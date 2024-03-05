https://sputniknews.com.tr/20240305/hindistandan-israildeki-vatandaslarina-sinir-bolgelerinden-uzak-durma-cagrisi-1081400544.html

Hindistan’dan İsrail'deki vatandaşlarına ‘sınır bölgelerinden uzak durma’ çağrısı

Hindistan’dan İsrail'deki vatandaşlarına ‘sınır bölgelerinden uzak durma’ çağrısı

Sputnik Türkiye

Hindistan, dün bir Hint işçinin Lübnan sınırındaki saldırıda öldürülmesinin ardından İsrail'deki vatandaşlarına sınır bölgelerinden uzak durmaları uyarısında... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T14:31+0300

2024-03-05T14:31+0300

2024-03-05T14:31+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

sınır

hindistan

tel aviv

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Hindistan'ın Tel Aviv Büyükelçiliği, Lübnan sınırında bir Hint işçinin Hizbullah tarafından düzenlendiği söylenen saldırıda öldürülmesinin ardından İsrail'deki vatandaşları için uyarı mesajı yayımladı.Mesajda, İsrail'deki Hindistan vatandaşlarına sınır bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.Hizbullah'ın dün İsrail sınırına düzenlediği tanksavar füze saldırısında bir Hint işçi ölmüş, ikisi de yaralanmıştı.İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde üç bölgede Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneydeki Bint Cubeyl, Es-Sultaniye ve Sıddıkin bölgelerinde Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.Hava saldırılarının, dün sabah İsrail'in Lübnan sınırı yakınındaki Margaliot bölgesine füze fırlatılmasına karşılık olarak düzenlendiği ifade edilen açıklamada, saldırılan hedefler arasında askeri binalar ve Hizbullah'ın kullandığı bir askeri karargahın da yer aldığı aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240302/israilden-lubnanin-guneyine-hava-saldirisi-1-arac-vuruldu-1081290307.html

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, sınır, hindistan, tel aviv