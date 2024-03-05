https://sputniknews.com.tr/20240305/ilicte-maden-ocagindaki-toprak-kaymasinin-cevreye-etkileriyle-ilgili-yeni-aciklama-tespit-etmedik-1081413881.html

İliç'te maden ocağındaki toprak kaymasının çevreye etkileriyle ilgili yeni açıklama: Tespit etmedik

İliç'te maden ocağındaki toprak kaymasının çevreye etkileriyle ilgili yeni açıklama: Tespit etmedik

Sputnik Türkiye

İliç'te maden ocağındaki toprak kaymasının çevresel etkilerini araştıran Prof. Dr. Çağrı Çırak "14 Şubat'tan bugüne kadar Avrupa Çevre Koruma Ajansının... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T20:02+0300

2024-03-05T20:02+0300

2024-03-05T20:03+0300

iliç

maden ocağı

toprak kayması

türkiye

siyanür

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden (EBYÜ) alanında uzman akademisyenler, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasının çevresel etkilerini araştırmaya devam ediyor.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak, maden ocağı sahasında gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin öğretim üyeleri olarak, maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının çevresel etkileri ile alakalı değerlendirme ve raporlaştırma yapmak için bölgede bulunduklarını söyledi.Bütün maden sahasını gezdiklerini anlatan Çırak, şunları kaydetti:'Tüm analizler sürekli olarak takip ediliyor'EBYÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidroloji Uzmanı Doç. Dr. Yıldırım Dalkılıç ise sahadan alınan numunelerle tüm analizlerin yapıldığını ifade etti.Bölgede iki gözlem kuyusunun açıldığını belirten Dalkılıç, "Burada su ve toprak kalitesi ölçümleri yapılıyor. 'Olası bir risk var mıdır, birtakım değerlerde ani yükselişler söz konusu mudur, bunlar risk oluşturmakta mıdır?' bunlarla ilgili tüm analizler sürekli olarak takip ediliyor" dedi.Sabırlı Deresi'nin suyunun liç alanına temas etmemesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgulayan Dalkılıç, "Heyelan önüne kaya dolgu seddi yapılmış. Bu set heyelanın dereye doğru ilerlememesi için alınan tedbirlerden bir tanesi. Asıl planlanan ise liç bölgesinden hemen önce suyu çevirerek, derenin akış yönünü değiştirerek, heyelan bölgesiyle temas etmeden direkt olarak Karasu'ya ulaşmasını sağlamak. Planlaması DSİ tarafından yapılmış, şu an çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.EBYÜ Temel Bilimler Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Volkan Özdokur da üniversitelerden heyetlerin belirlediği, öngördüğü bölgeler dahilinde 17 noktadan yer altı ve yer üstü sularından numuneler toplandığını aktardı.'Yer altı ve yer üstü toprak örnekleri de inceleniyor'Ayrıca hali hazırda madenin kullandığı havadaki hidrojen siyanür miktarını ölçen sistemlerden de veri akışının sürekli takip edildiğini söyleyen Özdokur, "Yer altı ve yer üstü toprak örneklerinden yapılan hidrojen siyanür, siyanür analizi, toplam siyanür, serbest siyanür, her biri hem burada yapılmakta hem de bakanlığımızın referans laboratuvarında bu analiz sonucu doğrulanmakta. Ayrıca özel iki laboratuvar tarafından da test edilerek kayda alınmaktadır." ifadelerini kullandı.Özdokur, baraj suyuna siyanür karışıp karışmadığıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

https://sputniknews.com.tr/20240302/erzincanda-altin-madeni-sahasindaki-toprak-kaymasina-iliskin-2-tutuklama-1081305748.html

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iliç, maden ocağı, toprak kayması, siyanür