeli'den Turgut Altınok'un seçim çalışmasına destek

MHP lideri Bahçeli'den Turgut Altınok'un seçim çalışmasına destek

Sputnik Türkiye

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok’la beraber... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T17:09+0300

2024-03-05T17:09+0300

2024-03-05T17:09+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ak parti

mhp

devlet bahçeli

ankara

turgut altınok

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin partilerin seçim çalışmaları devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim otobüsü içerisinde Keçiören'de halkı selamladı. Selamlama, Kızlarpınarı Caddesi üzerinde başlayarak Keçiören Belediye Başkanlığında sona erdi. Ardından Bahçeli, Turgut Altınok'un daveti üzerine belediyeye geçerek başkanlık makamında ağırlandı.MHP Lideri Bahçeli'yi makamında ağırlayan Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, MHP liderinin verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür etti. Ziyaretin ardından Bahçeli, seçim otobüsüyle belediyeden ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240227/cumhur-ittifakinin-abb-baskan-adayi-altinok-31-marttan-sonra-suda-yuzde-50-indirim-yapacagiz-1081158511.html

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ak parti, mhp, devlet bahçeli, ankara, turgut altınok