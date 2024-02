https://sputniknews.com.tr/20240225/cumhur-ittifakinin-ankara-adayi-altinoktan-ogrencilere-ucretsiz-ulasim-vaadi--1081087084.html

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Altınok'tan öğrencilere ücretsiz ulaşım vaadi

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Altınok'tan öğrencilere ücretsiz ulaşım vaadi

Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen, Proje Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, Ankara'nın yeni dönemde hızlı şekilde ekonomiden sanayiye, eğitimden kültüre, tarım ve hayvancılıktan turizme kadar her alanda örnek başkent olacağını belirtti.'Tüm üniversite öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapacağız'Sahte anketler yapıldığını, vatandaşların yüzde 80'i, 90'ının kendisini desteklediğini belirten Altınok, "Bana 'Paralı anketlere bakma sen, anket biziz' diyorlar." dedi.Altınok, "Ankara'da en az 20 bin vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. Tüm üniversite öğrencilerine ulaşımı ücretsiz yapacağız." diye konuştu.Otobüs ve minibüs esnafının mağduriyetlerinin giderileceğini dile getiren Altınok, 20 bin üniversite öğrencisine karşılıksız 1500 lira burs verileceğini söyledi.Altınok, "Ankaramıza 10 bin kişilik bir öğrenci yurdu yapacağız. 10 bin öğrencimize düşük kiralı konut yapacağız." ifadesini kullandı.Türkiye'yi milyarlardan kurtaracak sağlık alanındaki gelişmelere destek vereceklerini belirten Altınok, gençler için yetenek avcıları kampüsü inşa edeceklerini kaydetti.Sosyal refah desteğine ihtiyacı olanlar için "Ankart" hizmeti getireceklerini anlatan Altınok, "Sosyal refah statüsündeki emeklilerimizin Ankart'ına her ay 5 bin lirayı yatıracağız. Sosyal refah desteği kapsamındaki vatandaşımızın Ankart'ına 400 lira değil 2 bin 500 lira yatıracağız. Sosyal refah desteği kapsamındaki vatandaşımızın Ankart'ına kış aylarında 4 ay bin lira yatıracağız." şeklinde konuştu.Muhtarlara ayda 1500 lira destekAltınok, muhtarların Ankart'larına her ay 1500 lira yatırılacağını ifade etti.Öğrencilere ayda bir sinema ve tiyatro biletinin ücretsiz olacağını, bütün öğrencilerin sinema, tiyatro ve müzelere Ankart ile indirimli gidilebileceğini anlatan Altınok, "50 bin öğrencimizin Ankart'ına uluslararası oyun platformlarında kullanmak üzere 500 lira yükleyeceğiz." dedi.Ankart'ın tüm Ankaralıların hayatını kolaylaştıracağını belirten Altınok, "Ulaşımdan kültür, sanat etkinliklerine kadar hayatın her alanında Ankart ile çeşitli indirim ve avantajlar sağlanacak." diye konuştu.'Ankara, engelsiz başkent olacak'Altınok, Ankara'nın "engelsiz başkent" olacağını, kent mimarisinin buna göre planlanacağını anlattı.Engelli misafirhaneleri ve yaşam köyleri inşa edeceklerini, engelli vatandaşların araçlarının tamirini yapacaklarını, engelli yakınına da ücretsiz ulaşım desteği vereceklerini anlatan Altınok, engelliler için terapi merkezleri ve oyun evleri yapacaklarını, bunun yanında eğitim merkezleri, kalıcı engelli evi, yatılı engelli evi gibi ihtiyaçları da hayata geçireceklerini söyledi.

