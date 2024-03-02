https://sputniknews.com.tr/20240302/israilden-lubnanin-guneyine-hava-saldirisi-1-arac-vuruldu-1081290307.html
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: 3 ölü
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: 3 ölü
Sputnik Türkiye
İsrail güçleri Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir aracı hedef aldı. Araçta bulunan 3 hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T10:48+0300
2024-03-02T10:48+0300
2024-03-02T10:55+0300
israil
lübnan
hava saldırısı
iha
dünya
hizbullah
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Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, İsrail’e ait insanız hava aracı, sınırdaki Nakura beldesi yakınlarındaki bir aracı hedef aldı. Seyir halindeyken gerçekleşen saldırı nedeniyle aracın tamamen yandığı belirtilirken, araçtaki 3 hizbullah mensubunun öldürüldüğü bildirildi.
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israil, lübnan, hava saldırısı, iha, hizbullah
israil, lübnan, hava saldırısı, iha, hizbullah
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: 3 ölü
10:48 02.03.2024 (güncellendi: 10:55 02.03.2024)
İsrail güçleri Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir aracı hedef aldı. Araçta bulunan 3 hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, İsrail’e ait insanız hava aracı, sınırdaki Nakura beldesi yakınlarındaki bir aracı hedef aldı.
Seyir halindeyken gerçekleşen saldırı nedeniyle aracın tamamen yandığı belirtilirken, araçtaki 3 hizbullah mensubunun öldürüldüğü bildirildi.