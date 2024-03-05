https://sputniknews.com.tr/20240305/imamoglu-mehmet-simseke-seslendi-iyi-bir-ekonomistsin-itibarini-bir-acemi-adaya-ezdirme-1081386343.html
İmamoğlu Mehmet Şimşek'e seslendi: 'İyi bir ekonomistsin, itibarını bir acemi adaya ezdirme'
İmamoğlu Mehmet Şimşek'e seslendi: 'İyi bir ekonomistsin, itibarını bir acemi adaya ezdirme'
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T12:05+0300
2024-03-05T12:05+0300
2024-03-05T12:05+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ekrem imamoğlu
murat kurum
mehmet şimşek
ekonomi
istanbul
31 mart yerel seçimleri
seçim
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın "Demokrasi Meydanı" programında sorularını yanıtladı.İmamoğlu, Murat Kurum nasıl bir rakip sorusuna şöyle yanıt verdi:Mehmet Şimşek'e çağrı: İtibarını bir acemi adaya ezdirme
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ekrem imamoğlu, murat kurum, mehmet şimşek, ekonomi, istanbul, 31 mart yerel seçimleri, seçim
ekrem imamoğlu, murat kurum, mehmet şimşek, ekonomi, istanbul, 31 mart yerel seçimleri, seçim
İmamoğlu Mehmet Şimşek'e seslendi: 'İyi bir ekonomistsin, itibarını bir acemi adaya ezdirme'
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın "Demokrasi Meydanı" programında sorularını yanıtladı.
İmamoğlu, Murat Kurum nasıl bir rakip sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Allah herkese öyle rakip versin derim de ayıp olacak. Ama ben öyle rakip de istemiyorum. Keşke bu vasat tavırları yapmasaydı. Bir hukukumuz var. Eleştireceğim çok şey var. Acemi aday: İstanbul'u bilmiyor. Benim İstanbul'da 35 yıllık bir hayatım var. Evimiz Bağlarbaşı'ndaydı sonra Göztepe'ye taşındık. Avcılarda okudum . Ben bu şehri mahalle mahalle sokak sokak semt semt. Benim inadım vardı babamın arabasına binmiyordum, ben toplu taşıma kullanıyordum. Büyükçekmece ile Küçükçekmece'yi karıştırıyor. Sultanbeyli'ye metrobüs getireceğim diyor. Metrobüs bambaşka bir hat. Sultanbeyli'de metro var zaten.
Mehmet Şimşek'e çağrı: İtibarını bir acemi adaya ezdirme
Mehmet Şimşek'e saygı duyuyorum. Ben iki kişiden randevu alabildim, biri Ulaştırma Bakanı, birisi de Sayın Şimşek. Randevu verdi, bizi kabul etti. Yapma Sayın Şimşek, itibarını bir acemi adaya ezdirme. Sen itibarlı bir insansın, iyi bir ekonomistsin. Bu ülkeye dair de güzel hizmetler bekliyoruz sizden. Sayın Şimşek, değerlisiniz. Rasyonel tutum bunu gerektirir, benim tanıdığım Şimşek'in durumu da bunu gerektirir. Şu oy kazandırmaz, bu oy kaybettirir. Ben Allah korusun Kurum olsam, 'bunu benim için söyle' demem. Zafiyet bu.