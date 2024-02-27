https://sputniknews.com.tr/20240227/cumhur-ittifakinin-abb-baskan-adayi-altinok-31-marttan-sonra-suda-yuzde-50-indirim-yapacagiz-1081158511.html
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok: 31 Mart'tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok: 31 Mart'tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız
Sputnik Türkiye
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın şu an en pahalı suyu tükettiğini belirterek, "31 Mart'tan sonra... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok, Keçiören'de düzenlenen "Kırıkkaleliler Buluşması" programında, Keçiören Belediyesi olarak ABB'den daha fazla eser yaptıklarını söyledi.Ankara'da trafik sorununun arttığını belirten Altınok, "Belediye Başkanı, şehrin sadece 5 yılını değil, geleceğini de planlar. Belediye Başkanı şehrin geleceğine damgasını vurur. Vereceğiniz oylar geleceğimizin Ankara'sıdır" diye konuştu.Ankara'nın kabuğunu kırması gerektiğini ifade eden Altınok, "Ankara hak ettiği yere gelmeli. Ankara, sanayide, ekonomide, sanatta, tarımda da başkent olmalı. Altındağ, Mamak, Etimesgut metrosu başta olmak üzere Törekent'ten Yenikent'e kadar metro ağlarıyla öreceğiz. Otobüs kuyrukları son bulacak. Geldiğimizde yeni otobüsler alacağız. Duraklarda kuyrukta bekleme dönemini bitireceğiz. Bir de su faturaları var. Şu an Ankara, en pahalı suyu tüketiyor. 31 Mart'tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız. Ankara'nın suyu içilece." diye konuştu.'Ankapark'ın yeniden hizmete kazandırılması için çalışacağız'"ABB Başkanı Mansur Yavaş yönetiminin çürümeye terk ettiği Ankara Ankapark'ın" yeniden hizmete kazandırılması için çalışacaklarını belirten Altınok, "Atatürk Orman Çiftliği'ni ruhuna tekrar kavuşturacağız. Dev bir akvaryum yapacağız. Altınok'ta ne haram para var ne de kara para var. Afişlerinde boy boy resimleri olana kadar keşke yaptığı eserleri olsaydı" değerlendirmesinde bulundu.
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Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok: 31 Mart'tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız
23:17 27.02.2024 (güncellendi: 23:23 27.02.2024)
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın şu an en pahalı suyu tükettiğini belirterek, "31 Mart'tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız" dedi.
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok, Keçiören'de düzenlenen "Kırıkkaleliler Buluşması" programında, Keçiören Belediyesi olarak ABB'den daha fazla eser yaptıklarını söyledi.
Ankara'da trafik sorununun arttığını belirten Altınok, "Belediye Başkanı, şehrin sadece 5 yılını değil, geleceğini de planlar. Belediye Başkanı şehrin geleceğine damgasını vurur. Vereceğiniz oylar geleceğimizin Ankara'sıdır" diye konuştu.
Ankara'nın kabuğunu kırması gerektiğini ifade eden Altınok, "Ankara hak ettiği yere gelmeli. Ankara, sanayide, ekonomide, sanatta, tarımda da başkent olmalı. Altındağ, Mamak, Etimesgut metrosu başta olmak üzere Törekent'ten Yenikent'e kadar metro ağlarıyla öreceğiz. Otobüs kuyrukları son bulacak. Geldiğimizde yeni otobüsler alacağız. Duraklarda kuyrukta bekleme dönemini bitireceğiz. Bir de su faturaları var. Şu an Ankara, en pahalı suyu tüketiyor. 31 Mart'tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız. Ankara'nın suyu içilece." diye konuştu.
'Ankapark'ın yeniden hizmete kazandırılması için çalışacağız'
"ABB Başkanı Mansur Yavaş yönetiminin çürümeye terk ettiği Ankara Ankapark'ın" yeniden hizmete kazandırılması için çalışacaklarını belirten Altınok, "Atatürk Orman Çiftliği'ni ruhuna tekrar kavuşturacağız. Dev bir akvaryum yapacağız. Altınok'ta ne haram para var ne de kara para var. Afişlerinde boy boy resimleri olana kadar keşke yaptığı eserleri olsaydı" değerlendirmesinde bulundu.