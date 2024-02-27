https://sputniknews.com.tr/20240227/cumhur-ittifakinin-abb-baskan-adayi-altinok-31-marttan-sonra-suda-yuzde-50-indirim-yapacagiz-1081158511.html

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok: 31 Mart'tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok: 31 Mart'tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız

Sputnik Türkiye

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın şu an en pahalı suyu tükettiğini belirterek, "31 Mart'tan sonra... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T23:17+0300

2024-02-27T23:17+0300

2024-02-27T23:23+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

cumhur ittifakı

cumhur ittifakı

seçim

keçiören

abb

ankara büyükşehir belediye başkanı adayı

ankara büyükşehir belediyesi

ankara

mansur yavaş

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1b/1081158239_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a3871d2218bc656a4fa63834e75b9d93.jpg

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok, Keçiören'de düzenlenen "Kırıkkaleliler Buluşması" programında, Keçiören Belediyesi olarak ABB'den daha fazla eser yaptıklarını söyledi.Ankara'da trafik sorununun arttığını belirten Altınok, "Belediye Başkanı, şehrin sadece 5 yılını değil, geleceğini de planlar. Belediye Başkanı şehrin geleceğine damgasını vurur. Vereceğiniz oylar geleceğimizin Ankara'sıdır" diye konuştu.Ankara'nın kabuğunu kırması gerektiğini ifade eden Altınok, "Ankara hak ettiği yere gelmeli. Ankara, sanayide, ekonomide, sanatta, tarımda da başkent olmalı. Altındağ, Mamak, Etimesgut metrosu başta olmak üzere Törekent'ten Yenikent'e kadar metro ağlarıyla öreceğiz. Otobüs kuyrukları son bulacak. Geldiğimizde yeni otobüsler alacağız. Duraklarda kuyrukta bekleme dönemini bitireceğiz. Bir de su faturaları var. Şu an Ankara, en pahalı suyu tüketiyor. 31 Mart'tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız. Ankara'nın suyu içilece." diye konuştu.'Ankapark'ın yeniden hizmete kazandırılması için çalışacağız'"ABB Başkanı Mansur Yavaş yönetiminin çürümeye terk ettiği Ankara Ankapark'ın" yeniden hizmete kazandırılması için çalışacaklarını belirten Altınok, "Atatürk Orman Çiftliği'ni ruhuna tekrar kavuşturacağız. Dev bir akvaryum yapacağız. Altınok'ta ne haram para var ne de kara para var. Afişlerinde boy boy resimleri olana kadar keşke yaptığı eserleri olsaydı" değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240225/cumhur-ittifakinin-ankara-adayi-altinoktan-ogrencilere-ucretsiz-ulasim-vaadi--1081087084.html

keçiören

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, seçim, keçiören, abb, ankara büyükşehir belediye başkanı adayı, ankara büyükşehir belediyesi, ankara, mansur yavaş