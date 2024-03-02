https://sputniknews.com.tr/20240302/aksener-cesitli-sebeplerle-ayrildik-mhp-mensuplarina-genel-baskanina-saygisiz-tek-bir-soz-etmedik--1081304318.html
Akşener: Çeşitli sebeplerle ayrıldık, MHP mensuplarına genel başkanına saygısız tek bir söz etmedik
Akşener: Çeşitli sebeplerle ayrıldık, MHP mensuplarına genel başkanına saygısız tek bir söz etmedik
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) görev yaptım Milliyetçi Hareket Partisi'nden çeşitli sebeplerle ayrıldık, İYİ Parti'yi... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T19:27+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
meral akşener
mhp
iyi parti
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Ankara Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında açıklamalarda bulundu. Seçimlerde hizmet üzerinden, projeler üzerinden rekabet edilmesi gerekirken bir kavga ortamı oluşturulduğuna dikkat çeken Meral Akşener, İYİ Parti’ye yönelik siyasi operasyonlar gerçekleştirildiğini de vurguladı. "Etimesgut için yola çıkmış bütün siyasi partilerin adaylarına saygımız sonsuz, onlara başarılar diliyorum ama arkadaşımızı aday eder etmez partimize öyle bir operasyon çekildi ki hem de harim-i ismetimizde en türlü çirkinlik yapıldı” diye konuşan Akşener, şunları söyledi: Akşener, "Seçim, seçmenin düğünüdür, seçmenin bayramıdır. Düşman olacak ne var? Biri gidecek, biri gelecek. Bakacaksınız, doğru hizmet etmiyorsa onu göndereceksiniz, öbürü gelecek" ifadelerini kullandı.Emeklilere 7 bin lira bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğini belirten Akşener, ek olarak emekli maaşlarına 11 bin lira seyyanen zam yapılmasını istedi.'Madem açtınız tayin edeceksiniz'Öte yandan 100 bin öğretmen ataması yapılması çağrısında da bulunan Akşener, "O çocukları siz okuttunuz. O çocukları bu millet cebinden, ana baba rızkından keserek okuttu. O kadar okulu açmayacaktınız. Madem açtınız tayin edeceksiniz, tayin etmek sizin için bir zorunluluktur. Siz etmiyorsanız biz iktidara geleceğiz ve biz edeceğiz." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240227/2024-yerel-secimleri-siyasi-partilerin-kadin-belediye-baskan-adaylari-1080997537.html
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meral akşener, mhp, iyi parti
meral akşener, mhp, iyi parti
Akşener: Çeşitli sebeplerle ayrıldık, MHP mensuplarına genel başkanına saygısız tek bir söz etmedik
19:27 02.03.2024 (güncellendi: 19:28 02.03.2024)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) görev yaptım Milliyetçi Hareket Partisi'nden çeşitli sebeplerle ayrıldık, İYİ Parti'yi kurduk. O günden beri biz Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarına, genel başkanına saygısız tek bir söz etmedik" dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Ankara Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında açıklamalarda bulundu. Seçimlerde hizmet üzerinden, projeler üzerinden rekabet edilmesi gerekirken bir kavga ortamı oluşturulduğuna dikkat çeken Meral Akşener, İYİ Parti’ye yönelik siyasi operasyonlar gerçekleştirildiğini de vurguladı.
"Etimesgut için yola çıkmış bütün siyasi partilerin adaylarına saygımız sonsuz, onlara başarılar diliyorum ama arkadaşımızı aday eder etmez partimize öyle bir operasyon çekildi ki hem de harim-i ismetimizde en türlü çirkinlik yapıldı” diye konuşan Akşener, şunları söyledi:
"Hilmi Başkandan bir zarar gören oldu mu bu şehirde, bu ilçede? Yok. Hilmi Başkanın aday gösterilmesi düşman kuvvet mi oluyor? Hayır. Bir partinin mensuplarından istifa etmek isteyen olabilir, saygım sonsuzdur. Beğenmez, son dakikada beğenmez ona da razıyım. ‘Eyvallah’ der, gider. Bakın ben 30 yıldır aktif politika yapıyorum. DYP’de politikaya başladım. ANAP-DYP kavgasında ben böyle bir böyle bir saygısızlık, bu kadar çirkin bir operasyon bir siyasi partiye yapıldığını görmedim. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev yaptım Milliyetçi Hareket Partisi'nden çeşitli sebeplerle ayrıldık, İYİ Parti'yi kurduk. O günden beri biz Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarına, genel başkanına saygısız tek bir söz etmedik.
Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'yle de bir yol yürüdük. O yolun sonunda başaramadık. Bizim gözümüzle başaramadık, ucube sistemi değiştiremedik. Onun için bu seçimde İYİ Parti olarak milletimizin bize verdiği görevi yerine getirmek için hür ve müstakil yerel seçimlerde yola çıktık, yani tartıya çıktık. Siz bizi onaylarsanız yolumuza devam edeceğiz, onaylamazsanız da evimize döneceğiz. Dolayısıyla anlatmaya çalıştığım şey şu; ya arkadaş bu nasıl bir Etimesgut’muş. Yani bu Etimesgut'ta neler var, neler; onu sorayım. Kimin ayağına taş attık, kimin cebine girenlerin ya da gireceklerin önüne geçtik? Ne yaptık biz de asla bir siyasi partide olmayacak bir saygısızlık, bir operasyon bizim partimize çekildi? Şimdi bunları yazdık bir kenara."
Akşener, "Seçim, seçmenin düğünüdür, seçmenin bayramıdır. Düşman olacak ne var? Biri gidecek, biri gelecek. Bakacaksınız, doğru hizmet etmiyorsa onu göndereceksiniz, öbürü gelecek" ifadelerini kullandı.
Emeklilere 7 bin lira bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğini belirten Akşener, ek olarak emekli maaşlarına 11 bin lira seyyanen zam yapılmasını istedi.
'Madem açtınız tayin edeceksiniz'
Öte yandan 100 bin öğretmen ataması yapılması çağrısında da bulunan Akşener, "O çocukları siz okuttunuz. O çocukları bu millet cebinden, ana baba rızkından keserek okuttu. O kadar okulu açmayacaktınız. Madem açtınız tayin edeceksiniz, tayin etmek sizin için bir zorunluluktur. Siz etmiyorsanız biz iktidara geleceğiz ve biz edeceğiz." diye konuştu.