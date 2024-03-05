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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240305/hindistandan-israildeki-vatandaslarina-sinir-bolgelerinden-uzak-durma-cagrisi-1081400544.html
Hindistan’dan İsrail'deki vatandaşlarına ‘sınır bölgelerinden uzak durma’ çağrısı
Hindistan’dan İsrail'deki vatandaşlarına ‘sınır bölgelerinden uzak durma’ çağrısı
Sputnik Türkiye
Hindistan, dün bir Hint işçinin Lübnan sınırındaki saldırıda öldürülmesinin ardından İsrail'deki vatandaşlarına sınır bölgelerinden uzak durmaları uyarısında... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T14:31+0300
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Hindistan'ın Tel Aviv Büyükelçiliği, Lübnan sınırında bir Hint işçinin Hizbullah tarafından düzenlendiği söylenen saldırıda öldürülmesinin ardından İsrail'deki vatandaşları için uyarı mesajı yayımladı.Mesajda, İsrail'deki Hindistan vatandaşlarına sınır bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.Hizbullah'ın dün İsrail sınırına düzenlediği tanksavar füze saldırısında bir Hint işçi ölmüş, ikisi de yaralanmıştı.İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde üç bölgede Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneydeki Bint Cubeyl, Es-Sultaniye ve Sıddıkin bölgelerinde Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.Hava saldırılarının, dün sabah İsrail'in Lübnan sınırı yakınındaki Margaliot bölgesine füze fırlatılmasına karşılık olarak düzenlendiği ifade edilen açıklamada, saldırılan hedefler arasında askeri binalar ve Hizbullah'ın kullandığı bir askeri karargahın da yer aldığı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240302/israilden-lubnanin-guneyine-hava-saldirisi-1-arac-vuruldu-1081290307.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, sınır, hindistan, tel aviv
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, sınır, hindistan, tel aviv

Hindistan’dan İsrail'deki vatandaşlarına ‘sınır bölgelerinden uzak durma’ çağrısı

14:31 05.03.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDGazze Şeridi Refah Sınır Kapısı
Gazze Şeridi Refah Sınır Kapısı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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Hindistan, dün bir Hint işçinin Lübnan sınırındaki saldırıda öldürülmesinin ardından İsrail'deki vatandaşlarına sınır bölgelerinden uzak durmaları uyarısında bulundu.
Hindistan'ın Tel Aviv Büyükelçiliği, Lübnan sınırında bir Hint işçinin Hizbullah tarafından düzenlendiği söylenen saldırıda öldürülmesinin ardından İsrail'deki vatandaşları için uyarı mesajı yayımladı.
Mesajda, İsrail'deki Hindistan vatandaşlarına sınır bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.
Hizbullah'ın dün İsrail sınırına düzenlediği tanksavar füze saldırısında bir Hint işçi ölmüş, ikisi de yaralanmıştı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde üç bölgede Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneydeki Bint Cubeyl, Es-Sultaniye ve Sıddıkin bölgelerinde Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.
Hava saldırılarının, dün sabah İsrail'in Lübnan sınırı yakınındaki Margaliot bölgesine füze fırlatılmasına karşılık olarak düzenlendiği ifade edilen açıklamada, saldırılan hedefler arasında askeri binalar ve Hizbullah'ın kullandığı bir askeri karargahın da yer aldığı aktarıldı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye Valiliği'ne bağlı Kafr Kila beldesine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2024
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İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: 3 ölü
2 Mart, 10:48
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