İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Kent uzlaşışı gibi kavramları bilmeyiz

05.03.2024

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun ile Bitlis'e gelen Zorlu, İYİ Partiye katılan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ı ziyaret etti.Ardından belediye binasının önünde gazetecilere açıklama yapan Zorlu, Ahlat Belediyesinin Abdulalim Mümtaz Çoban'ın idaresinde an itibarıyla İYİ Partinin yönetimi altında olduğunu söyledi.Ahlat'ın kendileri için önemli bir yer olduğunu belirten Zorlu, kuzeyden güneye, doğudan batıya, etnik köken ve mezhep ayrımı yapmadan ülkenin her bir ferdini kucaklama sorumluluğunda olduklarını ifade etti.Ülkenin ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreçten geçtiğini dile getiren Zorlu, "Özellikle son süreçte iktisadi anlamda bazı veri akışları gerçekleşti. Bunları takip ederek vatandaşımızın haklarını arıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisine önergeler, kanun teklifleri veriyoruz. Bu rakamlara yönelik emekçinin, emeklinin gelir düzeyinin ne olması gerektiğini haykırıyoruz" diye konuştu.'Emeklimizin, emekçimizin yanındayız'Büyüme oranının yüzde 4,5 olarak açıklandığını belirten Zorlu, ülkenin büyümesinden memnuniyet duyduklarını kaydederek, şöyle konuştu:'Atama takvimini açıklayın'Öğretmen atamaları konusuna da değinen Zorlu, şöyle devam etti:Zorlu, bir gazetecinin, "Özgür Özel'in Manisa'da Türkiye ittifakından söz ederek İYİ Parti seçmenine seslendiği" yönündeki sorusuna, "Bilmiyorum böyle bir ittifak mı var? Ben duymadım doğrusu ama bizim ittifakımız milletimizledir. Böyle kent uzlaşışı gibi birtakım kavramları bilmeyiz. Milletimize gidiyoruz ve her bir kare toprağımızda milletimizle bütünleşerek inşallah bu seçimin en iyi çıkış yapan partisi olacağız. Biz ne demlenenlerden ne de demleyenlerden olma düşüncesine sahibiz. İnşallah 31 Mart'ta hep birlikte sonuçları göreceğiz" yanıtını verdi.

