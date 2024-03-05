İmamoğlu Mehmet Şimşek'e seslendi: 'İyi bir ekonomistsin, itibarını bir acemi adaya ezdirme'

"Allah herkese öyle rakip versin derim de ayıp olacak. Ama ben öyle rakip de istemiyorum. Keşke bu vasat tavırları yapmasaydı. Bir hukukumuz var. Eleştireceğim çok şey var. Acemi aday: İstanbul'u bilmiyor. Benim İstanbul'da 35 yıllık bir hayatım var. Evimiz Bağlarbaşı'ndaydı sonra Göztepe'ye taşındık. Avcılarda okudum . Ben bu şehri mahalle mahalle sokak sokak semt semt. Benim inadım vardı babamın arabasına binmiyordum, ben toplu taşıma kullanıyordum. Büyükçekmece ile Küçükçekmece'yi karıştırıyor. Sultanbeyli'ye metrobüs getireceğim diyor. Metrobüs bambaşka bir hat. Sultanbeyli'de metro var zaten.