https://sputniknews.com.tr/20240302/erzincanda-altin-madeni-sahasindaki-toprak-kaymasina-iliskin-2-tutuklama-1081305748.html

Erzincan'da altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin 2 tutuklama

Erzincan'da altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin 2 tutuklama

Sputnik Türkiye

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada idari pozisyondaki 2 mühendis tutuklandı. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T21:27+0300

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2024-03-02T21:27+0300

türkiye

altın madeni

iliç

erzincan

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İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.Bu kapsamda maden ocağını işleten şirkette idareci pozisyonunda çalışan mühendis İ.T. ve K.M.A. ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.T. ve K.MA. tutuklandı.Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincan-ilicteki-maden-faciasinda-saha-sorumlusu-4-kisi-gozaltina-alindi-1080717592.html

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