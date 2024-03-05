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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240305/imamoglu-mehmet-simseke-seslendi-iyi-bir-ekonomistsin-itibarini-bir-acemi-adaya-ezdirme-1081386343.html
İmamoğlu Mehmet Şimşek'e seslendi: 'İyi bir ekonomistsin, itibarını bir acemi adaya ezdirme'
İmamoğlu Mehmet Şimşek'e seslendi: 'İyi bir ekonomistsin, itibarını bir acemi adaya ezdirme'
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 05.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
ekrem imamoğlu
murat kurum
mehmet şimşek
ekonomi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın "Demokrasi Meydanı" programında sorularını yanıtladı.İmamoğlu, Murat Kurum nasıl bir rakip sorusuna şöyle yanıt verdi:Mehmet Şimşek'e çağrı: İtibarını bir acemi adaya ezdirme
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ekrem imamoğlu, murat kurum, mehmet şimşek, ekonomi, istanbul, 31 mart yerel seçimleri, seçim
ekrem imamoğlu, murat kurum, mehmet şimşek, ekonomi, istanbul, 31 mart yerel seçimleri, seçim

İmamoğlu Mehmet Şimşek'e seslendi: 'İyi bir ekonomistsin, itibarını bir acemi adaya ezdirme'

12:05 05.03.2024
© AA / Murat ŞengülEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AA / Murat Şengül
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın "Demokrasi Meydanı" programında sorularını yanıtladı.
İmamoğlu, Murat Kurum nasıl bir rakip sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Allah herkese öyle rakip versin derim de ayıp olacak. Ama ben öyle rakip de istemiyorum. Keşke bu vasat tavırları yapmasaydı. Bir hukukumuz var. Eleştireceğim çok şey var. Acemi aday: İstanbul'u bilmiyor. Benim İstanbul'da 35 yıllık bir hayatım var. Evimiz Bağlarbaşı'ndaydı sonra Göztepe'ye taşındık. Avcılarda okudum . Ben bu şehri mahalle mahalle sokak sokak semt semt. Benim inadım vardı babamın arabasına binmiyordum, ben toplu taşıma kullanıyordum. Büyükçekmece ile Küçükçekmece'yi karıştırıyor. Sultanbeyli'ye metrobüs getireceğim diyor. Metrobüs bambaşka bir hat. Sultanbeyli'de metro var zaten.

Mehmet Şimşek'e çağrı: İtibarını bir acemi adaya ezdirme

Mehmet Şimşek'e saygı duyuyorum. Ben iki kişiden randevu alabildim, biri Ulaştırma Bakanı, birisi de Sayın Şimşek. Randevu verdi, bizi kabul etti. Yapma Sayın Şimşek, itibarını bir acemi adaya ezdirme. Sen itibarlı bir insansın, iyi bir ekonomistsin. Bu ülkeye dair de güzel hizmetler bekliyoruz sizden. Sayın Şimşek, değerlisiniz. Rasyonel tutum bunu gerektirir, benim tanıdığım Şimşek'in durumu da bunu gerektirir. Şu oy kazandırmaz, bu oy kaybettirir. Ben Allah korusun Kurum olsam, 'bunu benim için söyle' demem. Zafiyet bu.
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Murat Kurum anket sonuçlarını açıkladı: '1.5 puan öndeyiz'
27 Şubat, 14:04

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