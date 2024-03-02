https://sputniknews.com.tr/20240302/erzincanda-altin-madeni-sahasindaki-toprak-kaymasina-iliskin-2-tutuklama-1081305748.html
Erzincan'da altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin 2 tutuklama
Erzincan'da altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin 2 tutuklama
Sputnik Türkiye
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada idari pozisyondaki 2 mühendis tutuklandı. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T21:27+0300
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2024-03-02T21:27+0300
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altın madeni
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erzincan
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İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.Bu kapsamda maden ocağını işleten şirkette idareci pozisyonunda çalışan mühendis İ.T. ve K.M.A. ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.T. ve K.MA. tutuklandı.Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincan-ilicteki-maden-faciasinda-saha-sorumlusu-4-kisi-gozaltina-alindi-1080717592.html
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altın madeni, iliç, erzincan
altın madeni, iliç, erzincan
Erzincan'da altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin 2 tutuklama
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada idari pozisyondaki 2 mühendis tutuklandı.
İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda maden ocağını işleten şirkette idareci pozisyonunda çalışan mühendis İ.T. ve K.M.A. ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.T. ve K.MA. tutuklandı.
Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.